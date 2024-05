Última hora de la guerra entre Israel y Hamas, en vivo: noticias, situación en Gaza y más

Los ataques israelíes matan a 82 personas en las últimas 24 horas, dice el Ministerio de Salud de Gaza

El Ministerio de Salud de Gaza dijo este martes que 82 personas murieron en el período de 24 horas más reciente como resultado de las operaciones israelíes.

Un total de 234 personas resultaron heridas, según el ministerio.

El ministerio dijo que las bajas más recientes elevaron el total desde el 7 de octubre a 35.173 muertos y 79.061 heridos.

CNN no puede verificar las cifras del ministerio, que no distingue entre víctimas entre combatientes y civiles. No incluye en sus cifras a los varios miles de personas que se cree están desaparecidas en Gaza desde el 7 de octubre.