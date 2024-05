Ola de críticas a Shein tras viaje de influencers a China (abril de 2023) 2:04

(CNN) -- Más de un año después de que Shein prometiera abordar el exceso de horas de trabajo en su cadena de suministro, un nuevo informe sugiere que la empresa china de moda rápida sigue teniendo un problema.

Los trabajadores de algunas fábricas proveedoras de Shein siguen trabajando 75 horas semanales, según una investigación de Public Eye, un grupo suizo de defensa de los derechos humanos que inicialmente puso de relieve los presuntos abusos en 2021.

"Las semanas de 75 horas que descubrimos hace dos años todavía parecen ser comunes en Shein", dijo la organización suiza.

Public Eye entrevistó el verano pasado a 13 trabajadores textiles empleados en seis fábricas de Guangzhou, una región del sur de China. Descubrió que el personal trabajaba una media de 12 horas diarias, sin contar las pausas para comer y cenar, y normalmente durante seis o siete días a la semana.

Public Eye afirma en su informe que Shein no revela la identidad de sus proveedores. El grupo dijo que determinó que las fábricas eran proveedoras de Shein por las respuestas de los entrevistados, así como por la presencia de productos de Shein.

publicidad

Public Eye también afirmó que los salarios de los trabajadores apenas habían cambiado desde su informe de 2021. Fluctuaban entre 6.000 y 10.000 yuanes al mes (US$ 829 y 1.382). Sin embargo, tras deducir la paga por horas extraordinarias, los salarios caían a unos 2.400 (US$ 332) al mes. Esta cifra está muy por debajo de los 6.512 yuanes (US$ 900) que, según Public Eye, es un salario digno en China, citando cálculos del grupo de campaña Asia Floor Wage Alliance.

"Trabajo todos los días de 8 de la mañana a 10.30 de la noche y me tomo un día libre al mes. No puedo permitirme más días libres porque cuestan demasiado", dijo un trabajador a Public Eye.

Shein es un minorista de compras en línea fundado en 2008 que vende sus prendas de moda rápida a precios reducidos en todo el mundo.

Shein dijo en un comunicado a CNN que "no reconoce muchas de las alegaciones del informe (de Public Eye)".

"El informe de Public Eye se basa en una muestra de 13 entrevistados y, aunque todas las voces en nuestra cadena de suministro son importantes, este pequeño tamaño de la muestra debe verse en el contexto de nuestro proceso integral en curso para mejorar continuamente nuestra cadena de suministro, que implica la participación de miles de proveedores y trabajadores dentro de la cadena de suministro", añadió.

La empresa afirmó en su comunicado que estaba invirtiendo decenas de millones de dólares para reforzar la gobernanza y el cumplimiento de sus proveedores. "Seguiremos haciendo inversiones sustanciales en estas áreas".

En diciembre de 2022, Shein anunció planes para invertir US$ 15 millones en mejorar cientos de fábricas de sus proveedores. Ese anuncio se produjo después de un documental emitido por Channel 4 del Reino Unido en el que se hacían acusaciones de explotación laboral contra dos de los proveedores de Shein en China, donde personal de la fábrica supuestamente trabajaba 18 horas al día y ganaba centavos por artículo.

"Estos esfuerzos ya están dando resultados: nuestras auditorías periódicas de proveedores muestran una mejora constante del rendimiento y el cumplimiento por parte de nuestros socios proveedores", declaró Shein el lunes.

Public Eye señaló que el código de conducta de Shein para los proveedores establece que el personal no debe trabajar más de 60 horas semanales, incluidas las horas extra, y debe tener al menos un día libre a la semana.

El grupo de defensa dijo que no regresó a Nancun, la ubicación de la sede de Shein y de las entrevistas que realizó para su investigación de 2021, porque el aumento del escrutinio de los medios de comunicación en la zona hacía que "el ambiente fuera demasiado arriesgado".

Algunos trabajadores también dijeron a los investigadores que habían observado un aumento del número de cámaras de vigilancia en las fábricas, y creían que las grabaciones se enviaban a Shein en tiempo real para ayudar a la empresa a hacer cumplir sus normas.

Los investigadores de Public Eye también observaron a jóvenes, de unos 14 o 15 años, realizando tareas sencillas, como empaquetar, en algunas de las fábricas.

Juliana Liu colaboró en la elaboración del informe.