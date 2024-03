¿Afecta a EE.UU. la producción de armas enviadas a Ucrania? 1:57

(CNN) -- La capital de Ucrania fue objeto de un fuerte ataque con misiles en la madrugada de este jueves por primera vez en seis semanas, apenas unas horas después de una visita a la ciudad del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.

Más de 25.000 personas se refugiaron en las estaciones de metro de la ciudad mientras el ataque estaba en curso, con videos e imágenes compartidos en redes sociales que mostraban a multitudes apiñadas bajo tierra y que recordaban los primeros días de la guerra.

Funcionarios dijeron que Rusia disparó dos misiles balísticos y 29 misiles de crucero contra la región de Kyiv, todos los cuales, indicaron, fueron derribados. Las pruebas confirmarán exactamente qué tipos de misiles se dispararon, pero un comunicado de la fuerza aérea sugiere que es posible que los misiles balísticos fueran de origen norcoreano.

Las autoridades dicen que alrededor de una docena de personas resultaron heridas por la caída de escombros; no hubo informes de víctimas mortales.

Valentyna Ivanivna, una mujer de 80 años que vive en el distrito central de Podil, en Kyiv, le dijo a CNN que fue despertada a las 5 a.m. por una fuerte explosión que rompió sus ventanas.

"No sé si fue un misil o qué fue, pero ahora tengo agujeros en lugar de ventanas. Estoy bien, pero mi cocina y mi sala de estar ahora no tienen ventanas. Estaba durmiendo en el dormitorio, que está detrás de otra pared, lo que me salvó de la metralla", dijo.

Anastasia Shulha le mostró a CNN el interior de su florería, a la que también le habían reventado la ventana principal y dañado la puerta principal.

"De hecho, esta es la segunda vez que mi tienda sufre un ataque. La última vez fue a finales de la primavera del año pasado", dijo.

Señalando la puerta dañada de la tienda, agregó: "Todo está abierto de par en par y cualquiera puede entrar. Voy a tener que quedarme aquí hasta que se reemplacen la ventana y la puerta".

Ruslan Kravchenko, jefe de la administración militar de la región de Kyiv, dijo que no hubo impactos en instalaciones de infraestructura crítica o edificios residenciales, aunque las imágenes sugieren al menos hubo un incidente cercano.

Videos e imágenes muestran un gran cráter a pocos metros de los edificios residenciales de gran altura. Una imagen muestra autos cercanos cubiertos de tierra levantada por el impacto.

Más de 25.000 personas, incluidos 3.000 niños, se refugiaron en las estaciones de metro de la ciudad hasta poco después de las 6 a.m., cuando se levantó la advertencia de ataque aéreo, dijo la oficina de la ciudad de Kyiv.

El presidente de Ucrania, Volodymr Zelensky, dijo que el reciente ataque era un recordatorio de por qué está pidiendo más apoyo militar de los aliados.

"Los terroristas rusos no tienen misiles que puedan eludir la defensa de los PATRIOT [de fabricación estadounidense] y otros sistemas líderes en el mundo. Ahora esta protección es necesaria aquí en Ucrania […]. Esto es posible si nuestros socios tienen suficiente voluntad política", escribió en redes sociales.

Un comunicado de la fuerza aérea sugirió que los misiles balísticos eran del tipo KN-23, un misil de la clase Iskander-M fabricado en Corea del Norte, o del tipo Kh-47M2, que es de fabricación rusa y más comúnmente conocido como Kinzhal. El mes pasado, un funcionario ucraniano dijo que Rusia había utilizado misiles de Corea del Norte en docenas de ocasiones para atacar Ucrania.

Corea del Norte apoya a Rusia, dice EE.UU.

Funcionarios estadounidenses y surcoreanos acusaron a Corea del Norte de suministrar a Rusia misiles y otros equipos militares en los últimos meses.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo en una sesión informativa en la Casa Blanca a principios de enero que Rusia disparó misiles de fabricación norcoreana contra Ucrania el 30 de diciembre y el 2 de enero.

Kirby y los analistas que hablaron con CNN dijeron que la introducción de las armas norcoreanas en la guerra en Ucrania repercutirá a 7.500 kilómetros al este de la península coreana. "Esta es una escalada significativa y preocupante en el apoyo de Corea del Norte a Rusia", dijo Kirby.

El 26 de febrero, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Shin Won-sik, dijo que las fábricas de municiones de Corea del Norte que producen armas y proyectiles para Rusia están "operando a plena capacidad". A cambio, Rusia está proporcionando a Corea del Norte alimentos y otras necesidades, dijo.

El miércoles, Sullivan dijo a los periodistas en Kyiv que seguía confiando en que la Cámara de Representantes de Estados Unidos eventualmente aprobaría ayuda militar adicional para Ucrania a pesar de que había estado bloqueada, en varias ocasiones, en el Congreso durante meses.

El mes pasado, el Senado de EE.UU. aprobó un proyecto de ley suplementario que habría desbloqueado US$ 60.000 millones de ayuda militar, pero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se negó a someterlo a votación. Según los informes, las discusiones actuales en el Capitolio se están centrando en tratar de que se apruebe al menos parte de la ayuda en forma de préstamo, lo que podría asegurar el apoyo de los republicanos de la Cámara de Representantes.

"Confiamos en que obtendremos un fuerte voto bipartidista en la Cámara de Representantes para un paquete de asistencia para Ucrania y sacaremos ese dinero por la puerta […]. Ya tardó demasiado... No voy a hacer predicciones sobre cuándo se hará esto exactamente", dijo Sullivan el miércoles, en lo que fue la primera visita a Ucrania de un alto funcionario de la Casa Blanca en seis meses.