La vicepresidenta de Ecuador asegura que Estados Unidos le canceló la visa

La vicepresidenta de Ecuador, Veronica Abad, habla ante los medios de comunicación el 28 de noviembre de 2023. (Crédito: CNN)

(CNN Español) -- La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, informó este jueves que recibió una carta del consulado de Estados Unidos en Guayaquil en la que le notificaron que cancelaron su visa para ingresar a ese país.

Abad dijo a Ecuavisa ―afiliada de CNN― que no cuenta con detalles sobre la medida.

“Es real. Tengo una carta del consulado de Guayaquil sin indicar las razones. No es mi prioridad porque sé el respeto. Entiendo que habrá razones en las cuales yo puedo abogar y preguntar. No es mi interés en este momento en realidad porque he trabajado muchos años con el pueblo norteamericano a través de la fundación con la que formé, Ecuador empresario, recibía fondos de Estados Unidos”, dijo.

Además, Abad ―que mantiene una abierta y pública confrontación con el presidente Daniel Noboa desde que ambos asumieron funciones en noviembre del año pasado―, señaló que se están mezclando los conflictos que han rodeado sus funciones y asuntos del plano político y familiar.

“El pueblo norteamericano sabe claramente con quién trabaja, y este sin duda alguna nuevamente es una ‘mezcladilla’”, enfatizó.

CNN consultó a la embajada de Estados Unidos sobre la cancelación de la visa de Abad, que declinó revelar detalles.

“Los registros de visados son reservados, según la legislación estadounidense; por lo tanto, la Embajada y Consulado de Estados Unidos no comenta sobre casos individuales”, precisó una portavoz de la embajada.

A inicios de diciembre, Noboa envió de forma indefinida a Abad a Israel como embajadora y representante de Ecuador para la paz en medio del conflicto de ese país con Hamas en Gaza. Abad viajó a Israel expresando su desacuerdo con la designación y durante los últimos meses ha señalado que el gobierno de Noboa la ha hostigado y que buscaría mecanismos para retirarla de su cargo.

CNN solicitó al Gobierno de Ecuador una reacción sobre la situación de la vicepresidenta y está a la espera de comentarios.

Durante la campaña electoral, Noboa recorrió varios lugares del país lejos de su compañera de fórmula, quien a su vez realizó declaraciones que pusieron en aprietos a Noboa y generaron críticas. Abad cumplió una agenda por separado de Noboa, y no se les vio juntos tampoco el día de la elección (15 de octubre) ni durante las celebraciones tras el triunfo de la candidatura.

Detención de hijo de Abad

El 21 de marzo, Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de Ecuador, fue detenido por las autoridades ecuatorianas y acusado de tráfico de influencias, informó la Fiscalía.

Barreiro Abad fue detenido en el marco de varios allanamientos que la Fiscalía de Ecuador realizó en Quito y Cuenca como parte de la investigación del caso Nene, en el que las autoridades indagan una presunta red de tráfico de influencias desde la Vicepresidencia del país. La defensa de Barreiro Abad ha rechazado las acusaciones y ha insistido en la inocencia del señalado.

El hijo de Abad permaneció en prisión preventiva desde ese momento y fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil, algo que fue considerado como una desproporción por algunos juristas y también por la vicepresidenta.

La semana pasada, tras resolverse una apelación y el pago de una fianza, el hijo de Abad salió de prisión; deberá presentarse semanalmente ante la Fiscalía y mantendrá prohibición de salida del país mientras avanza el caso.

La vicepresidenta Abad ha insistido en que su hijo es un perseguido y que no existen pruebas relevantes en su contra.