Resumen de noticias de la guerra entre Israel y Hamas este 13 de mayo

Continúa el éxodo de Rafah, pero algunos dicen estar demasiado agotados y enfermos para moverse

Cada vez son más las personas que dejan Rafah en dirección a otras partes de Gaza tras las órdenes de Israel a los civiles de abandonar gran parte de la zona oriental y central de Rafah, pero algunas se quedan, demasiado agotadas o enfermas para seguir adelante.

Un anciano, Hassan Aboul Einien, dijo a CNN que no quiso abandonar su casa en el campo de refugiados de Shaboura. "Pero ahora quiero hacerlo porque no queda nadie en el campo. Quiero ver a mi esposa y a mi hija", dijo. "Me voy a pie. No tengo dinero para un coche. Envié a mi esposa y a mi hija también a pie".

Maher Soliman, que también vive en el campo de refugiados de Shaboura, dijo que no sabía adónde ir: "Nadie nos apoya. Sólo hay destrucción. Salí de casa con una camiseta". Soliman dijo que no hay ninguna zona segura. "Mi hija de 15 años tiene quemaduras por todo el cuerpo. Hubo un ataque en el edificio de al lado mientras ella hacía la comida".

Ayman Abu Negira, que conducía un coche con el parabrisas roto, dijo que se dirigía a Al Mawasi, una zona al noroeste de Rafah a la que los israelíes ordenaron que vaya la gente. Dijo que espera que sea una zona segura, pero tiene sus dudas. "Probablemente atacarán a su alrededor", dijo Negira a CNN.

Algunos, sin embargo, planeaban quedarse. Una mujer no identificada dijo: "No tenemos miedo. Estamos agotados, pero somos firmes". Su tienda está sola en una zona que, según ella, estaba llena de tiendas hace tan sólo unos días.

Dijo que era de Khan Younis. "Me gustaría poder volver a casa y espero que siga en pie. Estoy llorando porque quiero volver a casa".

La mujer dijo que la situación era tensa anoche. "Incluso el chico que distribuye el agua tiene miedo de venir. La gente tiene miedo de salir de las tiendas por la noche para hacer sus necesidades porque temen a los quadcaptors (drones israelíes armados)... Todos tenemos hepatitis. Hay muchas infecciones entre la gente".

La mujer señaló una cicatriz que tenía bajo la oreja y dijo que se la había causado la bala de un francotirador que le rompió la mandíbula cuando intentaba recuperar sus pertenencias cerca del hospital Nasser. "Había una ventana cubierta por una manta y el francotirador me trajo aquí".

"¿Por qué me atacarían a mí? Estaba en una escuela. Estaba vacía".

Su hijo, Raed Abu Salem, de 18 años, tiene una herida en la cara que, según dijo, le causó la metralla de un ataque con drones en Khan Younis cuando intentaba conseguir agua. También perdió varios dientes.

"Decía lo guapo que era", dijo cuando se le preguntó qué siente cuando mira sus fotos de antes de la guerra. Ahora le duelen las heridas y tiene que comer a través de una jeringuilla.

Su madre dijo que estaba luchando para alimentar a los niños. "Estos niños no han comido. No tenemos agua fresca".