Resumen de noticias de la guerra entre Israel y Hamas este sábado 11 de mayo

"No hay ningún lugar seguro": un padre del norte de Gaza describe las peligrosas condiciones en las que evacuan a sus familias

Algunas familias del norte de Gaza, tras las órdenes de evacuación dictadas este sábado por el ejército israelí, dicen no saber adónde ir y describen la peligrosa situación de la zona.

Las Fuerzas de defensa de Israel (FDI) ordenaron a los residentes y desplazados de varios barrios de la zona que la abandonaran inmediatamente y se dirigieran a "refugios" al oeste de la ciudad de Gaza, advirtiéndoles de que se encuentran en una "peligrosa zona de combate".

"No sé adónde vamos. Nos han desplazado 7 u 8 veces. Nosotros y los niños estamos sufriendo", dijo a CNN un padre de tres hijos, que no dio su nombre.

El padre, que conducía una motocicleta con sus hijos pequeños y sus pertenencias, dijo que las fuerzas israelíes "lanzaron panfletos diciendo que invadirían el norte".

"Solo nos movemos por los pequeños. No me importa morir, pero me preocupan ellos", dijo, y añadió que “no hay ningún lugar seguro".

"No sé qué decir. ¿Es esto una vida? La muerte es más honorable que esta humillación", añadió.

Otro hombre describió la noche del viernes como "intensa". Señaló que esta sería su décima vez desplazado. La artillería continúa en el norte, dijo, y añadió que su familia prevé la muerte en cualquier momento.

"Tememos por nuestras vidas. Buscaré un lugar, montaré una tienda. Cualquier cosa con tal de escapar de la muerte", declaró.