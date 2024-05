Preocupación por la inteligencia artificial 1:07

Nueva York (CNN) -- Les guste o no, la mayoría de los líderes empresariales, analistas y economistas coinciden en que la inteligencia artificial desempeñará un papel destacado en la configuración del futuro de la economía estadounidense.



Los próximos años serán decisivos para definir la forma de la revolución de la IA, y el economista y ex decano de la Escuela de Negocios Glenn Hubbard de Columbia teme que Estados Unidos no esté preparado para aceptar los trastornos que conlleva.

Before the Bell habló con Hubbard sobre lo que considera un problema cada vez más peligroso que podría frenar el crecimiento en los próximos años.

Esta entrevista fue editada para mejorar su extensión y claridad.

Before the Bell: ¿Por qué es el momento adecuado para volver a centrarnos en la IA y el crecimiento económico?

El crecimiento es siempre la respuesta correcta. Cualquier cosa que queramos hacer como sociedad -si queremos luchar contra el cambio climático, si queremos reconstruir nuestro ejército, si queremos educar y formar a la gente- tiene que ver con el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo es que los políticos no hablan de esto? Imaginemos que tengo una moneda en la mano. El anverso es el crecimiento, y todos pensamos que eso es estupendo. Pero la otra cara es la disrupción. Los economistas creen que no puede haber crecimiento sin disrupción. Y como nuestra clase política no sabe cómo manejar la disrupción, han dejado de hablar de crecimiento.

Una idea mejor podría ser gestionar la disrupción: ayudar a la gente a formarse, a educarse, a ayudar a las comunidades, y sin embargo eso ha desaparecido del radar. Que nos interese el crecimiento no es ninguna sorpresa.

La gran sorpresa es por qué no hablamos de ello. Creo que la respuesta es que es difícil para los políticos.

Cuando hablas de disrupción, ¿te refieres a la pérdida de puestos de trabajo que conllevará un mayor uso de la inteligencia artificial?

Piensa en dos olas. En las últimas tres o cuatro décadas, el cambio tecnológico y cierta globalización han causado una disrupción a cámara lenta del mercado laboral y de las comunidades de todo el país. Ahora veamos la IA, vamos a tener esa misma disrupción, salvo que va a ser mucho más rápida. Estamos hablando de cinco años, no de 30. Y si ni siquiera pudimos manejar el proceso a cámara lenta de 30 años, ¿cómo vamos a hacerlo en cinco? Realmente tenemos que replantearnos cómo gestionamos el cambio. Porque, por supuesto, queremos el cambio de la IA. La cuestión es cómo ayudar a la gente a afrontarlo.

Los principales CEO ya están hablando de cómo están implantando la IA en sus propias empresas. ¿Necesitamos realmente la ayuda y la intervención de los gobiernos?

Creo que sí se necesita ayuda gubernamental porque las empresas harán lo que les convenga, que sería ser más eficientes o utilizar la IA para revolucionar los procesos, pero no me corresponde a mí como empresa preparar a mis trabajadores para otro tipo de trabajo. Ese no es mi interés.

Así que se necesitan políticas públicas. Creo que es sencillo y sabemos cómo hacerlo. Se trata de reforzar las escuelas comunitarias, de establecer asociaciones público-privadas entre las empresas y las escuelas comunitarias. No es que no sepamos qué hacer, sino que tenemos que hacerlo. Y, por supuesto, tampoco va a ser gratis, el gobierno tendría que gastar algo de dinero.

Mucha gente diría que la Ley CHIPS y la Ley de Reducción de la Inflación del Gobierno de Biden han hecho mucho por aumentar el gasto y estimular el crecimiento...

Yo habría tomado otras medidas. El verdadero papel del gobierno es el apoyo masivo a la investigación básica que podría conducir a la próxima generación de chips. La cuestión no es hoy, sino mañana. Estamos gastando muy poco en I+D, y la investigación es mucho mejor que firmar cheques a empresas que ya tienen mucho dinero.

También tenemos que centrarnos en cosas que consideramos críticas para la defensa nacional y protegerlas. Pero no tenemos una chequera tan grande como para subvencionarlo todo, ese no va a ser el camino hacia la recuperación.

Así que o subimos y apoyamos la investigación o bajamos e intentamos encontrar bolsillos estrechos a los que subvencionar. Tanto la Ley CHIPS como la Ley de Reducción de la Inflación tienen buenas partidas y pistas, pero por debajo hay mucho despilfarro.

La inflación sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. ¿Priorizar el crecimiento económico no agravaría el problema?

La mayor parte de lo que sugiero no va a ser un enorme estímulo de la demanda. Tiene más que ver con la productividad de la oferta, por lo que es menos preocupante. Pero sigue siendo cierto que no conviene seguir aumentando el déficit. Los legisladores tendrían que tomar decisiones: Podrían subir algunos impuestos o recortar otros gastos.

No es probable que ocurra una subida masiva de impuestos durante un año electoral...

Sí, no espero que ningún candidato sugiera eso ahora. Pero en realidad es un problema aritmético. Los pagos de la deuda nacional, que eran esencialmente cero hace un par de años, son ahora tan grandes como el gasto en defensa.

Así que realmente tenemos que pensar en ello y el próximo presidente va a tener que lidiar con ello. Puede que no haga campaña sobre ello, pero sea quien sea, tendrá que hacer algo al respecto.

¿Cómo perjudica a las perspectivas económicas de los estadounidenses desviar la atención del crecimiento?

El crecimiento de la productividad se desacelerará. La IA generativa será probablemente el mayor impulsor del crecimiento de la productividad en la próxima década o dos, no tanto porque sustituya puestos de trabajo, sino porque aumenta la productividad de una persona. Pero también significa que tenemos que estar dispuestos a tolerar que algunas empresas quiebren, que algunas personas pierdan su empleo y que otras empresas se hagan muy grandes. ¿Estamos dispuestos a hacer todo eso? Yo diría que sí, pero no estoy seguro de que nuestro proceso político esté dispuesto a ello.

¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo si continúa la tendencia actual?

El apoyo social a nuestro sistema se está deshaciendo y lleva tiempo haciéndolo. Hay muchas comunidades y muchos grupos de individuos que no sienten realmente que el capitalismo contemporáneo les esté sirviendo bien. Y cuanto más lo dejemos pasar, corremos el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro.

Ni siquiera veo por qué esto sería impopular. Si yo dijera: "Voy a tener una subvención en bloque para las comunidades. Voy a impulsar los colegios comunitarios", ¿por qué es malo? Si soy gobernador, me encantaría. Si soy alcalde, me encanta. No entiendo por qué no podemos implementarlo.