Los padres de Brian Laundrie detallan "el día en que todo se vino abajo" después de que su hijo les dijera que Gabby Petito "se había ido"

(CNN) -- En documentos judiciales recientemente presentados, los padres de Brian Laundrie detallan "el día en que todo se vino abajo", recordando un intercambio de llamadas telefónicas frenéticas cuando su hijo les dijo que su prometida Gabby Petito se había "ido" y que necesitaba que le buscaran un abogado mientras conducía de regreso a casa sin ella.

Las llamadas se produjeron el 29 de agosto de 2021, tres semanas antes de que se encontraran los restos de Petito, con señales de haber sido estrangulada, en el bosque nacional Bridger-Teton de Wyoming, después de que su familia denunciara su desaparición, según las declaraciones de los padres de Laundrie, Christopher y Roberta Laundrie, cuyo hijo también apareció muerto poco después, en medio de la creciente atención nacional sobre el caso.

Las declaraciones forman parte de una demanda interpuesta por los padres de Petito contra los padres de Laundrie por dolor y angustia emocional, alegando que los Laundrie sabían que su hijo había matado a Gabby y ocultaron intencionadamente esa información.

Gabby Petito y Brian Laundrie se habían embarcado a principios de ese verano en un viaje en camioneta a través del país que ella estaba documentando en las redes sociales como aspirante a influencer de viajes. Pero Laundrie regresó a su casa de Florida el 1 de septiembre y después desapareció en una reserva natural durante semanas. Después de que los investigadores encontraran sus restos, un médico forense determinó que había muerto por suicidio. Las autoridades dijeron que encontraron escritos cerca de sus restos en los que aceptaba la responsabilidad por la muerte de Petito.

En noviembre de 2022, un juez de Florida falló a favor de la familia de Petito en una demanda por homicidio culposo contra el patrimonio de Brian Laundrie, otorgando US$ 3 millones a la madre de Petito como administradora del patrimonio de su hija.

En las declaraciones presentadas esta semana en el juicio por daños emocionales, los padres de Gabby Petito y Brian Laundrie detallan lo que ocurría tras bambalinas mientras se desarrollaba el caso. Está previsto que el juicio comience en mayo.

Estas son las claves:

"El día en que todo se vino abajo"

Cuando Brian Laundrie llamó a su madre la tarde del 29 de agosto de 2021, su conversación parecía en gran medida una conversación alegre sobre lo último en sus vidas, pero cuando empezaron a despedirse, el tono de su hijo "cambió por completo", dijo la madre en su declaración.

"Su voz estaba muy alterada y yo no sabía por qué", dijo Roberta Laundrie. "No quería presionarlo, así que nos despedimos... Cuando colgué el teléfono, le dije a Chris, ya sabes, 'Brian sonaba molesto. Quizá deberías llamarle'".

Cuando Christopher Laundrie llamó a Brian, su hijo estaba "frenético", dijo en su declaración. "No estaba tranquilo y se puso muy nervioso".

Brian le dijo repetidamente a su padre: "Gabby se ha ido", pero nunca dijo que hubiera matado a Petito, dijo Christopher Laundrie. Su hijo le pidió ayuda, diciendo que tal vez necesitaba un abogado. "Le pregunté por qué. No quiso decírmelo".

El padre de Laundrie dijo que nunca pensó que su hijo matara a Petito cuando dijo que "se había ido". Dijo: "No tenía ni idea de qué pensar".

Después de la conversación, Christopher Laundrie se puso en contacto con el abogado de la familia, Steven Bertolino, dijeron ambos padres de Laundrie en sus declaraciones. Más tarde esa noche, Brian Laundrie llamó a su madre para decirle que volvía a casa en Florida, dijo ella.

La idea de que Brian mató a Gabby 'probablemente pasó por mi mente', dice la madre

Cuando se le preguntó a qué creía que se refería su hijo cuando dijo que Petito "se había ido", Roberta Laundrie dijo que se le pasaron por la cabeza varias posibilidades, entre ellas que la pareja se hubiera peleado y que Petito estuviera pensando en presentar cargos.

Al principio, la madre dijo que no recordaba si había considerado la posibilidad de que Brian Laundrie pudiera haber matado a Petito, diciendo: "No sabía qué pensar". Pero más tarde reconoció que el pensamiento "probablemente pasó por mi mente".

Roberta Laundrie dijo que le agradaba Petito y que la pareja había desarrollado una buena relación.

"A medida que nos conocíamos más y más tiempo, nos hicimos más cercanos y realmente nos preocupábamos el uno por el otro", dijo. "Yo me preocupaba por ella. Creo que yo también le importaba a ella. Ella siempre lo decía".

Pero cuando se le preguntó si hizo algún intento de ponerse en contacto con Petito o con sus padres después de la llamada del 29 de agosto, la madre dijo que no. "Solo estaba preocupada por mi hijo en ese momento y pensé que tal vez sus padres podrían venir a buscarla", dijo.

"Mi abogado me dijo que no hablara con nadie, así que no hablé con nadie", dijo Roberta Laundrie. Cuando Nichole Schmidt, la madre de Petito, se puso en contacto con ella, Laundrie no devolvió las llamadas, dijo.

Petito siempre supo "cuidar de sí misma", dijo la madre.

Brian Laundrie regresó a su casa en Florida el 1 de septiembre con la camioneta blanca en la que habían viajado Petito y él, pero su madre no le preguntó sobre lo ocurrido con Gabby, siguiendo el consejo de su abogado de no hablar de nada de lo que pudiera haber ocurrido, dijo en la declaración.

"Me dijeron que no preguntara, así que mantuve a Brian cerca de mí, en casa y a salvo, y no hablé con él de nada y esperé lo mejor", dijo.

La madre afirma que su carta fue una broma mal redactada

Cuando se encontró el cuerpo de Brian Laundrie en octubre de 2021, los investigadores descubrieron una carta sin fecha de su madre en su mochila, dentro de un sobre que decía "quemar después de leer", según informó previamente CNN.

Los padres de Petito han luchado para incluir la carta en su demanda contra los Laundrie, diciendo que su madre "hace referencia a traer una pala para ayudar a enterrar un cuerpo, y hornear un pastel con un cuchillo en caso de que Brian Laundrie vaya a la cárcel", dicen los documentos judiciales.

Roberta Laundrie ha mantenido durante mucho tiempo que la escribió antes de que su hijo se fuera de viaje y dijo en su declaración que "nunca imaginó el futuro" cuando la escribió.

"Fue una mala elección de palabras. Cuando lo leí después, pensé: 'Esto suena horrible'", dijo Roberta Laundrie. "Era una carta jocosa y estúpida que escribí a toda prisa antes de que se fuera, con muchos chistes malos y mal humor... Nunca imaginé nada de esto".

Cuando decidió escribir la nota, Roberta Laundrie tenía la impresión de que Brian y Gabby solo iban a viajar a Nueva York, pero sospechaba que iban a estar fuera mucho más tiempo. Ella y su hijo habían tenido recientemente una discusión sobre su viaje, y ella estaba decepcionada porque iban a estar fuera tanto tiempo, así que lo escribió para recordarle que siempre le querría, dijo la madre.

Dijo que escribió "quemar después de leer" en referencia a un libro que Petito le había regalado a su hijo.

"Quería que se deshiciera de ella. No quemarla, sino tirarla para que nadie la leyera. Es una nota vergonzosa", dijo la madre.

Padres de Laundrie ignoraron mensajes y llamadas de la familia Petito

A medida que la búsqueda de Gabby Petito se prolongaba y acaparaba la atención nacional, su familia hizo repetidos esfuerzos por ponerse en contacto con los Laundrie, llegando a hacer una declaración pública rogándoles que cooperaran en la investigación.

Los padres de Petito, Joseph Petito y Schmidt, acusan en su demanda a los padres de Laundrie de saber que su hija estaba muerta y la ubicación de sus restos cuando los Laundrie publicaron un comunicado el 14 de septiembre que decía: "Esperamos que la búsqueda de la señorita Petito tenga éxito y que la señorita Petito se reúna con su familia".

Los padres de Petito afirmaron que se esforzaron por enviar mensajes de texto y llamar a los padres de Laundrie durante la búsqueda de su hija, pero nunca recibieron respuesta. En sus declaraciones, Christopher y Roberta Laundrie dijeron que ignoraron los mensajes de los Petito por consejo de su abogado.

Joseph Petito expresó su enfado en su disposición por el hecho de que los padres de Laundrie publicaran el comunicado del 14 de septiembre deseando el regreso sano y salvo de la joven, aunque en privado evitaran a su familia.

"Me molestó que... no intentaran encontrar una manera de ayudar a que Gabby volviera a casa", dijo el padre de Petito. "Supuestamente quieren a Gabby, pero lo único que hicieron fue demostrar que les importaba un bledo".

-- Jamiel Lynch y Jack Forrest de CNN contribuyeron con este reportaje.