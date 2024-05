4 semanas después: esto es lo que ha sucedido en el juicio por dinero secreto de Trump, hasta ahora

¿Qué sucedería si envían a Trump a prisión? 2:15

(CNN) -- Han pasado cuatro semanas del primer juicio penal a un expresidente de Estados Unidos, donde Donald Trump se ha declarado inocente de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales.

Se espera que este lunes la fiscalía llame como testigo a Michael Cohen, quien está en el centro del acuerdo de pago de silencio y probablemente implicará a Trump en los pagos de reembolso en el centro del caso de los fiscales de Manhattan. Es probable que Cohen sea el último testigo sustancial en subir al estrado de la fiscalía, y luego será el turno de la defensa de exponer el caso de Trump.

Ponte al día con las conclusiones más importantes de “El pueblo del estado de Nueva York contra Donald Trump”, con detalles del juicio proporcionados por nuestros reporteros dentro de la sala del tribunal.

Día 1: lunes 15 de abril

Más de la mitad de los futuros jurados dicen que no pueden ser justos e imparciales.

La selección del jurado subraya la dificultad de elegir un jurado cuando el acusado es un expresidente que suscita fuertes sentimientos a ambos lados del pasillo.

La cinta "Access Hollywood" no se puede reproducir, pero McDougal puede testificar

Una victoria clave para Trump fue que el juez Juan Merchán dictaminó que la infame cinta "Access Hollywood" no puede ser reproducida en la corte, diciendo que era perjudicial. "Era solo un rumor", dijo Merchan. La transcripción del video puede presentarse ante el jurado, dictaminó.

El juez se puso del lado de los fiscales al permitir que Karen McDougal, una actriz y modelo que alegó en 2016 que también tuvo una aventura con Trump, testificara. Trump ha negado el romance. Aunque American Media Inc. acordó pagar a McDougal 150.000 dólares por su silencio sobre las acusaciones, este pago no forma parte de los cargos contra Trump en este juicio.

Día 2: Martes 16 de abril

Trump fue amonestado (de nuevo): "No permitiré que se intimide a ningún miembro del jurado en esta sala", dijo el juez.

Trump fue amonestado por su conducta -hablando de forma audible y gesticulando- cuando Merchan hizo pasar individualmente a uno de los posibles jurados para hablar de sus publicaciones en las redes sociales planteadas por el equipo de Trump.

Con los posibles jurados, los fiscales se centraron en el caso, mientras que los abogados de Trump se centraron en Trump

El interrogatorio a los posibles jurados fue un anticipo de cómo ambas partes están enfocando el caso en última instancia.

Día 3: jueves 18 de abril

"Tenemos nuestro jurado"

El equipo legal de Trump se quedó sin recusaciones perentorias para eliminar a un par de jurados que expresaron opiniones negativas sobre el expresidente y su política, pero dijeron que podrían ser justos e imparciales.

Pecker puso al jurado dentro de cómo AMI ayudó a Trump en la campaña de 2016

El ex CEO de AMI testificó sobre cómo trabajó con Michael Cohen en nombre de Trump para aplastar historias poco favorecedoras durante las elecciones de 2016.

El ex ejecutivo de tabloides David Pecker, ex editor del National Enquirer, testificó durante poco más de dos horas el 23 de abril.

Pecker situó a Cohen en lo más profundo de la conspiración de "atrapar y matar"

Testificó que Cohen era el intermediario para que Trump recibiera historias de los medios de Pecker desde 2007.

Día 7: jueves 25 de abril

Más presuntas violaciones de la orden de mordaza

Los fiscales presentaron otra moción para declarar a Trump en desacato por violaciones adicionales de la orden de mordaza.

Trump quería estar en otra parte el jueves.

Los abogados de Trump habían pedido que no compareciera el jueves para poder asistir a los argumentos del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial. El juez denegó esa petición.

Pecker detalló conversaciones con Trump sobre el pago a McDougal

Pecker testificó haber puesto el dinero por los derechos de la historia de McDougal, y el enfado de Trump cuando la historia se hizo pública en 2016, y de nuevo en 2018. Pecker también mencionó negarse a hacer lo mismo por la historia de Stormy Daniels, lo que llevó a Cohen a pagarle directamente.

Pecker aceptó en el contrainterrogatorio que suprimir historias era el "procedimiento operativo estándar"

Interrogando a Pecker con preguntas rápidas, el abogado de Trump consiguió que el testigo confirmara al jurado que la relación simbiótica de Trump con Pecker y su tabloide no era inusual y que era muy anterior a la candidatura de Trump.

El abogado de Donald Trump, Emil Bove, comienza el contrainterrogatorio de David Pecker, el primer testigo de la acusación en el juicio, el jueves 25 de abril, ante la mirada del juez Juan Merchán.

El abogado de Trump preguntó a Pecker sobre las tácticas que National Enquirer utilizó con otros famosos

El abogado de Trump trató de establecer con Pecker que AMI compraba historias que no se publicarían para controlar las narrativas en la prensa y fomentó relaciones mutuamente beneficiosas con varias celebridades, no solo con Trump.

Día 8: viernes 26 de abril

El abogado de Trump trató de minar la credibilidad de Pecker

En el último día de Pecker en el estrado, los abogados de Trump trataron de socavar su testimonio con una serie de supuestas inconsistencias, señalando discrepancias de entrevistas anteriores con fiscales federales y estatales y disputando su testimonio de que AMI admitió que violó la ley de financiación de campañas.

Los fiscales intentaron restablecer la credibilidad de Pecker

Los fiscales respondieron durante la reorientación para restablecer la credibilidad de Pecker en sus respuestas, mostrando cómo su historia era consistente y que AMI sí admitió violaciones a la financiación de campañas.

Trump esbozó una sonrisa para su asistente de toda la vida, que testificó a continuación

Rhona Graff testificó haber almacenado información de contacto en el sistema de la Organización Trump para Daniels y McDougal. También testificó haber visto a Daniels en la Torre Trump una vez, aunque reconoció durante el contrainterrogatorio que podría haber estado relacionado con "Celebrity Apprentice".

Rhona Graff, ex asistente de Donald Trump desde hace mucho tiempo, testificó después de que David Pecker terminara su testimonio en el juicio penal de Trump por el dinero de silencio.

La defensa trató de humanizar a Trump

Los abogados de Trump trataron de establecer que tanto Pecker como Graff tienen opiniones positivas de Trump. Pecker responde afirmativamente cuando se le pregunta si Trump se preocupa por su familia y Graff indicó que Trump respetó su inteligencia durante los 34 años que trabajó para él.

El jurado muestra el rastro de papel

Los fiscales llamaron al banquero Gary Farro al estrado, quien testificó sobre los registros relativos a una empresa fantasma creada por Cohen para pagar a AMI por los derechos de la historia de McDougal, un pago que nunca se produjo. Cohen, en cambio, abrió una cuenta para otra empresa, Essential Consultants, una entidad utilizada en última instancia para pagar a Daniels en el esquema de dinero por silencio para suprimir su historia sobre un supuesto romance con Trump.

Día 9: Martes 30 de abril

Trump es multado y se enfrenta a más multas esta semana

Antes de que se convocara al jurado el martes por la mañana, Merchan impuso una multa de 9.000 dólares al expresidente por violar la orden de silencio del juez.

Los miembros del jurado escucharon sobre el rastro de papel del pago a Daniels

El ex banquero de Cohen, Farro, volvió al estrado, guiando al jurado a través de los registros que muestran que le tomó a Cohen menos de 24 horas abrir una cuenta para una empresa fantasma y usarla para transferir $ 130,000 al abogado de Daniels.

Videos de Trump reproducidos para el jurado en el tribunal

Los fiscales utilizaron custodios de registros para introducir varios clips de video como prueba. El contenido de los clips incluye: Trump negando con vehemencia las acusaciones de las mujeres que le acusaron públicamente de agresión sexual tras la cinta "Access Hollywood" durante actos de campaña, elogiando a Cohen como un"abogado con mucho talento", confirmando su matrimonio con Melania Trump desde 2005 e identificándose durante una declaración como el interlocutor de la cinta «Access Hollywood».

El exabogado de Stormy subió al estrado

El abogado Keith Davidson, que representó tanto a McDougal como a Daniels cuando estaban comprando sus historias en 2016, describió en detalle sus conversaciones con el entonces jefe de contenido de AMI, Dylan Howard, incluso en torno al acuerdo de 150.000 dólares por la historia de McDougal. Cuando AMI se echó atrás con Daniels, Davidson dice que redactó un contrato para vendérselo directamente a Cohen.

Un asunto familiar

El hijo de Trump, Eric, asistió al juicio, el primer miembro de la familia del expresidente en hacerlo, sentado junto al típico acompañamiento de ayudantes de Trump. Merchan también dijo que las cosas se estaban moviendo lo suficientemente rápido como para estar cómodo sin tribunal el 17 de mayo para que el expresidente pueda asistir a la graduación de su hijo Barron.

Día 10: Jueves, 2 de mayo

Otra audiencia de orden de mordaza sobre los comentarios de Trump

Los fiscales señalaron cuatro de los comentarios de Trump desde el lunes pasado: dos fueron sobre Cohen, los otros sobre el jurado y el ex jefe de AMI David Pecker. Merchan aún no se ha pronunciado sobre las últimas acusaciones.

El abogado de Trump arrastró a Davidson por el fango de los famosos

En el contrainterrogatorio, Bove planteó una serie de celebridades con las que Davidson ha tratado y que no son directamente relevantes para el caso -Hulk Hogan, Lindsay Lohan, Charlie Sheen y Tila Tequila-, buscando tanto socavar la credibilidad de Davidson como testigo como argumentar que los tratos que cerró involucrando al expresidente seguían un patrón de larga duración.

Los miembros del jurado escucharon las llamadas grabadas entre el ex abogado de Daniels y Cohen

Se pudo escuchar a Cohen decirle a Davidson sobre el acuerdo con Daniels: "Ni siquiera puedo decirte cuántas veces me dijo: “Sabes, odio el hecho de que lo hayamos hecho”. Y mi comentario para él fue 'pero cada persona con la que has hablado te dijo que era la decisión correcta'.

Los testigos no tenían cosas buenas que decir sobre Cohen

Davidson describió cómo Cohen era difícil de tratar, actuando con frecuencia de una manera «pantalones en llamas». El testimonio de Davidson siguió al del antiguo banquero de Cohen, que dijo que le habían dado la cuenta de Cohen porque estaba acostumbrado a tratar con clientes difíciles. Y Pecker relató los remilgos de Cohen, describiéndolo como agitado y frecuentemente molesto, particularmente cuando Pecker le dijo que el acuerdo con Daniels estaba cancelado.

Trump negó los informes de que está durmiendo durante el juicio

"Contrariamente a las FAKE NEWS MEDIA, no me duermo durante la caza de brujas del fiscal corrupto, especialmente hoy. Simplemente cierro mis hermosos ojos azules, a veces, escucho intensamente, ¡¡¡y lo asimilo TODO!!!". Dijo Trump en un post durante la pausa del almuerzo.

Día 11: viernes 3 de mayo

Hicks describió la "crisis" de la cinta y negó las acusaciones de Daniels

La ex secretaria de prensa de la campaña de Trump y directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, subió al estrado. A través de su testimonio, los fiscales mostraron a los miembros del jurado la transcripción de la infame cinta "Access Hollywood" que puso patas arriba la campaña de Trump y, según la Fiscalía de Manhattan, alimentó la preocupación de Trump por mantener callada a Daniels en los días previos a las elecciones de noviembre de 2016.

Hope Hicks testifica durante el juicio de Donald Trump el viernes 3 de mayo.

Los miembros del jurado escucharon cómo Trump respondió a la cinta "Access Hollywood" en 2016.

"Dijo que eso no sonaba como algo que él diría", testificó Hicks, señalando que Trump pidió ver la cinta real. Una vez que Trump vio la cinta, sin embargo, se molestó.

Jurados escucharon cómo Trump respondió a la cinta "Access Hollywood" en 2016

"Dijo que eso no sonaba como algo que él diría", testificó Hicks, señalando que Trump pidió ver la cinta real. Una vez que Trump vio la cinta, sin embargo, se molestó.

Antes del contrainterrogatorio, Hicks empezó a llorar y pareció agobiarse; terminó su testimonio tras una breve pausa.

Los fiscales se acercan al delito

Trump está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales derivados de cómo supuestamente ocultó la forma en que Cohen fue reembolsado por pagar 130.000 dólares a Daniels para mantenerla callada antes de las elecciones de 2016. Con el testimonio de Hicks sobre la reacción dentro de la Casa Blanca en 2018 al pago de Cohen a Daniels, los fiscales se acercaron más al reembolso y a los supuestos cargos.

Continuaron los ataques contra Cohen

El equipo legal de Trump continuó el viernes su asalto a la credibilidad de Cohen durante todo el juicio, yendo tras todo, desde la forma en que manejó sus teléfonos celulares hasta cómo se volvería «pícaro» durante la campaña de 2016.

Pagada la multa por la orden de mordaza

Trump ha pagado la multa de 9.000 dólares por violar la orden de silencio, dijo un funcionario judicial. El juez aún tiene que pronunciarse sobre nuevas acusaciones de violaciones.

Día 12: lunes 6 de mayo

El juez amenazó con encarcelar a Trump: "...quiero que entienda que lo haré, si es necesario y apropiado", dijo.

Tras dictar una nueva violación de la orden mordaza al expresidente -para un total de 10 en todo el juicio hasta el momento- Merchan advirtió explícitamente de que podría meter a Trump en la cárcel si volvía a seguir violando la orden mordaza.

Los jurados vieron cheques, facturas y libros en el centro de las acusaciones

El ex interventor de Trump Org. Jeffrey McConney testificó sobre las facturas de 35.000 dólares que procesó para Cohen como reembolso por el pago de 130.000 dólares por silencio. Confirmó que luego envió la factura a la empleada de cuentas por pagar de Trump Org. Deborah Tarasoff para cortar el cheque.

Siga el rastro de papel: Cómo la fiscalía está tratando de vincular a Trump con los cargos en el juicio por el dinero subrepticio

Tarasoff testificó más tarde que ella cortaba los cheques en su mayoría de la cuenta personal de Trump y los enviaba a Washington, DC, para ser firmados por Trump en la Casa Blanca.

Con cada pago, los fiscales mostraron que el dinero fue ingresado en los registros de la empresa como «gastos legales» a pesar de que Cohen estaba siendo pagado por el pago de dinero por silencio en lugar de servicio legal.

McConney demostró por qué Cohen recibió un reembolso de 420.000 dólares

Los jurados vieron notas manuscritas escritas por el ex Trump Org. CFO Allen Weisselberg y McConney en enero de 2017 calculando un pago a Cohen por un total de $ 420,000 - que incluía un bono de $ 60,000 para Cohen - y que debía pagársele en cuotas mensuales de $ 35,000.

McConney guió al jurado a través de los cálculos escritos explicando que incluían reembolsos por 50.000 dólares en servicios tecnológicos y la transferencia bancaria de 130.000 dólares de Cohen al abogado de Daniels, que fueron «brutos» a 360.000 dólares para dar cuenta de los impuestos sobre ese dinero. El excontralor también reconoció que los reembolsos de gastos no son ingresos imponibles.

Trump estuvo más participativo con el testimonio sobre sus negocios

Trump se volvió hacia McConney y Tarasoff mientras testificaban, observándoles más de cerca que a la mayoría de los testigos anteriores.

Día 13: martes 7 de mayo

Daniels describió en detalle el encuentro sexual

Daniels explicó al jurado los detalles de su encuentro de 2006 con Trump en su habitación de hotel, donde la estrella de cine para adultos dice que tuvo relaciones sexuales con Trump. (Algunos de los detalles que Daniels describió fueron tan explícitos que el juez la interrumpió en varios momentos.

Stormy Daniels es interrogada durante el juicio de Donald Trump por el dinero de su silencio el martes 7 de mayo.

El dinero de silencio llegó tras la polémica de la cinta "Access Hollywood"

Daniels testificó que los esfuerzos para vender su historia fueron en gran medida infructuosos hasta que la cinta «Access Hollywood» salió a la luz justo antes de las elecciones de 2016, que fue lo que luego llevó a Cohen a comprarla por 130.000 dólares para mantener su historia en silencio.

El juez denegó la petición de nulidad del juicio de Trump

Los abogados de Trump argumentaron que el testimonio de Daniels sobre su supuesto encuentro sexual era motivo para anular el juicio. Trump todavía niega vehementemente las acusaciones, dijo su abogado Todd Blanche, argumentando que no había manera de «desencajar esa campana» para los miembros del jurado que ahora han escuchado un testimonio injustamente perjudicial. Merchan dijo que algunas cosas era «mejor no decirlas», pero dictaminó que no justificaba la anulación del juicio.

La defensa acusó a Daniels de mentir con ánimo de lucro

El lenguaje corporal de Daniels era tenso y su tono cambió notablemente cuando la abogada de Trump, Susan Necheles, intentó en el contrainterrogatorio desmontar su credibilidad. Necheles presionó a Daniels, preguntándole si odiaba a Trump. Daniels respondió: «Sí». Necheles también le preguntó si Daniels extorsionaba a Trump. Daniel respondió tajantemente: «Falso».

Día 14: Jueves, 9 de mayo

Otro día de polémico testimonio de Daniels

Los abogados de Trump continuaron su ataque contra la credibilidad de Daniels, con Necheles acusando a la estrella de cine para adultos de inventar la historia de tener relaciones sexuales con Trump para ganar dinero. Daniels se defendió de las afirmaciones de que faltó a la verdad sobre su encuentro sexual con Trump, diciendo que la historia era cierta, incluso cuando fue confrontada con inconsistencias en algunos de los pequeños detalles de su relato.

La fiscalía y la defensa discuten sobre la situación financiera de Daniels

Necheles continuó sugiriendo que Daniels estaba ganando dinero por decir que tuvo relaciones sexuales con Trump, señalando un tweet donde dijo que había ganado 1 millón de dólares. Durante la re-dirección, los fiscales tuvieron Daniels recuento de cómo contar su historia también le ha costado, desde tener que mover a su hija y contratar seguridad a los honorarios de los abogados que se le ordenó pagar después de que ella demandó a Trump y perdió.

Exayudantes de Trump describieron las operaciones internas de la Casa Blanca

Una contable subalterna de la Organización Trump y la ex ayudante de Trump en la Casa Blanca testificaron que hacían giros de cheques para que Trump los firmara. Rebecca Manochio, de la Organización Trump, declaró que metía los cheques sin firmar en un sobre de papel manila y los enviaba por FedEx a los ayudantes de Trump en Washington para que los firmaran.

La ex asesora de la Casa Blanca Madeleine Westerhout declaró que entregó a Trump el sobre manila con los cheques que él firmó personalmente y los envió por FedEx a Nueva York. Westerhout no testificó tener conocimiento directo de los cheques que Trump firmó a Cohen, citados en los cargos, pero sus relatos apoyan la teoría de la fiscalía de que Trump participó en la firma de los cheques a Cohen en 2017.

Trump no se libra de la orden de silencio

El abogado de Trump, Todd Blanche, pidió que se permitiera a Trump defenderse públicamente de las acusaciones de Daniels, argumentando que el expresidente actualmente está obligado a guardar silencio ante la sugerencia de que hubo un encuentro sexual no consentido entre ella y Trump. Merchan denegó la petición.

Merchan denegó otra moción de juicio nulo

El juez dijo que la negación rotunda del incidente por parte de Trump y el ataque de su equipo legal a su credibilidad abrieron la puerta a que los fiscales aportaran el testimonio de Daniels, que se volvió salaz.

Día 15: viernes 10 de mayo

Trump firmó documentos sin revisarlos, confirma en su testimonio un exasesor de Trump

En el contrainterrogatorio, Necheles presionó a Westerhout para que reiterara que conoce al expresidente por preocuparse por su familia. Westerhout también testificó que Trump firmaba muchos cheques sin revisarlos, haciendo varias cosas a la vez mientras hablaba por teléfono y mientras se reunía con gente. La fiscalía ha argumentado que Trump hizo los pagos para influir en las elecciones, mientras que la defensa ha dicho que los pagos eran para proteger a su familia.

Los fiscales introducen como pruebas registros clave de textos y llamadas

Los fiscales pasaron el resto del día llamando a una serie de testigos de custodia para introducir registros de teléfonos celulares como evidencia, que los fiscales planean usar para tratar de convencer al jurado de que Trump es culpable de falsificar registros comerciales.

Además, los fiscales presentaron una serie de mensajes de texto entre la entonces mánager de Daniels, Gina Rodríguez, y el editor jefe de National Enquirer, Dylan Howard, en 2016. Los textos corroboran lo que Daniels y Davidson han testificado hasta ahora de que el acuerdo se vino abajo brevemente a mediados de octubre - y también es probable que ayuden a reforzar la credibilidad de Cohen cuando suba al estrado la próxima semana.

Juez a Cohen: Por favor, deja de hablar

Antes del esperado testimonio de Cohen, Blanche instó a Merchan a ordenar a Cohen que deje de hablar del juicio y de Trump. Merchan ya ha dicho que no puede amordazar a los testigos del caso, pero dijo a los fiscales que pidieran a Cohen que no hiciera declaraciones sobre Trump o el caso.