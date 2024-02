Autoridades buscan a niña de 11 años desaparecida en Texas 2:20

(CNN) -- El único rastro en la desaparición de Audrii Cunningham, una niña de solo 11 años, podría ser una mochila roja de "Hello Kitty" que debía llevar con ella al colegio.

Cunningham desapareció después de salir de su casa para tomar el autobús escolar en la mañana del jueves 15 de febrero en la pequeña ciudad de Livingston, en el este de Texas, a unos 70 kilómetros al noreste de Houston.

Audrii nunca subió al autobús, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Polk. Sin embargo, "una pequeña mochila que probablemente pertenecía a un menor fue localizada cerca de la presa del lago Livingston", dijo la entidad.

Ahora se cree que un hombre arrestado en un caso no relacionado de agresión agravada es "una de las personas de interés involucradas en la desaparición" de la niña, dijo la oficina del sheriff. Este hombre habría participado de la búsqueda de la niña el día de su desaparición, según el sheriff del condado de Polk, Texas.

Sin embargo, por ahora, el paradero de Cunningham sigue siendo un misterio.

publicidad

Esto es lo que sabemos del caso hasta ahora.

Nunca llegó a la escuela ese día

Audrii Cunningham fue vista por última vez alrededor de las 7 a.m. del jueves cerca de su casa en Lakeside Drive, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

La casa está cerca del lago Livingston, "uno de los mayores embalses del estado, con más de 335 kilómetros de superficie", según la agencia de Parques y Vida Silvestre de Texas. "El lago es un embalse del río Trinity, y suministra agua a la ciudad de Houston y a otras ciudades del este de Texas", añadió la entidad.

Según la oficina del sheriff, "Audrii debería haber tomado el autobús escolar en la parada de su barrio. Sin embargo, funcionarios de la escuela informaron a la oficina del sheriff que el autobús escolar no recogió a Audrii, ni ella se presentó en la escuela".

La familia de Audrii denunció su desaparición después de que no volvió a casa del colegio. Se activó una búsqueda que involucra a múltiples agencias, incluyendo los Rangers de Texas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Departamento de Policía de Livingston, la Guardia Estatal de Texas y varios departamentos de bomberos locales, dijo la oficina del sheriff.

Es posible que hayan encontrado su mochila

Este viernes, "una pequeña mochila que probablemente pertenecía a un menor fue localizada cerca de la presa del lago Livingston", dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

Previamente, las autoridades dijeron que Audrii llevaba una mochila roja brillante de "Hello Kitty".

Sin embargo, la investigación "sigue activa y en curso", dijo la oficina del sheriff.

Persona de interés participó en la búsuqeda de la niña. Sheriff cree que lo hizo por las "apariciencias"

Un amigo de la familia nombrado por los investigadores como persona de interés en la desaparición de Audrii Cunningham participó de la búsqueda de la niña el día de su desaparición, según el sheriff del condado de Polk, Texas.

"Incluso algunos de los testigos han dicho que él estaba en la comunidad y tocando puertas… preguntando: '¿la habían visto?'", dijo el sheriff Byron Lyons a CNN.

Don Steven McDougal fue arrestado el viernes en un caso no relacionado y no ha sido acusado en relación con la desaparición de Cunningham. El sheriff dice que la participación de McDougal en la búsqueda no le ha dado motivos para eximirlo de la investigación de Cunningham.

"Para mí, eso simplemente indica que está tratando de dar la apariencia de que no tiene la culpa de su desaparición y por eso participó en las brigadas que intentaban localizarla", dijo Lyons.

Cuando se le preguntó si cree que el esfuerzo de búsqueda exonera a McDougal, Lyons respondió: "No. No, no lo creo. Creo que él es, eh, um, nuestra persona de interés número uno".

Lyons dice que McDougal y Audrii salieron de la casa hacia la parada de autobús el día que ella desapareció. McDougal vive en una caravana en propiedad de la familia de Audrii.

El hombre de 42 años es "una de las personas de interés involucradas en la desaparición" y los investigadores creen que su Chevrolet Suburban 2003 azul oscuro estuvo implicado, dijo la oficina del sheriff.

"Este es el tipo de cosas que se ven en televisión"

La madre de Audrii Cunningham, Cassie Matthews, dijo que siempre sufría por los padres de los niños desaparecidos de los que se enteraba a través de las noticias.

"Este este el tipo de cosas que se ven en televisión, y sólo puedes imaginar por lo que están pasando la familia y los padres", dijo Matthews a KPRC, afiliada de CNN.

Ahora, ella es uno de esos padres.

"No hay palabras para describirlo. No hay un solo sentimiento. Es una montaña rusa. Estás rota, estás enfadada, estás vacía. Y ahora mismo, yo estoy vacía", dijo Matthews.

"Tiene tantas oportunidades por delante, y se merece todo el derecho a poder alcanzarlas".

Audrii es blanca, de pelo rubio y ojos azules. Mide alrededor de 1,2o metros de estatura y pesa alrededor de 34 kilogramos, dijo la oficina del sheriff. La niña fue vista por última vez con pantalones negros, una sudadera con capucha negra con letras blancas y tenis negros de caña alta.

Cualquier persona con información en este caso se le pide que contacte inmediatamente con la Oficina del Sheriff del Condado de Polk al teléfono 936-327-6810 o que envíe una denuncia anónima por internet.

Rosa Flores, Chris Boyette y Joe Sutton de CNN contribuyeron a este reporte

Este artículo ha sido actualizado