Biden menciona ataque a Paul Pelosi en el discurso del estado de la Unión 1:50

(CNN) -- Un juez federal concedió una moción para reabrir el caso contra David DePape, el hombre condenado por agredir al marido de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, porque no tuvo la oportunidad de hablar durante su audiencia de sentencia el viernes.

El juez reabrirá la parte de la sentencia del caso el próximo 28 de mayo a las 9:30 a.m .ET.

En una moción presentada este sábado, el tribunal admitió el error afirmando que "las Reglas Federales de Procedimiento Penal exigen que el Tribunal, antes de imponer una sentencia, se dirija personalmente al acusado para permitirle hablar o presentar cualquier información que mitigue la sentencia". En el procedimiento de sentencia del 17 de mayo de 2024, "ninguna de las partes llamó la atención del tribunal respecto a que no lo hubiera hecho. No obstante, era responsabilidad del Tribunal preguntar personalmente al Sr. DePape si deseaba hablar. Como el tribunal no lo hizo, cometió un claro error".

El juez había condenado a DePape a 30 años de prisión el viernes, según informó previamente CNN. Ese mismo día, los fiscales federales presentaron una moción para reabrir la sentencia con "el propósito limitado de dirigirse al acusado para permitirle alegar, si así lo desea, antes de la sentencia".

La moción continúa diciendo que DePape no estaba obligado a hablar durante la audiencia, pero el acta muestra que no tuvo oportunidad de hacerlo. Los abogados de DePape dijeron a los fiscales que se oponían a la moción. Presentaron por separado una notificación de apelación en relación con el "fallo y la sentencia dictados en este asunto".

El pasado mes de noviembre, DePape fue condenado por un jurado en un tribunal federal de San Francisco por un cargo de agresión a un familiar directo de un funcionario federal y un segundo cargo de intento de secuestro de un funcionario federal, reportó anteriormente CNN.

Se espera que el caso estatal contra DePape, que incluye cargos de intento de asesinato, robo y agresión, vaya a juicio este verano.