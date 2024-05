Un desequilibrio de dos grasas saludables afecta el riesgo de muerte prematura, según un estudio

Así cambian los ultraprocesados el sabor de tu comida y su valor nutricional 2:42

(CNN) -- Comer suficientes grasas saludables es excelente para la salud del cerebro y el corazón, pero una nueva investigación posiblemente haya proporcionado aún más evidencia para agregarlas a tu dieta, particularmente la omega-3.

"Descubrimos que una proporción más alta de omega-6 y omega-3 se asocia con un mayor riesgo de morir", dijo Yuchen Zhang, autor principal del estudio publicado en abril en la revista eLife, en un comunicado de prensa. Zhang es estudiante de doctorado en el departamento de epidemiología y bioestadística de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Georgia.

Los ácidos grasos omega-3 se encuentran naturalmente en alimentos como el pescado, especialmente pescado graso como el salmón, el atún y las sardinas, así como en las semillas de linaza, nueces, semillas de chía y en suplementos dietéticos como el aceite de pescado.

Los tres principales ácidos grasos omega-3 son el ácido alfa-linolénico o ALA; ácido eicosapentaenoico o EPA; y ácido docosahexaenoico, conocido como DHA, según los Institutos Nacionales de Salud. El cuerpo debe obtener los tres de los alimentos y los omega-3 contribuyen a la salud del corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones, el sistema inmunológico y el sistema endocrino.

Los alimentos ricos en ácidos grasos omega-6, por otro lado, incluyen nueces, semillas, maíz y soja, y los aceites y conservantes producidos a partir de estos alimentos, dijeron los autores. El ácido linoleico es el ácido graso omega-6 más común.

publicidad

“Existe alguna evidencia que sugiere que la alta proporción de grasas omega-6 y omega-3 típica de las dietas occidentales (20:1 o incluso más, en comparación con un estimado de 1:1 durante la mayor parte de la evolución humana) contribuye a muchas enfermedades crónicas. incluidas enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos autoinmunes”, dijo Zhang.

Pero los resultados de estudios anteriores han sido contradictorios, añadió, y pocos han investigado el papel de un desequilibrio en la mortalidad. Además, medir con precisión la ingesta de ácidos grasos es difícil, en parte debido a la dependencia de los propios recuerdos de los participantes sobre su ingesta dietética.

Zhang y los otros investigadores examinaron las asociaciones entre la proporción de omega-3/omega-6 en el plasma sanguíneo (una medida más objetiva) y la muerte por cualquier causa y específicamente por cáncer o enfermedades cardiovasculares, las dos principales causas de muerte en todo el mundo.

Utilizaron datos de 85.425 personas que habían participado en el estudio UK Biobank, que ha seguido los resultados de salud de más de medio millón de personas entre 40 y 69 años en el Reino Unido durante al menos una década.

Los participantes, cuyas muestras de plasma fueron recolectadas entre 2007 y 2010, respondieron cuestionarios sobre su dieta, incluido si tomaban suplementos de aceite de pescado.

Después de casi 13 años de seguimiento, los autores encontraron que los participantes con las proporciones más altas de omega-6 y omega-3 tenían un 26% más de probabilidades de morir prematuramente por cualquier causa, un 14% más de probabilidades de morir de cáncer y un 31% más de probabilidades de morir. morir de enfermedades cardíacas que aquellos con las proporciones más bajas. Considerados individualmente, tanto los niveles altos de omega-6 como de omega-3 se relacionaron con un menor riesgo de muerte prematura. Pero los efectos protectores de los omega-3 fueron mayores, lo que probablemente explica "por qué tener una proporción alta de omega-6 y omega-3 estaba relacionado con el daño", dijeron los autores.

A pesar de los hallazgos, el estudio es “sólo una ‘instantánea’ en el tiempo de los biomarcadores y la ingesta dietética de omega 3 y 6. Esto es correlación, no causalidad”, dijo por correo electrónico la Dra. Lauren R. Sastre, directora del Programa De la Granja a la Clínica y profesora asistente en el departamento de ciencias de la nutrición de la Universidad de East Carolina. Sastre no participó en el estudio.

"E incluso esa relación no puede respaldarse firmemente debido a fallas metodológicas al no considerar otros componentes dietéticos en los resultados clínicos y de salud generales", agregó Sastre. “Hay muchos componentes alimentarios antiinflamatorios (nutrientes, fitoquímicos, etc.) que están asociados con la reducción de la mortalidad por todas las causas, cáncer y (enfermedades cardiovasculares), y para evaluar únicamente los omega 3 y 6, pueden estar presentes fuertes factores de confusión que sesgar los resultados”.

Controlar la ingesta de grasas saludables

Si el equilibrio omega-6/omega-3 en realidad tiene más que ver con el riesgo de muerte prematura de lo que el estudio tiene la capacidad de demostrar, podría deberse a la posible función del ácido araquidónico, un ácido graso omega-6, dijo Kristin. Kirkpatrick, nutricionista dietista registrado de la Clínica Cleveland y autor de "Salud regenerativa: descubre tu tipo metabólico y renueva tu hígado de por vida".

El ácido araquidónico es lo que el cuerpo convierte del ácido linoleico. Es un "elemento básico para moléculas que pueden promover la inflamación, la coagulación de la sangre y la constricción de los vasos sanguíneos", según Harvard Health. Pero este ácido graso también puede convertirse en moléculas que combaten la inflamación y los coágulos sanguíneos.

Los omega-6 no son intrínsecamente malos, pero tener demasiados puede contrarrestar los factores antiinflamatorios asociados con los omega-3, dijo Kirkpatrick, por lo que "un enfoque más equilibrado... puede ser favorable".

"La fuente de omega 6 también puede ser un factor para compensar el equilibrio", añadió por correo electrónico. "Los aceites de semillas procesados ​​también pueden contener altas cantidades de omega 6, por ejemplo".

Centrarse en este equilibrio y aumentar la ingesta de alimentos ricos en omega-3 puede ser más importante que simplemente limitar los ricos en omega-6, dijo Kirkpatrick.

"También examinaría la calidad de los alimentos omega 6 en la dieta", añadió, "apuntando a alimentos integrales... en lugar de productos más procesados ​​que pueden contener grandes cantidades mediante la adición de aceites de semillas".

Si tienes curiosidad sobre cuál es tu proporción plasmática de omega-6 y omega-3, pregúntale a tu médico acerca de la posibilidad de realizar pruebas. En la práctica de Kirkpatrick, a menudo trabaja con los médicos de sus pacientes para este propósito. Algunos pacientes lo solicitan con el objetivo de mejorar su salud mental, su salud cardíaca o su riesgo de demencia, dijo.

En general, "es importante señalar que una proporción desequilibrada es sólo un capítulo en nuestra historia de mejor o peor salud", dijo Kirkpatrick.

“Consumir una variedad de alimentos ricos en fibra (beneficiosos para el microbioma) y otros alimentos ricos en nutrientes, así como un sueño adecuado y de buena calidad, el manejo del estrés y la actividad física juegan un papel importante en cuánto tiempo disfrutaremos de buena salud dentro de nuestra vida”.