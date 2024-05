Salió el tráiler oficial de la temporada 2 de “House of the Dragon”

Tom Glynn-Carney en "House of the Dragon". Crédito: Ollie Upton/HBO.

(CNN) -- Se acerca la segunda temporada de “House of the Dragon” y es una guerra.

HBO (que es propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery) lanzó este martes el tráiler oficial de la próxima temporada.

"Levanten sus pancartas", dice el título del adelanto. "El tráiler oficial está aquí".

Dos adelantos previos de la nueva temporada destacaron la guerra civil que ocupa un lugar central en este próximo capítulo.

"Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil con los Consejos Verde y Negro que luchan por el rey Aegon y la reina Rhaenyra, respectivamente", según una descripción publicada en marzo.

“House of the Dragon”, basada en “Fire & Blood” de George RR Martin, cuenta la historia de la Casa Targaryen. Está ambientado 200 años antes de los acontecimientos de la popular serie “Game of Thrones”, que finalizó en 2019.

Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans se encuentran entre el elenco que regresa.

A ellos se unirán una gran cantidad de nuevos miembros del elenco, incluidos Abubakar Salim como Alyn of Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers y Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower, entre otros.

La temporada 2 se estrenará el 16 de junio.