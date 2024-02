Así es el área donde las autoridades buscaban a Audrii Cunningham 2:20

(CNN) -- Don Steven McDougal, el hombre al que la Oficina del Fiscal del Condado de Polk acusará de cargos penales tras el hallazgo del cuerpo de Audrii Cunningham de 11 años, tiene un largo historial criminal en Texas, según registros judiciales.

La Policía asegura que McDougal fue la última persona conocida que vio a Audrii Cunningham antes de que la niña desapareciera la semana pasada en Livingston, Texas. McDougal, de 42 años, es amigo del padre de Cunningham y vive en la propiedad de la familia, según las autoridades.

Por su parte, el sospechoso afirmó que es “inocente” y que “no ha hecho nada malo” en varias publicaciones en las redes sociales, según muestra su actividad en Facebook. "No soy culpable", escribió en un comentario una cuenta de Facebook que parecía pertenecer a McDougal, debajo de una publicación realizada en el perfil "True Crime Society" el día después de que se reportara la desaparición de Audrii Cunningham.

“Yo estuve allí y me interrogaron. No estoy corriendo ni escondiéndome”, escribió McDougal antes de volver a comentar y decir: “He hecho todo lo que he podido para ayudar a encontrarla. No he hecho nada malo."

CNN se comunicó con la Policía sobre los comentarios de Facebook que parecían pertenecer a McDougal, pero las autoridades no respondieron sobre las publicaciones en las redes sociales.

Los antecedentes del sospechoso

En 2010, McDougal fue declarad0 culpable de agresión agravada con un arma mortal y condenado a cuatro años de prisión, según muestran los registros del Tribunal de Distrito del Condado de Harris. McDougal se declaró culpable de amenazar a un hombre con un cuchillo.

La víctima en ese caso dijo a CNN este martes que McDougal, su excompañero de trabajo, lo atacó después de que lo expulsara de su casa.

"Llegó con otros amigos que tenía", dijo Elic Bryan. "Acabamos echándolo de casa y volvió con un cuchillo".

Bryan dijo que McDougal comenzó a apuñalar la puerta antes de volver a entrar.

"Vino hacia mí con el cuchillo, y yo tenía mi escopeta y lo golpeé con ella en la cara", relató Bryan a CNN. "No tenía ni idea de que fuera esa clase de persona".

Bryan vivió la pérdida de su hija de siete años, quien murió de cáncer en 2016.

"No hay nada que se pueda comparar a perder a un hijo. Es lo más horrible del mundo", dijo Bryan.

"Si él (McDougal) es el responsable del secuestro de esta niña, no creo que haya una celda lo suficientemente grande y oscura para él".

El documento de acusación en el caso de Bryan indica que McDougal había sido condenado tres años antes por seducir a un niño en el condado de Brazoria, Texas. Los registros judiciales muestran que se declaró inocente y fue condenado a dos años de prisión, pero se le concedió crédito por 527 días. Los registros en línea del condado de Brazoria no proporcionan detalles sobre las acusaciones específicas en ese caso.

McDougal fue condenado por agresión agravada con un arma mortal nuevamente en 2019, según documentos judiciales en el condado de Liberty, Texas. La acusación en ese caso dijo que McDougal golpeó a un hombre "en la parte posterior de la cabeza con un tubo u objeto desconocido para el jurado investigador".

CNN no ha podido determinar si McDougal ya cuenta co representación legal.