Oscar Pistorius abandona el Tribunal Superior de Gauteng del Norte el 14 de junio de 2016 en Pretoria, Sudáfrica. (Crédito: Charlie Shoemaker/Getty Images/ARCHIVO)

(CNN) -- Este domingo 12 de mayo, la serie documental de CNN "How it Really Happened" explorará la vida de Oscar Pistorius, el velocista paralímpico y olímpico doblemente amputado que fue condenado por el asesinato de su novia, la modelo sudafricana Reeva Steenkamp, hace más de una década.

Conocido como el "Blade Runner" por sus prótesis de fibra de carbono, Pistorius fue en su día considerado una figura inspiradora.

En los Juegos de Londres de 2012, se convirtió en el primer paralímpico en competir en unos Olímpicos y durante su exitosa carrera en el atletismo ganó ocho medallas paralímpicas, seis de ellas de oro. Estaba en su mejor momento atlético cuando, el 14 de febrero de 2013, mató a Steenkamp.

"Si tomas la notoriedad de LeBron James y la combinas con el atractivo de Leonardo DiCaprio, eso era Oscar Pistorius", dijo Scott Roder, un experto en reconstrucción de escenas del crimen que trabajó en el caso, en el documental de CNN, presentado por Jesse L. Martin.

El documental presenta imágenes del tribunal de Pretoria (Sudáfrica) durante el juicio por asesinato de Pistorius en 2013 y la audiencia de libertad condicional en 2023, así como entrevistas originales con la madre de Steenkamp, su agente de modelos y el abogado de la familia.

Pistorius disparó cuatro veces a Steenkamp a través de la puerta del baño de su casa. En un juicio que acaparó la atención mundial, negó haberla matado en un arrebato de ira y dijo que la confundió con un intruso.

Se declaró inocente de un cargo de asesinato y otro de posesión de armas de fuego relacionados con la muerte de Steenkamp.

Inicialmente fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a cinco años de prisión, antes de que esa condena fuera anulada y elevada a asesinato, lo que aumentó su condena a seis años. En 2017, el Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica aumentó su condena a 13 años y cinco meses.

El documental examina los detalles que condujeron al asesinato de Steenkamp, incluidos los desacuerdos entre la pareja compartidos por WhatsApp y la "obsesión" del atleta por las armas de fuego, aunque sus motivos siguen siendo desconocidos hasta el día de hoy.

"¿Por qué la mató? ¿Por qué lo hizo?", preguntó June, la madre de Steenkamp, en el documental.

Calificó la versión de los hechos de Pistorius de «absoluta basura y mentiras», y habló con franqueza del dolor que sintió aquella noche de 2013. Recordó el momento en que le dijeron que su hija había muerto, describiéndolo como "el peor día de mi vida".

"Estaba histérica", dijo. "Solo quería morirme yo, sinceramente. No quería vivir sin ella".

El documental arroja luz sobre el vertiginoso romance entre la pareja y la vida de Steenkamp, descrita por su madre como "una bendición, un regalo de Dios. Muy inteligente, y siempre estaba riendo".

"Habría hecho cosas increíbles", dijo Tania Koen, directora general de la Fundación Reeva Steenkamp. "Y era tan amable, apasionada y compasiva. El mundo era un lugar mejor con Reeva en él".

Pistorius, que ahora tiene 37 años, salió en libertad condicional el 5 de enero de este año. Una junta de libertad condicional concedió su petición en noviembre alegando que había cumplido la mitad de su condena de 13 años por asesinar a Steenkamp, lo que le hacía elegible según la ley sudafricana.

Ha mantenido un perfil bajo desde su liberación, pero las condiciones de su libertad condicional incluyen restricciones a sus movimientos, clases obligatorias sobre violencia de género, terapia de control de la ira, nada de alcohol y no se le permite hablar con los medios de comunicación.

La madre de Steenkamp ha criticado duramente su puesta en libertad y ha expresado su preocupación por la seguridad de otras mujeres.

"En este momento, no estoy convencida de que Oscar se haya rehabilitado", dijo en una declaración de impacto de la víctima en noviembre de 2023.

"La rehabilitación requiere que alguien se comprometa honestamente con toda la verdad de su crimen y las consecuencias del mismo. Nadie puede afirmar que tiene remordimientos si no es capaz de comprometerse plenamente con la verdad".

"Si alguien no muestra remordimientos, no puede considerarse rehabilitado. Si no está rehabilitado, su riesgo de reincidencia es alto".

"Oscar Pistorius: The Bladerunner" se emite en CNN este domingo 12 de mayo a las 9 p.m. ET/PT