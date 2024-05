Un tribunal de Guatemala otorgó arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora; seguirá en prisión por otro cargo

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico. (Crédito: JOHAN ORDONEZ/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- El Tribunal Noveno de Sentencia Penal de Guatemala otorgó este miércoles la medida sustitutiva de arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, condenado en junio pasado por lavado de dinero; sin embargo, por ahora permanecerá en la prisión de Mariscal Zavala, ya que enfrenta orden de prisión preventiva por el presunto delito de obstrucción de la justicia.

"Tengo otro caso, de aquí tengo que ir de regreso a la bartolina (celda) hasta que haya audiencia, ese todavía no es juicio y puede ser, como yo espero, que desestimen, porque carece de sustento, y entonces ya no habrá necesidad de pedir medidas (sustitutivas)", explicó a medios locales Zamora. Agregó que aún no le han dado fecha para esa otra audiencia.

Para concederle la medida sustitutiva, el Tribunal condicionó a Zamora a presentarse cada 15 días para tomar sus huellas y le prohibieron salir del país o reunirse con personas que puedan tener relación con el caso por el cual se le acusa.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo este miercoles que Zamora es víctima de persecución política y que su caso es una “muestra más del oscuro ciclo de impunidad que debe terminar”.

"El camino hacia su libertad irá acompañado de fallos soberanos de jueces valientes, y de la atención oportuna del pueblo de Guatemala que demanda un país con justicia, trabajo y desarrollo", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Zamora, encarcelado desde 2022, fue galardonado este martes con el reconocimiento a la excelencia de la Fundación Gabo.

Merlin Delcid colaboró con este reporte