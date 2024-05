1 de cada 7 usuarios de tarjetas de crédito de la Generación Z ha llegado al límite de su capacidad

¿Cómo puede la generación Z sentirse autosuficiente económicamente? 2:26

(CNN) -- Ariel Barnes se sumergió en una espiral de deudas de tarjetas de crédito en la universidad, y una década después aún no ha conseguido salir de ella.

Barnes, gestora de la tramitación de regalos en la Universidad Estatal de Jackson, ha llegado al límite de siete tarjetas de crédito y lucha por hacer frente a los pagos mínimos de una deuda de US$ 30.000.

"Los intereses son tan altos que es difícil salir de la deuda", dijo Barnes a CNN en una entrevista telefónica el jueves.

Barnes tiene 28 años y vive en Jackson, Mississippi.

Y no es la única.

Aproximadamente uno de cada siete (15,3%) prestatarios de tarjetas de crédito de la Generación Z han llegado al límite de su crédito, según una nueva investigación del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. (La Reserva Federal de Nueva York define a la Generación Z como los prestatarios nacidos entre 1995 y 2011, aunque otros marcan el límite en 1996 o 1997).

En comparación, solo el 4,8% de los prestatarios de la generación Baby Boomer y el 9,6% de los Generación X han llegado al límite de sus tarjetas de crédito, lo que puede ser un signo de un problema de liquidez severo.

Los resultados ponen de relieve las marcadas diferencias que ocultan las estadísticas económicas nacionales.

Barnes atribuye su situación actual a las malas decisiones financieras que tomó cuando estaba en la universidad, lo que la ha obligado a vivir en la casa de sus padres y a retrasar los acontecimientos importantes de su vida.

"Quiero tener hijos. El tiempo corre en mi contra. Pero no puedo permitírmelo", afirma. "He tenido que ir a terapia porque mentalmente es mucho".

Cada vez son más los estadounidenses de todas las edades que se retrasan en el pago de sus facturas, especialmente las de las tarjetas de crédito. Según la Reserva Federal de Nueva York, las tasas de morosidad de todas las deudas, salvo los préstamos estudiantiles, no han dejado de aumentar desde que alcanzaron mínimos históricos durante la pandemia de la covid-19.

La morosidad de las tarjetas de crédito ha superado los niveles anteriores a la pandemia y sigue aumentando. La morosidad grave de las tarjetas de crédito, de 90 días, ha aumentado hasta el 10,7%, siendo la más alta desde 2012.

Los resultados muestran cómo siguen apareciendo focos de tensión financiera en la economía estadounidense tras tres años de elevada inflación.

"Es preocupante que tantas personas de la Generación Zeta se estén endeudando", dijo Ted Rossman, analista senior de la industria en Bankrate.com. "Vemos cada vez más personas que financian artículos esenciales diarios como comestibles y gasolina, y esto puede ser un ciclo difícil de romper".

Incluso mientras las acciones en Wall Street alcanzan máximos históricos y el desempleo se mantiene inusualmente bajo, millones de estadounidenses luchan contra el coste de la vida.

"El aumento de la morosidad grave -la que supera los 90 días de retraso- es motivo de preocupación", afirmó Gregory Daco, economista jefe de EY.

La Reserva Federal de Nueva York ha descubierto que existe una relación directa entre utilizar al máximo las tarjetas de crédito y retrasarse en los pagos.

Según la investigación, muy pocos estadounidenses que hayan utilizado el 20% o menos del límite de su tarjeta de crédito se han retrasado en el pago de sus facturas.

Sin embargo, la tasa de transición a la morosidad de quienes han utilizado más del 60% del límite de su tarjeta de crédito ha superado ya los niveles anteriores a la crisis y sigue aumentando, según la Reserva Federal de Nueva York.

Los investigadores señalan que esta tendencia es "especialmente notable" en el caso de quienes han llegado al límite de sus tarjetas, es decir, quienes han utilizado entre el 90% y el 100% de su límite.

Según la Reserva Federal de Nueva York, en el último año un tercio de los prestatarios que han llegado al límite de su tarjeta han entrado en mora, frente a menos de una cuarta parte antes de la pandemia.

"Mientras que la mayoría de los comentaristas discuten un aterrizaje suave para la economía o el consumidor", dijo Daco, "las últimas evidencias sobre las condiciones de crédito apuntan a múltiples economías, múltiples consumidores, afectados en diferentes grados por el entorno de costos más altos y tasas de interés más altas."

La Reserva Federal de Nueva York explicó que parte de la razón por la que los prestatarios de la Generación Z están al límite es porque tienen límites de crédito mucho más bajos. Muchos de los estadounidenses más jóvenes no han tenido tiempo de construir historiales de crédito y puntuaciones de crédito que les permitan pedir más dinero prestado.

Por ejemplo, el límite de crédito medio de la Generación Z es de sólo US$ 4.500, frente a los US$ 16.300 de la Generación de Millennials y los US$ 21.800 de la Generación X, según la Reserva Federal de Nueva York.

La Reserva Federal de Nueva York se negó a compartir datos históricos sobre tarjetas de crédito al límite por generación.

Durante una llamada con periodistas, los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York explicaron que se trata de un "patrón de edad típico" en el que los prestatarios más jóvenes han utilizado más el límite de su tarjeta de crédito.

Por supuesto, no son sólo los usuarios más jóvenes los que agotan sus tarjetas de crédito.

La Reserva Federal de Nueva York descubrió que los prestatarios que viven en zonas de bajos ingresos también tienen más probabilidades de llegar al límite.

Alrededor del 12% de los prestatarios que viven en barrios con el 25% de los ingresos más bajos han llegado al límite de sus tarjetas, según el informe. Esta cifra es más del doble del 5,5% de prestatarios que viven en los barrios con ingresos más altos y que están al límite.

La Reserva Federal se enfrenta a un delicado equilibrio.

Un recorte prematuro de los tipos podría agravar la inflación. Pero esperar demasiado podría aumentar aún más la presión sobre los prestatarios, especialmente si el mercado laboral se ralentiza y más personas tienen dificultades para encontrar trabajo.

"El riesgo de un endurecimiento excesivo podría tener consecuencias no deseadas que presionarán aún más las finanzas de los hogares", dijo Daco.

Alicia Wallace, de CNN, ha contribuido a este artículo.