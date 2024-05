Elecciones en México 2024, en vivo: noticias y última hora de Sheinbaum, Gálvez y Máynez

Claudia Sheinbaum quiere elevar el salario mínimo en México a 11.287 pesos mensuales. ¿Es viable?

La candidata presidencial oficialista de México Claudia Sheinbaum aseguró durante el segundo debate de este 28 de abril que, de ganar la presidencia de México en las elecciones del 2 de junio, elevará el salario mínimo a 2,5 canastas básicas. Esto quiere decir que lo aumentaría a 11.287 pesos al mes (US$ 665), pero varios analistas dudan de la viabilidad de esta propuesta.

Tras el aumento que anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de enero, el salario mínimo diario en vigor en la zona libre de la frontera norte (Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Sonora) es de 374,89 pesos (US$ 22,1) lo que equivale a 11.403 pesos mensuales (US$ 671), pero en el resto del país es de 248,93 pesos (US$14,6 dólares), unos 7.508 pesos mensuales (US$ 442,3).

SIGUE LEYENDO