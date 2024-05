Presentan nueva moción de vacancia contra Boluarte 4:12

(CNN Español) -- El coronel Harvey Colchado dijo este viernes ante congresistas que Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, le pidió "archivar" el caso de su hermano, Nicanor Boluarte, a cambio de ascenderlo a general. Agregó que Castañeda hablaba en nombre de la mandataria y que también le solicitó “apoyarla” en las investigaciones en su contra.

“Que se archive, de parte de la presidenta, que se archive el caso de su hermano y que le informe de aquel colaborador, quería información sobre la presidenta, que la apoye y que así no me va a pasar al retiro, no me va a sacar de Diviac (División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional) y me va a ascender a general”, dijo durante una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República a la que fue citado.

“He señalado de que el señor Mateo Castañeda fue el mensajero, vino de parte de Dina Boluarte, de la presidenta, pidió que se archivara el caso de su hermano, pidió de que se le apoyara a ella en investigaciones”, reafirmó más adelante, ante otra pregunta de los parlamentarios.

CNN busca reacciones de la presidencia y del abogado de Castañeda sobre lo dicho por Colchado este viernes en el Congreso. Castañeda, quien fue detenido el mismo día que Nicanor Boluarte, señaló ser inocente de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias de los que el Ministerio Público lo acusa.