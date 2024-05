Rusia busca explotar las debilidades militares de Ucrania 2:10

(CNN) -- En una pesadilla recurrente, los horrores suelen repetirse. Para la ciudad fronteriza ucraniana de Vovchansk, se pone cada vez peor.

Cada calle parece en llamas. El bombardeo es constante. Tanques destrozados y Humvees ensucian sus calles. Se pueden escuchar disparos de armas pequeñas mientras las fuerzas rusas avanzan lentamente.

Los habitantes de la ciudad vivieron la ocupación y la liberación durante siete agotadores meses en 2022. Pero ahora son los más afectados por la carrera del presidente ruso Vladimir Putin para apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible antes de que Ucrania finalmente sienta el beneficio de la llegada de armas estadounidenses.

Moscú lanzó este viernes su operación más sorprendente desde la invasión inicial, y cruzó la frontera norte de Ucrania, en un nuevo intento de avanzar hacia el sur, hacia la segunda ciudad más poblada del país.

El peso devastador de la ofensiva destrozó a Vovchansk.

publicidad

El ejército ruso afirma que la acción dejó cerca de una decena de aldeas bajo su control. Lo más importante es que Kiev ahora está luchando por enviar fuerzas desde otros frentes demasiado extendidos donde Rusia también está viendo avances, para evitar que las armas de Moscú lleguen al alcance de la ciudad de Kharkiv propiamente dicha.

En Vovchansk, el ataque implica que un lugareño, Mykola, su esposa y su madre de 85 años dejen atrás por primera vez la casa que construyeron y en la que vivieron durante 40 años. Fueron uno de los 35 grupos de residentes que llamaron a las autoridades ucranianas este jueves y pidieron ser rescatados antes de que las tropas rusas, ahora a solo unos cientos de metros al norte, lleguen a su puerta.

Los sonidos de los proyectiles de artillería resuenan en las paredes de bloques de cemento cuando un joven oficial de policía se detiene frente a su casa.

Mykola sale, tropieza con los escombros de su jardín e insulta.

“¡Súbete!” dice el policía Maksim mientras empuja a la familia y sus pocas posesiones hacia el coche.

Estuve manejando por la ciudad continuamente desde el avance de Rusia, sacando a la gente. Se mueve rápido. El olor a casas quemadas flota en el aire y el humo tapa la luz del sol. Los restos de los proyectiles de artillería que caen sobre las casas día y noche.

Mykola y su esposa agarran bolsas de plástico llenas de huevos y recorren el huerto. Los ataques aéreos de anoche fueron demasiado, admiten. Menos de cinco minutos después, se fueron, esquivando los baches y los escombros que ensucian la calle.

En una rotonda en las afueras de la ciudad, un viejo avión de combate de la era soviética, que alguna vez fue una orgullosa muestra de destreza militar en el pasado, fue derribado de su pedestal. Se desvían entre el cuerpo carbonizado y la torreta de un tanque ucraniano que fue destrozado tan recientemente que sus municiones se derraman en la calle, intactas.

Quince minutos después, llegan a una gasolinera. Con una amplia sonrisa, María, de 85 años, camina con paso vacilante hacia una furgoneta policial que la espera.

"No da miedo", dice sobre el bombardeo. "Simplemente no lo quiero". Su familia admite que tiene problemas de audición, por lo que es posible que la intensidad del bombardeo no le haya afectado tanto. Sin embargo, ella había llegado a su límite.

Está sentada junto a su antigua vecina, Inna.

“Por la noche lanzaban muchísimas bombas aéreas”, dice. "Horrible."

Amigos suyos, que ahora se ofrecen como voluntarios para sacar a los residentes, intentaron comunicarse con ellos el día anterior pero tuvieron que regresar.

“Estaban disparando cerca de nosotros. Disparaban a todo”, dijo Inna.

Recuerdos desgarradores del control ruso

La familia recuerda sus meses bajo la ocupación rusa en 2022, cuando vivieron bajo el control militar de un país con el que habían convivido amistosamente durante décadas, a pocos kilómetros de ellos, al otro lado de la frontera.

La esposa de Mykola dijo sobre la ocupación: “Estuvo bien. No nos tocaron. Tocaron a otros residentes”.

Sin embargo, Inna recuerda cómo los rusos buscaron a soldados ucranianos que habían luchado contra las fuerzas rusas y sus representantes en la primera fase de la guerra en 2014. “En su mayoría, torturaron a los muchachos que servían al ejército. Tenemos una fábrica allí, donde tenían una prisión. Los rusos retuvieron a nuestros muchachos allí”. Hubo numerosos informes sobre malos tratos a civiles ucranianos bajo la ocupación rusa, acusaciones que el Kremlin normalmente descartó y caracterizó como falsas.

Tan pronto como dejaron a los residentes, la policía partió de nuevo hacia Vovchansk. Justo después de la entrada de la ciudad, se detiene en una hilera de árboles. Sentados en una mesa de picnic, examinan un mapa y evalúan cuál de las tres llamadas de rescate pueden responder. Solo uno de los grupos de personas que solicitan su ayuda es accesible, evalúan.

Sin embargo, su debate es interrumpido por un quejido bajo. ¿Es un dron? Miran hacia arriba desde debajo de la cubierta de árboles. El ruido va y viene. Pero entonces aparece un dron, uno de tres. Uno más grande que flota y otros dos dispositivos más pequeños que deambulan.

Los dos policías apuntan con sus armas al cielo. "¡Sobre nosotros! ¡Miren!", dice uno. “¿Debería destruirlo?” le pregunta a un colega. “¿Y si es nuestro?”, él responde. Si la policía abre fuego, es posible que llamen la atención del dron.

La espera es desgarradora. El ruido crece. La policía y el equipo de CNN solo pueden esperar que los árboles los oculten o que no los consideren un objetivo lo suficientemente importante para el dron ruso.

Parece obsesionado con algo más cercano. Pero luego el ruido se hace más fuerte. Es tiempo de irse.