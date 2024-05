El mago David Copperfield niega las acusaciones de agresión sexual y mal comportamiento publicadas por The Guardian

David Copperfield en The Cannes Lions 2016 el 18 de junio de 2016 en Cannes, Francia. (Christian Alminana/Getty Images/Archivo)

(CNN) -- El mago David Copperfield negó las acusaciones de agresión sexual y mala conducta que fueron publicadas en un informe el miércoles por The Guardian.

En un correo electrónico enviado a CNN el miércoles, un representante de Copperfield dijo: "La mayoría de estas acusaciones ya se han hecho antes, y todas son tan falsas ahora como lo eran entonces".

La declaración fue en respuesta a un reporte del diario británico The Guardian en el que 16 mujeres acusaron a Copperfield de conducta sexual inapropiada o agresión. Algunas de las acusadoras incluidas en el artículo dijeron que eran menores de edad en el momento de los presuntos incidentes. Una mujer alega que ella y su amiga fueron drogadas antes de que Copperfield procediera a tener relaciones sexuales con ellas sin su consentimiento.

El artículo presenta relatos de algunas mujeres que anteriormente habían hecho públicas sus acusaciones, mientras que otras lo estaban haciendo público por primera vez a través de entrevistas con la publicación.

"Las acusaciones abarcan cuatro décadas, desde finales de los años 1980 hasta 2014", reportó The Guardian. "Más de la mitad de estas mujeres dicen que tenían menos de 18 años en el momento de los presuntos incidentes". De las que dijeron ser menores de edad, dos dijeron que tenían 15 años en ese momento.

publicidad

"Todos los que conocen a David Copperfield les dirán que estas recientes acusaciones de un periódico son exactamente lo contrario de quién es David. De hecho, David tiene un historial de arriesgar su carrera para ayudar a proteger a las mujeres de depredadores poderosos", decía el comunicado del representante de Copperfield. "David solicitó las 'pruebas' en las que presuentamente se basan estas acusaciones falsas y no se las han proporcionado".

El jueves, The Guardian publicó un segundo artículo que detallaba acusaciones de cinco mujeres más, todas las cuales dijeron que conocieron a Copperfield mientras competían en un concurso de modelos. Una de las exconcursantes alega que Copperfield la drogó y la agredió sexualmente "en los meses posteriores a la competencia", cuando ella tenía 17 años, según el artículo.

CNN no puede confirmar de forma independiente los relatos, algunos de los cuales eran de mujeres no identificadas. Al momento de esta publicación, CNN no tiene conocimiento de ninguna investigación legal que involucre a Copperfield ni de cargos penales presentados en su contra en relación con estas acusaciones.

"La caracterización de The Guardian no refleja quién es David", dijo el representante de Copperfield, calificando las acusaciones de "falsas y difamatorias".

Cuando CNN se puso en contacto con el periódico británico para obtener una respuesta a la declaración del representante de Copperfield, Matt Mittenthal, jefe de comunicaciones de The Guardian US, dijo: "Los informes de The Guardian hablan por sí solos y están en desarrollo".

El representante de Copperfield no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre el segundo informe de The Guardian que se publicó el jueves.