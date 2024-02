Cómo un bolso Dior sacudió la política de Corea del Sur

Un bolso de Lady Dior está en el centro de una tormenta política en Corea del Sur.

Séul (CNN) -- Al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, le faltan meses para una elección crucial vista como un barómetro de su popularidad a medio plazo, pero las encuestas muestran que tiene un gran problema: el más reciente escándalo que rodea a su esposa.

Kim Keon Hee, de 51 años, no es la típica primera dama de la patriarcal Corea del Sur. Ya había establecido una carrera en la organización de exposiciones de arte cuando se casó con Yoon, entonces fiscal, hace 12 años. La pareja no tiene hijos, pero posee una cría de perros y gatos cuyas fotografías ocupan un lugar destacado en la oficina presidencial de Yoon.

A diferencia de sus predecesoras, que en su mayoría mantuvieron un perfil bajo a la sombra de sus maridos, Kim tiene su propio club de fans y parece cómoda en el centro de atención: como una ávida promotora de la cultura coreana, una abierta crítica del comercio de carne de perro y una glamorosa fashionista que viaja seguido al extranjero con Yoon, a menudo vistiendo trajes de marcas nacionales.

Pero, según se informa, fue su amor por los bolsos de diseñador lo que empujó a la primera dama al centro de una furiosa tormenta política, en la que fue acusada de aceptar un bolso Christian Dior de US$ 2.200 como regalo.

Kim aún no ha abordado el drama que se está desarrollando, a pesar de las demandas pedidos de una explicación y una investigación, aunque su esposo ha dicho que las acusaciones en su contra son un “truco político”. CNN se comunicó con la oficina presidencial para solicitar comentarios.

La primera dama no es ajena a la controversia: en los últimos años, se ha disculpado por el relleno de su currículum y ha enfrentado acusaciones que van desde plagio académico hasta manipulación de acciones.

Kim no ha comentado públicamente sobre las dos últimas acusaciones. La oficina presidencial ha negado repetidamente que ella estuviera involucrada en manipulación de acciones.

La última tormenta que se arremolina alrededor de Kim se ha negado a pasar. En cambio, ha escalado hasta convertirse en una crisis con todas sus letras para Yoon y el partido gobernante de Corea del Sur mientras se preparan para unas reñidas elecciones parlamentarias en abril.

“El bolso Dior es la proverbial aguja que rompió el lomo del camello”, dijo Cho Hee-kyoung, profesor de derecho en la Universidad Hongik en Seúl, citando la “letanía interminable de escándalos” que rodea a Kim desde que Yoon comenzó su campaña para presidente.

"Pero con el bolso Dior, existe una poderosa evidencia visual".

"El escándalo del bolso Dior"

La controversia comenzó a finales de noviembre, cuando apareció en línea un video filmado en secreto que pretendía mostrar a Kim recibiendo un “Lady Dior Pouch” de piel de becerro color azul claro, de manos de un pastor coreano-estadounidense, Choi Jae-young.

“¿Por qué sigues trayendo esto? Por favor, no es necesario que hagas esto”, se escucha decir a la primera dama en el video cuando se le presenta el regalo. Las imágenes no la muestran quitándole el bolso a Choi, aunque se ve una bolsa de compras de Dior colocada sobre una mesa de café mientras continúan su conversación.

Según Choi, la reunión tuvo lugar en la oficina personal de Kim en su empresa de exposiciones de arte en septiembre de 2022, meses después de que Yoon asumiera el cargo de presidente. Choi dijo que grabó la reunión con una cámara secreta escondida en su reloj de pulsera.

El video fue publicado más de un año después por Voice of Seoul, un canal de YouTube de tendencia izquierdista conocido por ser muy crítico con el Gobierno conservador de Yoon. El canal también le proporcionó a Choi el reloj de pulsera y el bolso Dior, según el pastor.

La ley anticorrupción de Corea del Sur prohíbe a los funcionarios públicos y a sus cónyuges recibir obsequios valorados en más de US$ 750 en relación con sus deberes públicos. Debido a que parece que rechazó la bolsa, Kim dio argumentos a los críticos que desde hace tiempo la acusan de utilizar su posición para beneficio personal.

El miércoles, Yoon abordó las acusaciones públicamente por primera vez, afirmando que la publicación del video estaba diseñada para influir en la votación de abril.

"Esto es claramente un truco político, que implica imágenes de cámaras ocultas capturadas hace un año y difundidas antes de las elecciones", dijo el presidente en una entrevista con la emisora ​​pública KBS.

“De ahora en adelante, mi esposa y yo debemos ser más claros y firmes al tratar con la gente para que el público no se preocupe”.

Yoon no negó específicamente que su esposa hubiera aceptado la bolsa, pero lamentó que Kim no fuera más decidido con Choi.

“Mi esposa perdió a su padre durante la escuela secundaria, por lo que cuando la gente de su ciudad natal se acerca a ella, le resulta difícil ser fría con ellos”, dijo. “Ella no podía decirle que no cuando él seguía diciéndole que la visitara. El único presunto problema, es que ella no pudo interrumpirlo con más frialdad y eso es lamentable”.

Algunos partidarios de Yoon también han acusado a Choi y a Voice of Seoul de tender una trampa para difamar a la primera dama e influir en las próximas elecciones. Choi, un defensor de la reunificación coreana, ha promovido relaciones amistosas con Corea del Norte, en contraste con la postura dura de Yoon contra Pyongyang.

Shin Pyeong, abogado y partidario cercano de Yoon, señaló las actitudes patriarcales en la sociedad tradicionalmente conservadora de Corea del Sur, diciendo que en la raíz del escándalo "se encuentra el lado oscuro de la 'misoginia' y el 'culto fálico'".

"No hay otra manera de explicar esta extraña moda que está sesgada contra Kim", dijo en una publicación en las redes sociales en enero, y agregó que en Corea del Sur, "el prejuicio contra las mujeres todavía está profundamente arraigado".

Pero los críticos dicen que no tiene nada que ver con la misoginia.

"Parece que la primera dama busca demasiada atención y parece que no hay nadie que pueda frenarla", dijo Cho, el profesor de derecho.

“No creo que tenga mucho que ver con el patriarcado. Su conducta sería cuestionable incluso en un matriarcado”, afirmó.

En una conferencia de prensa en enero, Choi defendió el uso de una cámara oculta para filmar a Kim, diciendo que era necesario exponer su presunto abuso de su posición como primera dama.

Choi dijo que se había acercado a Kim a través de una aplicación de mensajería para compartir consejos sobre la política de Corea del Norte cuando Yoon se postulaba para presidente. Dijo que ella acordó una reunión en junio de 2022, durante la cual la primera dama aceptó su oferta de un juego de cosméticos Chanel valorado en US$ 1.300.

Choi afirmó que pidió reunirse con la primera dama varias veces, pero sus solicitudes solo fueron concedidas en dos ocasiones después de que le dijo de antemano que llevaría regalos costosos.

Choi también afirmó que durante la reunión de junio, escuchó a Kim hablando por teléfono y sonando como si estuviera entrometiéndose en el nombramiento de un alto funcionario del Gobierno. Ella “actuó y habló como si fuera la presidenta”, dijo en la conferencia de prensa.

Choi dijo que estaba conmocionado y decidió grabar su próxima reunión con la primera dama para obtener pruebas de su interferencia en los asuntos estatales.

En las imágenes filmadas en secreto de su siguiente reunión, se escucha a Kim expresar su intención de “involucrarse activamente en asuntos intercoreanos”. Pero fue el bolso Dior el que provocó más revuelo.

"La sociedad surcoreana reacciona con mayor sensibilidad cuando figuras públicas o personas cercanas a ellos abusan de su poder y disfrutan de privilegios aprovechando su estatus político y social", dijo Kim Yun-cheol, profesor de política en la Universidad Kyung Hee.

Los votantes surcoreanos tienen poca tolerancia a la corrupción a raíz de escándalos de alto perfil que involucran a expresidentes, incluida la primera mujer líder del país, Park Geun-hye, quien fue destituida en 2017 luego de protestas masivas por la intromisión de su confidente en los asuntos estatales.

Yoon, que formaba parte de un equipo especial de investigación que acusó a Park, había prometido seguir luchando contra la corrupción como presidente.

Consecuencias políticas

El supuesto costoso regalo ya salió para la primera dama y su marido.

Kim prácticamente ha desaparecido de la vista pública, mientras que el apoyo a Yoon cayó a su nivel más bajo en nueve meses.

La tasa de aprobación del presidente cayó al 29% en una encuesta semanal publicada el viernes pasado por Gallup Corea. El escándalo en torno a la primera dama fue citado como una de las principales razones detrás del descontento público, después de la economía y la percibida falta de comunicación de Yoon.

En una encuesta de Gallup Corea del mes pasado, el 56% de los encuestados dijo que Kim debería disculparse por supuestamente recibir el bolso Dior. En otra encuesta publicada por YTN Cable News, el 69% de los encuestados dijeron que querían una explicación de Yoon.

El escándalo no podría haber llegado en peor momento para Yoon y el gobernante Partido del Poder Popular (PPP), que se esfuerzan por recuperar una mayoría en el parlamento para consolidar el poder del Gobierno conservador. La elección se considera una evaluación de mitad de periodo del Gobierno de Yoon. Si el PPP no logra retomar el control de la legislatura, es probable que Yoon se vea afectado por un estancamiento político durante el resto de su mandato de cinco años.

El principal partido de oposición, el Partido Demócrata, aprovechó el tema para atacar a Yoon, acusando al presidente de “ocultar sospechas” en torno a su esposa.

La creciente reacción pública también ha provocado una ruptura entre Yoon y altos miembros del PPP: un funcionario del partido incluso comparó a Kim con María Antonieta, la reina francesa del siglo XVIII famosa por su extravagancia. Algunos miembros del PPP han instado a Yoon y Kim a disculparse.

El líder interino del partido, Han Dong-hoon, ampliamente considerado el colaborador más cercano de Yoon, reconoció que el escándalo es "un asunto de preocupación pública". Si bien lo calificó como un “montaje planificado utilizando una cámara espía”, el exministro de Justicia admitió que “hubo varias irregularidades en el manejo de los problemas”.

Poco después de su comentario, Han dijo a los medios surcoreanos que la oficina del presidente le había pedido que renunciara como líder del partido, a lo que él se negó.

Desde entonces, Han y Yoon parecen estar arreglando sus relaciones, apareciendo juntos en eventos públicos. Más tarde, Han dijo a los medios locales que él y el presidente están “de acuerdo sobre cómo servir al pueblo” y negó que hubiera alguna ruptura entre ellos.

Una primera dama de alto perfil

Kim se casó con Yoon en 2012, mucho antes de que el fiscal ingresara a la política. Para entonces, Kim ya había ascendido en la industria del arte y fundó su propia agencia de exposiciones, Covana Contents.

Ella tenía 39 años, él 51 y eran “conocidos desde hacía mucho tiempo” hasta que “un monje intervino y hizo de Cupido”, dijo Kim en una entrevista en 2018.

"Mi marido es una persona honesta y pura", dijo en ese momento. "Él no tenía dinero y sentía que nunca podría casarse si no fuera por mí".

Kim Yun-cheol, profesora de política, dijo que Kim Keon Hee se diferencia significativamente de otras primeras damas anteriores a ella.

"Ha sido una 'mujer de carrera' que ha logrado adquirir estatus y acumular riqueza a través de sus actividades socioeconómicas, y no tiene el estilo de un 'ama de casa tranquila'", dijo.

"Creo que el estilo ideal de las primeras damas en Corea ha sido el de alguien elegante, tranquila y que no destaque, pero el estilo de Kim puede verse como excepcional".

El alto perfil de la primera dama le ha ganado seguidores, pero también ha generado cada vez más críticas.

“Parece tener una tendencia a presumir en su comportamiento y es por eso que el público parece haber desarrollado un sentimiento de rechazo o desaprobación, preguntándose si está tratando de llamar la atención al salir y pararse frente al presidente Yoon”, dijo Kim Yun-cheol.

Kim Keon Hee ha estado sumida en controversias desde que su marido se unió a la carrera presidencial.

En 2021, se disculpó públicamente por inflar su currículum, un tema que fue objeto de escrutinio durante la campaña presidencial de Yoon. En su disculpa, Kim también prometió "permanecer centrada en su papel como esposa" si Yoon ganaba las elecciones. Siguiendo su promesa, Yoon abolió la oficina a cargo de los asuntos de la primera dama después de que asumió la presidencia.

Pero Kim se ha visto perseguido por escándalos posteriores y permaneció en el centro de atención política.

Ha enfrentado persistentes acusaciones de plagio por sus escritos académicos. Su alma mater de doctorado, la Universidad Kookmin, dijo que no encontró mala conducta en la disertación de Kim u otras publicaciones después de una investigación de ocho meses, pero un grupo de profesores no estuvo de acuerdo y publicó sus propios hallazgos argumentando lo contrario.

La oposición también ha acusado durante mucho tiempo a Kim de estar involucrado en la manipulación del precio de las acciones de Deutsch Motors, un concesionario de BMW en Corea del Sur, hace más de una década, acusaciones que la oficina presidencial ha negado repetidamente. El mes pasado, Yoon vetó un proyecto de ley aprobado por el parlamento controlado por la oposición que habría ordenado a un fiscal especial investigar la presunta participación de Kim.

La primera dama también está atormentada por la condena de su madre y su sentencia de un año de prisión por falsificar un documento financiero en la compra de un terreno, sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en noviembre.

Y el año pasado, el Gobierno descartó un proyecto de autopista en Seúl en medio de acusaciones de la oposición de que su construcción beneficiaría a la familia de Kim al aumentar el precio de la tierra que poseen.

Cho, profesor de derecho en la Universidad Hongik, dijo que parte de la ira pública por los escándalos de Kim también está dirigida a Yoon.

“Porque, después de todo, fue elegido porque parecía la justicia personificada”, dijo, refiriéndose a la carrera anterior del presidente como fiscal.

"Afirmó que devolvería la justicia y la equidad, pero no traerá ninguna de ellas cuando se trata de su esposa".