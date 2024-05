La administración de Biden comienza un largo proceso para aprobar un acuerdo de armas por US$ 1.000 millones para Israel

La administración de Biden inició este martes las primeras etapas de un proceso para avanzar con un nuevo acuerdo de armas por valor de US$ 1.000 millones para Israel, según dos fuentes del Congreso.

El Departamento de Estado empezó conversaciones con las comisiones de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y de Relaciones Exteriores del Senado sobre el posible acuerdo. No hay un cronograma establecido sobre cuándo se notificará oficialmente al Congreso sobre la transacción.

El posible acuerdo incluiría la transferencia de US$ 700 millones en municiones para tanques, US$ 500 millones en vehículos tácticos y US$ 60 millones en proyectiles de mortero, dijo una de las fuentes del Congreso. El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre las discusiones de la administración con el Congreso sobre esta venta.

Las armas en discusión no llegarían a Israel de manera inmediata. La maniobra aún tendría que ser notificada oficialmente al Congreso y recibir su aprobación, lo que podría llevar años.

La decisión de poner en marcha este nuevo acuerdo sobre armas se produce cuando la administración de Biden detuvo el envío de bombas de 2.000 y 500 libras (907 y 220 kilogramos) a Israel, tras mencionar la oposición a que las armas se utilicen en las zonas densamente pobladas de Rafah.

Si bien los funcionarios estadounidenses dijeron que se estarían revisando otros casos de envíos de armas a Israel, también comentaron que Estados Unidos seguirá asegurándose de que Israel tenga la capacidad militar para defenderse, lo que indica que los acuerdos de armas a largo plazo no van a detenerse en este momento.

“Seguimos enviando asistencia militar y nos aseguraremos de que Israel reciba la cantidad total proporcionada en el suplemento. Detuvimos un envío de bombas de 2.000 libras (907 kilogramos) porque no creemos que deban lanzarse en ciudades densamente pobladas. Estamos hablando con el Gobierno de Israel sobre esto”, dijo este lunes el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan.

El Departamento de Estado no hizo comentarios sobre la notificación informal más que señalar los comentarios de Sullivan.

El Pentágono también se negó a hacer comentarios.