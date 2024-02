Periodista mexicano denuncia que su hermano y su chofer fueron baleados en ataque contra su auto

¿Por qué México es un país letal para los periodistas? 3:13

(CNN Español) -- La Fiscalía de Morelos informó este lunes que iniciará una investigación por un ataque con arma de fuego contra la camioneta del periodista Andrés Salas, director del portal informativo Noticias de Cuautla, en el cual resultaron heridos dos hombres, de acuerdo con un comunicado.

Un vocero del Ministerio Público de ese estado confirmó a CNN que los dos lesionados son un hermano y un colaborador de Salas, sin dar mayores detalles de ellos ni a dónde fueron trasladados para recibir atención médica.

Salas denunció el ataque en la cuenta de su portal.

En una transmisión de Facebook, el periodista explicó personas armadas atacaron su camioneta pensando que él estaba en ella, pero en el vehículo se encontraba su hermano y chofer, quienes resultaron heridos.

“Yo me bajé de esta camioneta unos metros antes y quienes aquí vinieron a atacar fueron personas que me estaban esperando, que buscaban matarme. Le pido por favor a las autoridades estatales, a las autoridades municipales, que garanticen la seguridad. Soy reportero, soy comunicador y durante los últimos años le he venido a usted relatando los hechos violentos que ocurren. Hoy intentaron asesinarme. Hoy mi hermano y mi chofer están heridos. Mi chofer se debate entre la vida y la muerte. Mi hermano va con disparos de arma de fuego”, explicó Salas.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Desde el año 2000 a la fecha al menos 163 periodistas han sido asesinados, según la organización Artículo 19.