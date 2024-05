Este boceto de la corte muestra al expresidente Donald Trump, izquierda, y Michael Cohen, derecha, el 14 de mayo en Nueva York. (Crédito: Cristina Cornell)

(CNN) -- No sería una sorpresa si el jurado en el primer juicio penal de Donald Trump ahora vea a su exapañador, Michael Cohen, como un troll profano de las redes sociales y un mentiroso vengativo que sueña con ver tras las rejas al jefe al que una vez adoró.

Pero a los jurados no tiene por qué agradarles Cohen. Solo tienen que creerle.

El autodenominado "exmatón” de Trump fue objeto de un ataque sostenido por parte del abogado defensor Todd Blanche este martes en un contrainterrogatorio destinado a destrozar su credibilidad como testigo estrella del comportamiento supuestamente criminal del expresidente. Pero lo más importante es que no perdió la compostura en el estrado. Hasta ahora, ha evitado trampas que socavarían fatalmente el caso.

Cohen tendrá tiempo para hacer balance este miércoles, en el día libre habitual del juicio, lo que también dará al equipo de Trump la oportunidad de perfeccionar su enfoque. Mientras tanto, el presunto candidato republicano aprovechará la oportunidad para lanzar una campaña de recaudación de fondos en Ohio y Kentucky antes de que se reanude el juicio este jueves.

Cohen ya implicó directamente a Trump en realizar pagos a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels para encubrir su supuesta aventura y aparentemente corroboró las pruebas de la fiscalía de que el plan estaba destinado a influir en las elecciones de 2016. (Trump negó haber tenido una aventura y se declaró inocente).

Por lo tanto, la tarea de la defensa en el contrainterrogatorio fue socavar la credibilidad de Cohen hasta tal punto que sembró dudas razonables en las mentes de al menos un miembro del jurado sobre el caso más amplio.

Blanche explicó a Cohen una larga lista de los insultos que ha desatado contra Trump desde que se separó de su antiguo mentor, destacando su inclinación por las mentiras en serie. Llamó la atención del jurado sobre una publicación en las redes sociales en la que Cohen vestía una camiseta que mostraba a Trump en la cárcel, mientras tejía una narrativa de prejuicios y obsesión. Blanche también consiguió que el testigo dijera que había creado un negocio lucrativo, especialmente con libros centrados en sus críticas al expresidente. Preguntó si Cohen había llamado a Trump un “misógino de caricaturas groseras”. Cohen respondió: "Suena como algo que yo diría". Luego, el abogado de Trump preguntó si se había burlado del expresidente calificándolo de “villano de dibujos animados espolvoreado con Cheetos”.

Blanche también buscó sacar a relucir el rencor de Cohen contra Trump, que luego podrá resaltar ante el jurado en sus argumentos finales, preguntándole sobre una publicación de TikTok en abril en la que decía que Trump debía estar en una “maldita jaula como un animal” y le pidió que confirmara que también había llamado al presunto candidato republicano “dictador imbécil”.

Michael Moore, exfiscal federal para el Distrito Medio de Georgia, dijo que la defensa había logrado algunos avances en la impugnación de la credibilidad de Cohen. “Realmente me di cuenta de que el jurado probablemente esté viendo y pensando en este momento que Cohen es un estafador y un charlatán”, dijo Moore, analista legal de CNN. "Claramente está ganando dinero con esto, claramente es alguien que tiene la mano en la caja para vender sus libros".

Grandes preguntas en el juicio comienzan a surgir

Pero, en particular, Blanche se concentró principalmente en su esfuerzo por manchar el carácter, los motivos y la credibilidad de Cohen en lugar de la cuestión central del caso: si Trump falsificó los registros comerciales como parte de un encubrimiento diseñado expresamente para engañar a los votantes en 2016 en una instancia temprana de interferencia electoral.

Como siempre, cuando un subordinado de Trump actúa frente a su jefe, había la sensación de que el histrionismo de Blanche beneficiaba tanto a su cliente como al caso. Y en un curioso debut del contrainterrogatorio, Blanche se ganó una amonestación del juez Juan Merchan por hablar todo sobre él, cuando notó que Cohen lo había llamado “pequeña m***da llorona” en TikTok.

Las preguntas que se ciernen sobre el caso con el tribunal a oscuras este miércoles comienzan con cuán mal logró Blanche dañar el testimonio de Cohen y el caso de la fiscalía con su asalto frontal.

Dado que la fiscalía ya ha señalado que no planea tener más testigos después del testimonio de Cohen, la atención se centra en el enfoque que adoptará la defensa. ¿Los abogados de Trump traerán varios testigos? ¿O podrían adoptar una táctica audaz simplemente argumentando que la fiscalía no ha logrado probar su caso más allá de toda duda razonable y concluir su argumento dramáticamente?

Luego está la indicación inicial de Trump de que le gustaría testificar en su propia defensa. Al expresidente le encantan los escenarios y se considera su mejor defensor, aunque la historia a menudo sugiere lo contrario. Pero muchos abogados creen que, dado su temperamento volátil y sus dificultades para decir la verdad, subirlo al estrado representaría un desastre potencial para la defensa.

Un enigma legal clave es si los fiscales han logrado hasta ahora validar la teoría legal detrás del caso. "Creo que el delito menor de falsificación de registros comerciales ha sido probado más allá de cualquier duda razonable", dijo el martes Shira Scheindlin, jueza jubilada de un tribunal de distrito de Estados Unidos, a Jake Tapper de CNN. “El delito grave es un poco más grave porque hay que decir que Trump, a sabiendas e intencionalmente, tuvo la intención de violar la ley electoral en el estado de Nueva York por medios ilegales y el medio ilegal es violar la ley federal de financiamiento de campañas”. Scheindlin añadió: "Cohen hizo un largo camino para defender ese caso".

A medida que el caso de la fiscalía se acerca a su fin, también existe una creciente sensación de que se acerca el momento fatídico en el que Trump deberá esperar a que un jurado decida si se convertirá en el primer presidente condenado por un delito. Esa comprensión premonitoria se vio exacerbada por un nuevo grupo de partidarios de Trump en el tribunal este martes, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. El republicano de Luisiana utilizó todo el peso simbólico de su cargo en un aparente intento de deslegitimar el juicio, reforzar la afirmación de Trump de que es víctima de una justicia armada y protegerse potencialmente contra una posible condena con una andanada temprana de giro político. "Estos son juicios motivados políticamente y son una vergüenza", dijo Johnson este martes afuera del tribunal. "Es una interferencia electoral", afirmó.

Las tácticas de defensa llaman la atención

Es imposible saber cómo interpreta un jurado el testimonio hasta que se emite un veredicto, e incluso entonces, los jurados a menudo optan por no explicar sus veredictos en detalle en entrevistas con los medios en casos de alto perfil como este.

Algunos expertos jurídicos cuestionaron este martes el tono y la táctica adoptada por Blanche en el tribunal. Si bien la renuencia de Cohen a ofrecer respuestas de sí y no pareció a veces frívola y confrontativa, no pareció decir ni hacer nada que pudiera torpedear el caso de la fiscalía. No estalló con Blanche, a pesar de la incesante incitación del abogado y un intento de sacarlo de juego saltando erráticamente de un tema a otro. "Aún no hay desastres masivos", dijo a CNN el exsubdirector del FBI, Andrew McCabe.

Pero Moore, el analista legal de CNN, defendió el enfoque de Blanche de mezclar la línea de tiempo probatoria para tratar de sacudir la preparación previa al juicio de Cohen. "Quieres que cuenten la historia en tus términos y no que sigan el guión", dijo Moore.

La fiscalía sabía que el ataque de Blanche se avecinaba y trabajó toda la mañana del martes para concretar una narrativa sobre el pago a Daniels y su propósito. La fiscal de Manhattan, Susan Hoffinger, intentó socavar la afirmación de la defensa de que los reembolsos de Trump a Cohen eran parte de un anticipo por servicios legales y no de devolverle el pago del dinero para mantener el silencio de Daniels.

En un momento clave del juicio, que resonó fuera de la sala del tribunal dadas las obligaciones que Trump impone a muchos de sus ayudantes y subordinados, Cohen describió el momento en el que rompió con su exjefe.

“Mi familia, mi esposa, mi hija, mi hijo, todos me dijeron: '¿Por qué te aferras a esta lealtad? ¿Qué estás haciendo?'”, dijo Cohen, y agregó que llegó a un punto en el que era hora de escuchar. "Ya no mentiría más sobre el presidente Trump".