Petro: entre escándalos de presunta corrupción en su gobierno, anuncios de Constituyente, marchas y contramarchas

El impacto de la ruptura de relaciones de Colombia con Israel 6:11

(CNN Español) -- Al revisar las publicaciones del presidente de Colombia Gustavo Petro en X, antes Twitter, y sus discursos en la plaza pública durante la última semana, quedan en evidencia sus frentes de batalla.

En lo internacional: ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, seguido de un fuerte cruce de mensajes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netahyahu. "Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida. Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe. Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa", afirmó Petro en X el sábado en reacción a una declaración de Netanyahu en la que afirmó: "Israel no va a recibir lecciones de un antisemita".

Varios usuarios aprovecharon ese escrito para pedirle en los comentarios al presidente que se encargue primero de los problemas de orden público en Colombia, mientras que otros apoyan su postura crítica frente a Israel y a favor de los palestinos.

En el ámbito local, la situación no es menos tensa. Petro enfrenta varios escándalos por presunta corrupción que han salpicado a integrantes de su Gobierno y hasta a congresistas.

El más sonado de ellos es el que de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que tiene que ver con el presunto sobrecosto en la compra de carrotanques para llevar agua potable a las comunidades más pobres del Departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, y el supuesto pago de coimas, con esos dineros, a algunos congresistas para que apoyen las reformas sociales que impulsa el Gobierno en el Legislativo.

publicidad

La Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia, en materia penal, la Procuraduría General, en materia disciplinaria y la Contraloría, en materia fiscal y administrativa, han iniciado investigaciones por este caso.

"La orden es desmantelar por completo el régimen de corrupción en la Ungrd y en todas las entidades del Ejecutivo", dijo este domingo el mandatario. También ordenó la creación de una mesa técnica para esclarecer el uso indebido de recursos públicos.

Petro está enfrentado además una crisis en la política de “paz total” tras el anuncio, la semana pasada, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de retomar los secuestros extorsivos, algo que incumple el acuerdo logrado en diciembre de 2023 tras la presión por el secuestro del padre del futbolista de la selección de Colombia y Liverpool, Luis Díaz.

Esto se suma a las dificultades que enfrenta el cese del fuego con disidencias de las FARC luego de ataques a soldados y a la población civil, especialmente en el departamento del Cauca.

En su cuenta en X, Antonio García, jefe del ELN, ha hecho una serie de acusaciones contra el mandatario. Dice que habría recibido dinero producto de la extorsión y el secuestro cuando era integrante del desmovilizado grupo guerrillero M-19. "O sea, que las retenciones económicas son buenas para unos, pero para otros no. Qué lindo el doble rasero", escribió García en X, a lo que Petro respondió con risas, también en X: "A la desmovilización militar del M-19, que no política, llegué en 1989 con dos blue jeans y tres camisas y volví a dormir en el piso de la cocina de un apartamento en Bogotá. No me arrepiento. A las insurgencias les hace mucho daño la gran riqueza, les afecta las ideas, se vuelven opresoras o enloquecen. Se olvidan del bien más preciado de un pueblo que es la paz".

Las disidencias de las FARC, actualmente en un accidentado diálogo de paz con el Gobierno también se han mostrado desafiantes ante el mandatario. "Presidente Gustavo Petro anuncia ofensiva total contra las FARC-EP cierra las puertas del diálogo y la paz. Su verdadero rostro no dista mucho del de gobiernos anteriores. “Mal paga el diablo a quien bien le sirve”, afirmaron las disidencias del llamado “Estado Mayor Central” en su cuenta de X el 6 de mayo tras el anuncio del Gobierno de perseguirlos por los ataques a soldados en Cauca. CNN ha pedido entrevista con el presidente Petro sobre estos y otros temas y hasta ahora, no ha recibido respuesta.

Ante estos escenarios adversos, Petro ha optado por reanudar su agenda interna en el "gobierno con los barrios populares", en jornadas que ha realizado en Cali, Cartagena, Barranquilla y el eje cafetero. Allí, en discursos desafiantes y para algunos analistas, hasta amenazantes, ha insistido en su idea de una Asamblea Constituyente, pero no por los canales establecidos en la Constitución de Colombia, que implicarían la aprobación previa en el Congreso, donde no tiene mayoría, sino una que, según él, el propio pueblo convoque y tome decisiones autónomas para implementar las reformas sociales que plantea el Gobierno.

El 11 de mayo propuso también un acuerdo nacional para un referendo que busque avalar sus reformas. "Por eso los invito, señores de la oligarquía colombiana, del establecimiento o como quieran llamarlos, de la clase política tradicional, a un acuerdo nacional para las reformas sociales de Colombia, para la construcción de una verdadera democracia. Acuerdo nacional que, si lo logramos, debe llevarse a referendo popular, a través del referendo constitucional en Colombia, para que el pueblo diga sí o no”, sostuvo Petro en un discurso público en Cali el 10 de mayo.

Crítico del Gobierno, el exministro de Hacienda y exnegociador de paz, Juan Camilo Restrepo, dijo a CNN que todo son cortinas de humo del presidente para que los escándalos y la falta de gestión pasen a un segundo plano. "Primero dijo que no convocaría una Asamblea Constituyente; después que sí lo haría; y ahora sale con el anuncio de que lo que promoverá será un referendo constitucional. Sin hacer claridad si dicho referendo se convocará respetando el procedimiento previsto en la Carta del 91 o al margen de ella" sostiene Restrepo.

Esto opinan los colombianos sobre Gustavo Petro 2:37

Y es que el presidente Gustavo Petro ha manifestado que su iniciativa lo que busca es lograr una serie de cambios en la estructura del Estado a través del constituyente primario. "El poder constuyente, que no necesariamente es una constituyente, es para llevar a canon constitucional el acuerdo nacional que no se contempló en 1991", sostuvo el mandatario el domingo. Entre esos temas están una reforma agraria contemplada en el acuerdo de paz con las FARC, políticas para el cambio climático, nuevo ordenbamiento territorial, reforma política y a la justicia, garantiías de acceso a la salud, a la educación y pesión, estatuto del trabajo y perdón social para una paz duradera, según expuso en X.

"Su discurso constitucional suena más como una amenaza ofuscada contra el Congreso si no le aprueba a pie juntillas todas las reformas propuestas o imaginadas, que como el fruto de una reflexión constitucional madura. El confuso tema constitucional se ha convertido en un cómodo biombo que saca a relucir siempre que quiere justificar algún agravio o sustentar alguna improvisación, de los tantos con que adoba sus encendidos discursos", concluye el exministro de Hacienda.

El fin de semana, “Iván Márquez”, jefe de un sector de las disidencias de las FARC llamada Segunda Marquetalia y con el que el Gobierno adelanta una fase inicial para una negociación de paz, según anunciaron en un comunicado conjunto en febrero, dijo estar de acuerdo con el proceso constituyente de Petro. “En este nuevo momento en que, gracias a la divina providencia y a la genial idea de un presidente, soplan vientos constituyentes, despertando la esperanza de las inmensas multitudes. Nadie, ninguno ni ninguna, debe quedarse con los brazos cruzados”, manifestó Márquez en un video difundido el sábado en el marco de un foro binacional de paz entre Colombia y Venezuela. Un apoyo a una controvertida iniciativa que, algunos sectores de la oposición política, han rechazado. "Criminales como este que ahora aparece para apoyar a Petro, deben estar en una cárcel en Colombia o EE.UU pagando por sus delitos. Estos son los únicos apoyos que recibe el frenético Petro y que claramente dudaría en rechazar", sostuvo la senadora Maria Fernanda Cabal en su cuenta en X.

Esta es la primera aparición pública de Márquez desde julio de 2023, cuando algunos medios locales e internacionales afirmaron que había muerto como consecuencia de las heridas sufridas en un atentado meses antes. La noticia fue desmentida posteriormente por el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, quien afirmó haber conversado con Márquez tras las publicaciones.

El presidente Gustavo Petro, sin mostrar pruebas, ha sostenido públicamente en varias intervenciones en los últimos días y en redes sociales que en su contra hay un "golpe blando" e incluso ha dicho que hay planes para asesinarlo. Todo esto, a propósito de una investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre presunta violación al límite máximo de dinero para su campaña en 2022 y en la que hay una ponencia que deberá ser estudiada por la sala plena del CNE, en la que se pide investigar la actuación del entonces candidato y de su gerente de campaña. Petro se ha defendido públicamente de estos señalamientos y su equipo jurídico ha dicho que hay una extralimitación de funciones del CNE.

"Estamos ante una arbitrariedad: Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La democracia entra en emergencia. A los colombianos progresistas en el exterior iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia", afirmó Petro al conocer la ponencia de dos magistrados que piden a la sala plena del CNE formular cargos en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, juez natural del mandatario.

“Empezaron a hablar de tumbar al presidente cuando se cambió al fiscal general de la Nación. Empezó a desesperarse esa clase poderosa, económica y política, que no quiere que una Fiscalía decente esturgue en una serie de procesos y desesperados, entonces intentan acabar con las instituciones democráticas del país antes de ser descubiertos”, sostuvo Petro en un discurso en Pereira el 9 de mayo.

Los escenarios en los que se mueve el mandatario, el primero de izquierda en llegar a ese cargo, a poco menos de dos años de iniciado su mandato en 2022, no son nada fáciles. Y en los dos años que le quedan por gobernar tendrá que buscar la manera de sacar adelante algunas de sus reformas en medio de la creciente presión en las calles, como la marcha registrada el 21 de abril y que fue contrarrestada por Petro en la movilización del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.