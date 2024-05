Murió Alice Stewart, comentarista política de CNN

Alice Stewart

(CNN) -- Alice Stewart, experimentada asesora política y comentarista de CNN que trabajó en varias campañas presidenciales del Partido Republicano, murió a los 58 años.

Las autoridades policiales dijeron a CNN que el cuerpo de Stewart fue encontrado al aire libre en el barrio de Bellevue, en el norte de Virginia, la madrugada del sábado. No se sospecha de actos delictivos y los oficiales creen que se trató de una emergencia médica.

"Alice era una amiga y colega muy querida para todos nosotros en CNN", dijo Mark Thompson, CEO de la cadena, en un correo electrónico enviado al personal el sábado. "Una veterana de la política y una periodista ganadora de un Emmy que aportó una chispa incomparable a la cobertura de la CNN, conocida en todas nuestras oficinas no sólo por sus conocimientos políticos, sino también por su inquebrantable amabilidad. Tenemos el corazón abatido por una pérdida tan extraordinaria".

Stewart nació el 11 de marzo de 1966 en Atlanta.

Stewart comenzó su carrera como reportera y productora local en Georgia antes de trasladarse a Little Rock, Arkansas, para ser presentadora de noticias, según declaró a Harvard International Review. Posteriormente fue directora de comunicación de la oficina del entonces gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, antes de asumir un cargo similar en su campaña presidencial de 2008.

También fue directora de comunicación de las candidaturas presidenciales republicanas de 2012 de la exdiputada por Minnesota Michele Bachmann y del entonces exsenador por Pensilvania Rick Santorum, también excomentarista de CNN. Más recientemente, Stewart fue la directora de comunicaciones de la campaña republicana de 2016 del senador por Texas Ted Cruz.

CNN contrató a Stewart como comentarista política antes de las elecciones de 2016, y ella apareció en el aire con frecuencia para proporcionar información sobre las noticias políticas del día, incluso tan recientemente como el viernes en "The Situation Room with Wolf Blitzer".

"Siempre la invitábamos a venir a mi programa porque sabíamos que saldríamos un poco más inteligentes al final de esa conversación", dijo Blitzer a Jessica Dean en "CNN Newsroom". "Ella ayudaba a nuestros espectadores a entender mejor lo que estaba pasando y por eso la echaremos tanto de menos".

Hablando de su papel como comentarista de la cadena, Stewart dijo a Harvard Political Review en 2020 que aporta "una perspectiva que creo que CNN aprecia".

"Mi posición en CNN es ser una voz conservadora y a la vez una pensadora independiente", dijo Stewart. "No soy una bebedora de Kool-Aid; no soy anti-Trump, y no dejé mi sentido común y decencia en la puerta cuando voté por (Trump)".

Stewart también fue copresentadora del podcast "Hot Mics From Left to Right", junto a la también comentarista de CNN María Cardona.

"Simplemente no puedo creer que se haya ido", dijo Cardona en "CNN Newsroom", añadiendo que las dos iban a grabar un episodio de su podcast este sábado. "Quiero que todo el mundo sepa lo especial que era, especialmente en esta industria. Como saben, la política actual puede ser indecente y tan sucia, y Alice era una luz tan cariñosa y brillante".

Stewart también formó parte del comité asesor del Instituto de Política de la Kennedy School de la Universidad de Harvard, donde anteriormente fue becaria.

En su tiempo libre, Stewart era una ávida corredora. A menudo publicaba fotos de carreras en las redes sociales, como el maratón de Nueva York, que corrió en noviembre, y la carrera Credit Union Cherry Blossom 10 Mile, que corrió el mes pasado.

Kayla Gallagher, de CNN, ha contribuido a este reportaje.