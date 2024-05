Muere a los 92 años la escritora canadiense Alice Munro, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2013

La autora canadiense Alice Munro en Dublin, Irlanda, el 25 de junio de 2009. (PETER MUHLY/AFP via Getty Images)

(CNN) -- Alice Munro, la escritora candiense y ganadora del Premio Nobel de Literatura conocida por sus cuentos y las representaciones de la mujer en entornos rurales, murió en Ontario, Canadá, a la edad de 92 años. La noticia fue confirmada a CNN "con gran tristeza" por un portavoz de su editorial, Penguin Random House.

Nacida en 1931 en Wingham, Ontario, Munro creció en lo que ella describió en una entrevista de 1994 con "The Paris Review" como "una empresa de zorros y visones al borde del colapso, más allá de la parte más desacreditada de la ciudad". En medio de las dificultades familiares, Munro encontró un escape en la lectura cuando era niña. Su temprano entusiasmo por escritores de renombre como Emily Brontë, Charles Dickens y Lucy Maud Montgomery, entre otros, reflejó un enorme aprecio por la literatura más allá de su edad. Según su perfil del Premio Nobel, esto fomentó su capacidad para escribir historias en su adolescencia mientras imitaba los estilos y las prosas de sus musas literarias.

"Los libros me parecen mágicos y yo quería ser parte de esa magia", le dijo a The Guardian sobre sus hábitos de lectura infantil. "Los libros eran muy importantes para mí. Eran mucho más importantes que la vida".

Tras graduarse como la mejor estudiante de la promoción de 1949 de su escuela secundaria, Munro recibió una beca de dos años para asistir a la Universidad de Western Ontario, donde se especializó en periodismo antes de cambiarse a inglés.

A pesar de que la beca inicialmente fue un salvavidas para Munro, las dificultades financieras la obligaron a trabajar como recolectora de tabaco, empleada de una biblioteca e incluso a vender su propia sangre mientras estudiaba. Después de concluir su beca, y antes de graduarse, se casó con su compañero de estudios James Munro y se mudó con él a Vancouver, donde la pareja tuvo tres hijos de forma relativamente rápida (su hija del medio, Catherine, murió poco después de su nacimiento debido a una enfermedad renal), y luego a Victoria en 1963, donde abrieron una librería.

En su nuevo refugio literario, Munro se sumergió por completo en la literatura, concretamente en escritores como Eudora Welty, Flannery O'Connor y Carson McCullers, cuyo trabajo, según dijo Munro a "The Paris Review", validó su deseo de escribir sobre la población rural de los pueblos pequeños. Además, pudo superar un bloqueo de escritura paralizante que la había atormentado cuando tenía veinte años y que resultó en más trabajos abandonados que escritos terminados.

Pero fue la maternidad lo que llevó a Munro a dominar los cuentos, no sólo porque las relaciones familiares y la vida doméstica sirvieron como punto focal en muchas de sus obras, sino también porque en su intento de conciliar sus responsabilidades maternas con su deseo de escribir, Munro sólo podía reservarse breves periodos de tiempo durante su día para elaborar historias, hasta el punto de que anotaba ideas y escribía borradores durante las siestas de sus hijos.

El salto a la popularidad de Munro se produjo en 1968, con la publicación de su primera colección de cuentos, "Dance of the Happy Shades". El libro, una colección de 15 de sus primeras historias, recibió elogios de la crítica y ganó el prestigioso Premio de Ficción del Gobernador General de Canadá ese mismo año.

La obra marca en gran medida el tono de la prosa de Munro. De naturaleza semiautobiográfica, explora la universalidad del impulso humano por el autodescubrimiento, el amor y la independencia, a través de la mundanidad de la vida cotidiana en pequeñas comunidades rurales.

"Lo que se obtiene en un pueblo pequeño es una especie de actitud social destilada para que uno pueda mirarlos", dijo Munro a la emisora ​​canadiense CBC en 1990, "el pueblo pequeño es como un escenario para las vidas humanas".

A lo largo de su carrera como escritora, Munro publicó 14 colecciones de cuentos y fue colaboradora habitual de revistas literarias como "The New Yorker" y "Tamarack Review". En varias de sus colecciones posteriores, como "Las lunas de Júpiter" y "El progreso del amor", Munro experimentó con la arquitectura tradicional de los cuentos e incorporó estructuras narrativas no lineales. También fue conocida por editar y revisar constantemente sus historias, incluso después de su publicación.

Varios de los cuentos de Munro fueron adaptados al cine, incluido el cortometraje ganador del Oscar de 1983 "Boys and Girls" y la película nominada al Oscar de 2006 "Away from Her".

En 2009, Munro reveló que había recibido tratamiento por cáncer y se había sometido a una cirugía de bypass coronario. Tres años más tarde, publicó su última colección de cuentos, "Dear Life", que, aunque era un retrato más sombrío de la vida en los pueblos pequeños, sirvió como cierre literario a sus descripciones semiautobiográficas de la feminidad en los pueblos rurales.

El dominio de Munro de los cuentos y la literatura ha sido elogiado por muchos de sus contemporáneos. El crítico literario James Wood aclamó a Munro como "nuestra Chéjov", estableciendo similitudes con el renombrado cuentista ruso, mientras que su compatriota y colega escritora Margaret Atwood la elevó a la categoría de "santidad literaria internacional".

En 2013, Munro fue seleccionada como Premio Nobel de Literatura por su trabajo que abarca siete décadas. El Comité Nobel describió a Munro como una "maestra del cuento contemporáneo", cuyos escritos capturaron "la sensación de ser simplemente un ser humano".

"Quiero que mis historias conmuevan a la gente", dijo Munro en su conferencia Nobel in absentia, "todo lo que cuenta una historia conmueve al (lector) de tal manera que uno se siente una persona diferente cuando termina".