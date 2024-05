Quién es Santiago Abascal, el líder de ultraderecha que recibirá a Milei en Madrid

Así fue la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez 2:22

(CNN Español) -- Santiago Abascal se ha abierto camino como una de las caras de la ultraderecha en España. Es presidente de Vox, un partido que nació hace una década y que ha ido ganando terreno progresivamente en la política, apoyado por quienes buscan reducir las autonomías regionales, los que se oponen a la inmigración desde países musulmanes, y, muy al estilo Trump, por quienes quieren hacer que el país sea "grande otra vez", algo que recuerda al lema franquista que colocaba a España como "una, grande y libre".

Abascal nació en Bilbao en 1976. Se graduó de sociólogo por la Universidad de Deusto en 2003 y tiene cuatro hijos. Divorciado, se ha vuelto a casar con Lidia Bedman, que en su perfil de Instagram publica contenido relacionado con maternidad y estilo de vida y tiene 240.000 seguidores.

En 2006 fundó el centro de pensamiento Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y es presidente de la Fundación Disenso, que declara como objetivo la defensa de la libertad, la soberanía nacional, la vida y la familia.

"La historia de Vox es la historia de su líder", dice el libro "Vox: The Rise of the Spanish Populist Radical Right" (Routledge, 2021), remontando los orígenes políticos de Abascal al centroderechista Partido Popular (PP), al que se unió en 1994, primero en el comité provincial del PP en Álava, luego en su comité ejecutivo y más adelante como presidente de las juventudes, así como miembro de la junta directiva nacional en el País Vasco.

Después de años de militar en el PP, Abascal renunció en 2013 por discrepancias con el entonces líder del partido y primer ministro Mariano Rajoy por "algunas políticas relacionadas con los presos de ETA y la actitud supuestamente permisiva del PP con el movimiento secesionista catalán", dice el libro. Años más tarde, el fallido proceso independentista en Cataluña sería combustible para el auge de Vox.

En sus primeros años, Vox "era básicamente irrelevante", dijo a CNN Andrés Santana, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid y coautor del libro sobre Vox. Pero el liderazgo de Abascal va tomando forma con los años y la historia cambió.

"Su figura es muy importante porque es el único líder que han tenido durante un periodo de éxito, entonces claro, es un liderazgo bastante incontestable en ese sentido", agrega Santana sobre Abascal en Vox.

Sus actos de campaña reúnen a miles de personas que se movilizan en las calles protestando, polarizando, pero "en realidad su número no es importante comparándolo con el resto de la población" de España, dijo a CNN Paloma Román Marugán, profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid.

"Sus seguidores no son muchos pero gritan mucho", dice Román Marugán.

Aunque Santana dice que Abascal "ha sido el líder del partido en toda la época dulce del partido" y por ello tiene un "liderazgo incontestable", para Román Marugán el papel de Abascal dentro del partido aún no es fuerte.

"No es un bloque monolítico, no están todos detrás de Abascal", dijo la analista de la Complutense sobre algunos miembros del partido que lo han criticado e intentado rebelarse contra él. "Abascal lo que hace es intentar mantener una fuerza suficiente para a cualquier disidente echarlo fuera".

Sin embargo, ha sido elegido presidente del partido cuatro veces, la última en enero de este año hasta 2028. "No vamos a tirar la toalla, pese a quien pese", dijo en el mitin.

Si bien en el libro se define a Vox como un "partido populista de derecha radical", Abascal se ha desmarcado de la etiqueta de "ultraderecha" y por el contrario dice que su partido apela al "sentido común".

"A pesar de que está extendida la etiqueta, nosotros no nos identificamos con esa denominación de la ultraderecha", dijo Abascal en una entrevista con el canal de noticias argentino TN en diciembre del año pasado cuando visitó el país sudamericano para el juramento de Javier Milei como presidente. "Nosotros pensamos que lo que planteamos es de un extraordinario sentido común y es de extrema necesidad para nuestras sociedades".

También aboga porque la Unión Europea cambie sus fronteras y sea "mucho más respetuosa" con la soberanía de las naciones, se dice más partidario de las relaciones bilaterales que multilaterales e impulsa el Foro de Madrid, una plataforma para unificar a todas las fuerzas que se oponen al comunismo y al socialismo en la región.

Las líneas ideológicas de Abascal y Vox

Desde su creación, Vox se había presentado a algunas elecciones pero no fue sino hasta 2018 cuando dio un salto en la política Española, obteniendo por primera vez representación parlamentaria en las elecciones de Andalucía y convirtiéndose en el primer partido de ultraderecha en obtener escaños en un parlamento regional desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Vox resume su proyecto en “la defensa de España, de la familia y de la vida”. En su manifiesto promete reducir la autonomía regional, sustituir las policías autonómicas por la Guardia Civil nacional, e imponer penas más duras a violadores y pederastas, además de derogar una ley que garantiza la igualdad de las personas LGTBQ. Además quiere cerrar el Ministerio de Igualdad.

Abascal habla de frente contra la inmigración irregular, especialmente contra los inmigrantes originarios de países de mayoría musulmana que, según él, causan "un gravísimo” problema de seguridad en Europa, dijo en TN. Justificó una migración más "aceptable" hablando sobre "Hispanoamérica": "Pero es una inmigración que habla una misma lengua, que tiene una misma manera de ver el mundo, y es una inmigración que convive con nosotros con facilidad".

El partido ha propuesto construir un muro alrededor de Ceuta y Melilla —dos enclaves españoles en Marruecos— para detener inmigrantes.

"Las siguientes víctimas son los ciudadanos de las sociedades europeas que han visto cambiar la configuración de sus barrios, que han visto que en lugares que vivían con tranquilidad, donde dejaban las puertas de las casas abiertas, donde no tenían que cerrar con llave, pues todo eso ha cambiado".

"Tienen un componente muy nacionalista", dijo Paloma Román Marugán sobre las políticas que defiende Abascal y Vox.

"Es un populismo que lo que hacen es intentar cerrar las fronteras para que, en este caso, los españoles vivan mejor, porque, dicen, que por culpa de los que vienen de fuera vienen a quitarnos el trabajo que vienen sin contratos y luego se quedan. En fin, esa especie de discurso que arropa el temor, sobre todo de la clase media empobrecida y de las clases bajas que piensan que la inmigración es una amenaza", añadió la catedrática.

Vox asciende ... ¿lo hará Abascal?

En 2019, se convirtió en el tercer partido en importancia en el Congreso de los Diputados de España y en las elecciones de 2023 obtuvo 33 escaños, quedando tercero, eso sí, muy por detrás del centroizquierdista Partido Socialista Obrero Español (PSOE, con 120 diputados) y del PP (137 escaños).

Vox no ha llegado al Ejecutivo, pero sí es socio de coalición con el PP en gobiernos autonómicos como los de la Comunidad Valenciana, Extremadura e Islas Baleares, entre otros.

"El partido principal en el bloque de centroderecha no es Vox, es el PP, y con bastante diferencia. Aquí nadie habla de la probabilidad de un zarpazo de Vox al PP", dijo Santana.

"Abascal tiene un enemigo fundamental para llegar La Moncloa que es el Partido Popular", agrega Román Marugán. "Los adversarios más duros siempre son los que son vecinos en el espectro ideológico".

"No hay nada que indique que haya una probabilidad relevante de que esto suceda", puntualiza Santana.

Trump, Orban, Milei, Bolsonaro: listos para la foto

Abascal presume de sus contactos con reconocidos líderes de derecha y ultraderecha. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump lo saludó en una conferencia conservadora celebrada en febrero en Washington, y donde también fue orador junto a Milei. Con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su familia, dice que tiene una "buena relación". Del líder autoritario de Hungría, Víktor Orban, Abascal dice que tienen "una extraordinaria relación y una misma posición dentro de la Unión Europea". Y más recientemente sus lazos se han estrechado con Milei, con quien se encontrará en Madrid el 18 y 19 de mayo (Milei no se reunirá con el presidente del Gobierno Español Pedro Sánchez). Abascal dice que fue a la asunción de Milei en Buenos Aires a "aplaudir su admirable gesta histórica".

"Él juega a intentar atesorar recursos. Queda con estas personas relevantes porque le dan publicidad y le dan apoyo, pero también son las típicas figuras con las que los demás no quieren fotografiarse", dice la profesora Paloma Román Marugán.

"Quiere mostrar que él es un líder reconocido fuera de nuestras fronteras, pero claro, ni ha ganado las elecciones como Milei, ni las ha ganado como Trump, ni la ha ganado como Orban", añade.

Y con esas conexiones globales, dice, quiere proyectar la imagen de que él es un líder reconocido y ganar peso en lo local.

"Él todavía no está a la altura de esas personas, que además no sé si alguien le envidie (ese vínculo)".