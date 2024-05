Ignoró las advertencias de "no acercarse" a la dama de honor y así inició una historia de amor en Kazajstán

Ariff Hassan y Liliya Dauletaliyeva conectaron en una boda en 2018. Después, ambos volaron al otro lado del mundo para continuar su conexión. Crédito: Ariff Hassan y Liliya Dauletaliyeva

(CNN) -- Ariff Hassan llegó a la boda bajo estrictas instrucciones: "No te acerques a la dama de honor".



Era agosto de 2018. Ariff había viajado desde su casa en Singapur a Kazajstán para asistir a la boda de un viejo amigo.

Este amigo, al igual que Ariff, había crecido en Malasia. Habían estado muy unidos en su día, pero perdieron el contacto cuando Ariff se mudó al Reino Unido en los primeros años de la edad adulta. Cuando Ariff se mudó a Singapur, los dos amigos se reencontraron, y entonces llegó la invitación de boda.

Ariff se sintió conmovido y honrado de figurar en la lista de invitados. Además, la futura esposa de su amigo era de Kazajstán, la pareja se había conocido en Kuala Lumpur, y las celebraciones tendrían lugar en la ciudad más grande de Kazajstán: Almaty.

Como buen viajero, Ariff nunca rechazaba la oportunidad de explorar un lugar nuevo. Sin pensarlo aceptó.

"Había estado antes en Uzbekistán y Turkmenistán, y pensé: 'No he estado en Kazajstán. ¿Cuándo más voy a ir?", cuenta Ariff hoy a CNN Travel.

El amigo de Ariff estaba encantado de que pudiera asistir a sus celebraciones. Pero antes del gran día le hizo una firme advertencia. "La dama de honor" era la prima de su prometida. El amigo de Ariff quería evitar una situación familiar potencialmente complicada, sobre todo porque supuso que Ariff no buscaba nada serio.

"Escucha", dijo el amigo de Ariff. "Sé que no quieres casarte. Y yo no quiero tener problemas después, con mi familia. Así que déjala en paz, ¿vale?".

Ariff se rió, pero aceptó. De todos modos, no iba a la boda a conocer mujeres, solo quería animar a su amigo en su gran día y conocer un país y una cultura nuevos.

Durante la semana previa a la boda, los novios planearon actividades diarias para sus invitados, muchos de los cuales, como Ariff, estaban en Kazajstán por primera vez.

A Ariff le encantó Almaty desde el primer momento. Recuerda que la ciudad le pareció "una gran mezcla de antigua arquitectura soviética y modernos edificios relucientes, tranquilas callejuelas y parques, y concurridos bares y restaurantes".

"Está rodeada de hermosas montañas", añade. "Tuvimos la oportunidad de alojarnos unos días en un chalet allí arriba, donde las vistas eran absolutamente impresionantes".

La noche antes de la boda, Ariff asistió a una cena ofrecida por la familia de la novia.

Y fue entonces cuando vio a Liliya Dauletaliyeva por primera vez.

"Recuerdo que Lili entró", dice Ariff. Le llamó la atención de inmediato.

"Llevaba una camisa a cuadros. Todas las demás llevaban vestidos de noche".

Durante la cena, Liliya se mostró simpática, animada y fue el centro de la mayoría de las conversaciones. Para Ariff, proyectaba confianza en sí misma.

"Hacía de traductora entre el ruso y el inglés para el bien de todos", recuerda Ariff.

Pero cuando Liliya se acercaba a Ariff e intentaba entablar conversación, Ariff respondía con vaguedades, sin entusiasmo y decididamente incómodo.

Realmente quería hablar con Liliya, saber más de ella. Pero la advertencia de su amigo le resonaba en la cabeza.

Porque Liliya era, por supuesto, inevitablemente, la dama de honor de la que Ariff había recibido la advertencia de mantenerse alejado.

Primeras impresiones

En 2018, Liliya Dauletaliyeva, nacida y criada en Almaty, tenía poco más de 20 años y vivía en Astaná, la capital kazaja. Recientemente había terminado su licenciatura y se había inscrito en un programa de maestría. Liliya estaba muy centrada en sus estudios y "no pensaba casarse" a corto plazo.

Cuando no estaba trabajando hasta tarde en la biblioteca, Liliya planeaba futuros viajes. Le encantaba explorar el mundo y siempre que podía daba prioridad a las aventuras. Acababa de regresar de un viaje a Islandia y le hacía ilusión la boda de su prima, en parte porque iba a conocer a un montón de gente de todo el mundo.

En la cena previa a la boda, Liliya se dio cuenta de que el prometido de su prima sólo tenía un par de amigos que habían volado para las celebraciones. Uno de ellos parecía extrovertido y hablador. El otro, Ariff, parecía más reservado. Liliya se preguntó si sería tímido o estaría nervioso.

"Sé que la primera impresión que tiene mucha gente de Kazajstán puede ser un choque cultural", explica Liliya a CNN Travel. "Así que pensé que debía sentirse un poco raro, o quizá incluso incómodo porque acababa de reencontrarse con su amigo al que no veía desde hacía años".

Liliya intentó hablar con Ariff para que se sintiera "más cómodo". Pero cuando se acercó a él, sus ojos se abrieron de par en par y parecía aún más incómodo que antes.

"No le contesté", dice Ariff. "Tenía que cumplir las instrucciones".

La boda del día siguiente fue "un acontecimiento de casi 12 horas", como recuerda Ariff.

"Una boda kazaja es muy diferente a una boda del sudeste asiático", dice. "Mucha bebida y mucho baile".

Fue un gran día, y cuando las celebraciones terminaron sobre la una de la madrugada, la fiesta continuó en un hotel cercano.

"En ese hotel había un karaoke enorme", cuenta Liliya. "Y allí fuimos todos los jóvenes, las damas de honor, los amigos y la familia".

Así fue como, de madrugada, Ariff y Liliya se encontraron sentados uno al lado del otro en el bar de karaoke.

"Y fue entonces cuando empezamos a hablar", dice Liliya. "Después de tanto cantar, beber y bailar. Simplemente nos sentamos y hablamos".

Después de "ocho o nueve horas bebiendo", Ariff ya no estaba preocupado por la advertencia de su amigo.

"Las instrucciones salieron por la ventana", dice.

Conexión a la 1 a.m.

Al principio, Liliya y Ariff hablaron de Kazajstán. Liliya le preguntó a Ariff qué pensaba de su país natal, comentando que Ariff parecía ser uno de los pocos amigos del novio que habían viajado para la boda.

"¿Por qué decidiste venir?", le preguntó. "Sé que mucha gente dice: 'Oh Kazajstán, ¿qué es este lugar? ¿Por qué íbamos a ir allí?".

"Me gustan las aventuras", dijo Ariff. "Me encanta viajar y explorar nuevos países".

Ariff mencionó que la invitación a la boda le había llegado cuando estaba planeando un viaje a Islandia. Había abandonado esos planes, y en su lugar dio prioridad a Kazajstán.

"Le conté que acababa de volver de Islandia un par de meses antes", recuerda Liliya. "Nos dimos cuenta de que a los dos nos encanta viajar. Y entonces empezamos a hablar de todas esas aventuras y planes de viaje, de adónde queremos ir".

Liliya y Ariff pasaron el resto de la velada conversando, pero se separaron sin intercambiar datos de contacto. Después de la boda en Kazajstán, el amigo de Ariff y la prima de Liliya tenían prevista una segunda boda en Malasia para dentro de unas semanas. Ariff pensó que Liliya, como dama de honor, probablemente estaría allí, aunque no lo sabía con seguridad.

"No podía dejar de pensar en ella", dice. "Intenté averiguar cómo ponerme en contacto con ella sin, obviamente, pedir ayuda a mi amigo o a su mujer, porque, ya sabes, las instrucciones eran mantenerse alejado de la prima".

Al final, Ariff localizó a Liliya en Facebook y le envió una solicitud de amistad y un mensaje:

"Hola, me enteré de que vienes a Malasia este fin de semana para la segunda parte de la boda", escribió. "Si quieres quedar o algo, aquí tienes mi número".

"Y quedamos", dice Ariff.

Fueron unos días muy divertidos: Ariff le enseñó a Liliya sus lugares favoritos de Kuala Lumpur y recuerda que "estaban muy emocionados de verse".

Aun así, no estaba claro hacia dónde iría su conexión a partir de ahí.

"No me gusta la larga distancia", dice Liliya. "No dejaba de pensar: 'Quizá podamos ser amigos'".

Asumiendo un riesgo

Antes de irse de Malasia, Liliya, en un arrebato, invitó a Ariff a visitar Kazajstán de nuevo, dentro de un mes, para su fiesta de cumpleaños número 24.

"Obviamente, no me decidí durante una semana y media, porque pensé: 'Acabo de estar allí'", recuerda Ariff.

Recuerda haberle dado vueltas a la idea. A Ariff le gustaba mucho Liliya y quería volver a verla. Pero viajar por el mundo por un capricho le parecía "una locura".

"Dudaba un poco en ir, porque pensaba: 'Esto es una locura'", dice Ariff.

Ariff comentó el dilema a un amigo mayor de la familia en cuya opinión confiaba. El confidente de Ariff le contó que, unos 40 años atrás, había "perdido una oportunidad con una chica" y que aún hoy lo lamentaba.

"Me dijo: 'No seas como yo. Ve y vive tu vida'", recuerda Ariff.

Así que Ariff dejó a un lado sus dudas y emprendió el viaje de 19 horas para visitar a Liliya.

"Tomé tres aviones", recuerda. "De Singapur a Bangkok, de Bangkok a Almaty y de Almaty a Astana".

"Recuerdo que fui a recogerlo al aeropuerto", cuenta Liliya. "Estaba muy nerviosa. Llamé a mis amigas y les dije: 'No sé lo que estoy haciendo. ¿Por qué acepté? ¿A qué me había comprometido? A este chico solo lo he visto cuatro o cinco días'".

Liliya se preguntaba de qué iban a hablar ella y Ariff, qué iban a hacer juntos, ¿sería incómodo?

Pero en cuanto volvieron a estar juntos, las preocupaciones de Liliya y Ariff desaparecieron.

"Literalmente, pasamos todos los días juntos. Se quedó 10 días. Y cada minuto que no estaba en la escuela, intentábamos pasarlo juntos", dice Liliya. "Fue muy divertido".

Liliya también se sintió reconfortada de que Ariff hubiera cumplido: ella lo había invitado, él había dicho que iría, y finalmente lo hizo.

"Me sorprendió gratamente", recuerda. "Me dije: 'Esta es la persona que cumple su palabra, en la que puedes confiar'. Empecé a pensar: 'No me molestaría empezar una relación con una persona así'".

Decidir el futuro

Al final de los 10 días, tanto Liliya como Ariff estaban seguros de su futuro.

"Ese primer viaje decidimos que nos íbamos a casar", dice Ariff.

No fue una conversación formal, dice Liliya: "Solo estábamos cenando y hablando".

Ninguno de los dos buscaba enamorarse, y mucho menos casarse. Pero después de conocerse, Ariff y Liliya estaban seguros de que querían estar juntos, y comprometerse a una vida juntos.

Sabían que todo aquello era "una locura", como dice hoy Ariff. Pero confiaban en sus sentimientos y en el otro.

Un mes después, en octubre, Liliya fue con Ariff a visitar a sus padres a Malasia. Esa Navidad, la madre de Ariff invitó a Liliya a un viaje familiar al Reino Unido. A los padres de Ariff les agradó Liliya desde el primer momento y, convencida de que se iban a casar, la madre de Ariff sugirió que ella y Liliya fueran a comprar vestidos de novia mientras estaban en Londres.

Liliya y Ariff querían evitar largos periodos de larga distancia, así que por aquel entonces Liliya decidió dejar su maestría y mudarse a Singapur para estar con Ariff.

"Obviamente, mi familia no lo aprobaba", dice Liliya. "Pero pensé: 'Sabes qué, puedo hacer mi maestría en Malasia o Singapur, y probablemente sea una opción aún mejor. No es para tanto'".

En general, los amigos y seres queridos de Liliya y Ariff se mostraron comprensivos, pero un poco preocupados por la velocidad a la que avanzaba el romance.

"Fue muy rápido", admite Liliya. "Algunos de mis amigos aún están sorprendidos. Dicen: 'Ni siquiera te ha pedido matrimonio y su madre ya te llevó a elegir un vestido de novia'".

Liliya y Ariff restaron importancia a las preocupaciones y, en diciembre de 2018, Liliya se mudó a Singapur. Un par de meses después, Ariff le propuso formalmente matrimonio, el Día de San Valentín de 2019.

A la pareja le gustaba la idea de una "boda muy pequeña e íntima", dice Liliya. "Solo amigos y familiares, en algún lugar divertido".

"Tal vez en algún lugar del Mediterráneo, un poco de fiesta con amigos", dice Ariff.

Este sueño no se hizo realidad.

"Los padres tenían otras ideas", dice Ariff riendo.

Ariff y Liliya acabaron celebrando varias bodas: una pequeña ceremonia para firmar los papeles legales en abril de 2019, seguida de una boda para 300 personas en Malasia en verano "con mucha comida y alcohol" y otra gran fiesta en Kazajstán.

En medio de toda la planificación -y las negociaciones con los padres-, Ariff y Liliya se tomaron un descanso y se fueron de luna de miel antes de la boda.

"Fue genial irnos de luna de miel antes. Elegimos lugares donde era muy difícil localizarnos", dice Ariff.

La pareja volvió de sus vacaciones renovada y lista para disfrutar de las celebraciones de agosto de 2019.

Ariff y Liliya se casaron en 2019 y disfrutaron de múltiples celebraciones nupciales, incluida una gran fiesta en Kuala Lumpur, Malasia, donde se tomó esta foto. Ariff Hassan y Liliya Dauletaliyeva

La celebración de la boda kazaja de Liliya y Ariff incorporó varias tradiciones kazajas.

"Celebramos el 'qyz uzatu', una ceremonia tradicional kazaja en la que la novia es despedida de su casa paterna a la familia del novio, marcada por una fiesta de despedida a la que asisten parientes cercanos y amigos", dice Liliya.

"El acto incluye ritos ceremoniales, bendiciones de los ancianos, la entrega de regalos a la familia del novio y el canto de canciones tradicionales kazajas. Los padres dan sus bendiciones y consejos a la novia".

La celebración malaya también incluyó "recitaciones de oraciones y bendiciones, una comida tradicional y un intercambio de regalos", dice Liliya.

Todas las celebraciones fueron "una maravilla", dice Ariff. Hubo muchas risas y también momentos emocionantes".

El amigo de la familia que animó a Ariff a arriesgarse y visitar a Liliya fue uno de los testigos cuando la pareja firmó los papeles. Mientras tanto, amigos de todo el mundo acudieron a celebrarlo con la pareja, entre ellos, por supuesto, el amigo de la infancia de Ariff y la prima de Liliya, que el año anterior habían impulsado involuntariamente la historia de amor de Ariff y Liliya.

"No tengo hermanos, pero crecí con mi prima", dice Liliya. "Estamos muy unidas. Así que, obviamente, ella vino a nuestras dos bodas, y seguimos muy unidas".

El amigo de Ariff le había perdonado por romper su promesa de "no acercarse a la dama de honor". Pero aún le preocupaba, hasta la boda, que no funcionara.

"Creo que mi amigo estuvo muy estresado hasta que nos casamos, hasta que firmamos legalmente los papeles, porque estaba en plan: 'Por favor, no lo estropees'", dice Ariff.

"Ahora todos formamos parte de una gran familia", dice Liliya.

Arriesgarse juntos

Después de la boda, Liliya y Ariff establecieron un ritmo fácil en su relación.

La pareja "no tiene muchas diferencias culturales", dice Liliya, aunque crecieron en países distintos.

"Rápidamente aprendimos que las culturas kazaja y malaya son muy similares, pues ambas hacen hincapié en la importancia de la familia, las tradiciones y la comunidad", afirma.

Aún así, les gusta aprender cosas nuevas sobre "la historia, la gente, la comida...", dice Liliya. Disfrutan compartiendo estos momentos de aprendizaje.

Tras unos años en Singapur, en 2021 Liliya y Ariff se mudaron a Malasia. Y otro gran cambio se produjo el año pasado, cuando Liliya decidió retomar el programa de posgrado que abandonó allá por 2018.

"Incluso después de años trabajando, esta idea de que dejara algo incompleto seguía molestándome, así que decidí presentarme de nuevo", dice.

Liliya estaba entusiasmada con la idea de volver al mundo académico, pero sentía que la agitación asociada solo "merecería la pena" si asistía a una de las mejores universidades del mundo.

Así fue como acabó aceptando una plaza en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. A Liliya le encanta la experiencia de estudiar allí. El único inconveniente es que ahora ella y Ariff tienen que enfrentarse a la larga distancia que evitaron activamente al principio de su relación.

Es un poco "irónico", admite Ariff. Pero está muy orgulloso de Liliya y entusiasmado con sus próximos pasos profesionales. Él visita Oxford todos los meses, y puede trabajar a distancia desde el Reino Unido durante importantes periodos de tiempo. En los demás periodos, la pareja chatea por video con regularidad.

"Creo que es mucho más fácil tener una relación a distancia cuando ya llevas bastante tiempo en ella", dice Liliya.

El hecho de que a Liliya y a Ariff les encante viajar también facilita un poco las idas y venidas.

"Queremos seguir explorando el mundo y experimentar la vida en tantos países como sea posible", dice Liliya, añadiendo que "no pueden imaginar sus vidas sin la emoción de nuevas aventuras".

"Nos gusta correr riesgos, a los dos, a diario", dice Ariff, señalando que la mentalidad está entretejida en su historia de amor. Cuando se conocieron, ambos se lanzaron a lo desconocido, volando a través del mundo para visitarse, y luego decidieron estar juntos, a pesar de los obstáculos.

Hoy, a Liliya y Ariff les parece un poco irreal pensar que Liliya apenas conocía a Ariff cuando cruzó el mundo para estar con él. Después de cinco años juntos, están igual de seguros de haber tomado la decisión correcta.

Y aunque se conocen mucho mejor, siguen aprendiendo cosas nuevas el uno del otro. Liliya cree que eso forma parte de lo que significa estar enamorado de alguien.

"Es una sensación fantástica cuando sientes que acabas de conocer a esa persona, porque sientes que sigues redescubriendo, que sigues aprendiendo algo nuevo cada día", dice. "Nunca se vuelve aburrido. Pensando en cómo todas estas piezas del rompecabezas, en cómo todas se juntaron, simplemente empecé a creer en el destino. ¿Qué otra cosa puede ser?".