Elecciones generales en República Dominicana: seguridad ciudadana y alto costo de la vida, lo que más le preocupa a la gente

Conoce las propuestas en educación de los candidatos presidenciales de República Dominicana 2:28

(CNN Español) -- Los dominicanos están convocados a las urnas este próximo domingo 19 de mayo en las elecciones generales donde se elegirán presidente, senadores y diputados. A la hora de ejercer su derecho al voto, los dominicanos parecen estar más preocupados por sus bolsillos y por la seguridad ciudadana que por cualquier otro tema.

La seguridad ciudadana

A pesar de que los datos gubernamentales indican que la delincuencia ha bajado en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2023, los problemas de seguridad ciudadana están entre las mayores preocupaciones de los dominicanos, según varias encuestas.

Pablo Flores reside en Santo Domingo y tiene su propio negocio, una bodega. Por temor a ser víctima de la delincuencia ha tomado recaudos: una verja protege todo el perímetro de su pequeño negocio en los Jardines del Norte.

"Si yo no me cuido quién me va a cuidar. La delincuencia tiene que bajar la mano porque la tiene muy alta", dice Flores. En un momento dado, el comerciante se vio obligado a cerrar temporalmente las puertas de su bodega, producto de la delincuencia, añade.

Impacto en el bolsillo: alto costo de la vida y empleos de mejor calidad

Al igual que sucede en otros países de Latinoamérica, muchos dominicanos se quejan del alto costo de la vida y piden empleos de mayor calidad. Bajo la lluvia, sin importar las circunstancias, el mecánico, Yoely Escarlante, es la cabeza de su familia. Escarlante tiene cuatro hijos que mantener. Hoy en día no puede darse el lujo de no abrir su pequeño taller en la capital dominicana, dice.

publicidad

Hay días que puede facturar alrededor de unos US$ 100 (entre 5.000 y 6.000 pesos dominicanos), según calcula. En su caso, como le puede ir muy bien un día puede estar varios sin ver un peso, explica.

Para Ney Segura, un chofer de transporte público, la situación económica es también de gran preocupación. El dinero simplemente no le rinde, dice Segura. A su juicio, el pobre está más pobre.

La crisis política y social del país vecino Haití

Los problemas que afectan a los dominicanos dependen también de la zona donde residan. El impacto de la crisis social y política de Haití cobra mayor importancia para la población fronteriza, según la politóloga, Rosario Espinal.

El tema haitiano sube y baja en el termómetro social dependiendo del ciclo electoral, asegura Espinal. En esta ocasión, el tema haitiano convoca a un sector amplio que considera que las acciones adoptadas por el Gobierno han sido las correctas para enfrentar la escalada de violencia en el vecino país, como por ejemplo el cierre de la frontera en septiembre del año pasado y las deportaciones de inmigrantes ilegales, señala Espinal.

Será el 19 de mayo cuando se sepa cuánto afectan todos estos factores el entusiasmo de los más de 8 millones de dominicanos habilitados para acudir a las urnas.

Si se toma el promedio del período 1978-2020, históricamente en las elecciones presidenciales la abstención es de un 28 %, según expertos.