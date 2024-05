Unas 95.000 personas participaron en la marcha de la "marea rosa" en apoyo a Xóchitl Gálvez, según el Gobierno de la Ciudad de México

La candidata presidencial de la oposición mexicana Xochitl Gálvez, del partido de coalición Fuerza y Corazón por México, ondea una bandera mexicana durante un mitin de campaña previo a las elecciones nacionales en la Plaza del Zócalo de Ciudad de México el 19 de mayo de 2024. (Foto de CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- La marcha de la llamada "marea rosa" que este domingo se realizó en la Ciudad de México para expresar apoyo a la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez tuvo una asistencia de 95.000 personas y no tuvo incidentes de violencia, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino en su cuenta de X, antes Twitter.

Esta manifestación, que concluyó con un mitin en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, donde Gálvez fue la oradora principal, se llevó a cabo horas antes de que por la noche se efectúe el tercer y último debate entre aspirantes a la Presidencia de México.

Los candidatos son Claudia Sheinbaum, del oficialista partido Morena en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT); Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC); y Gálvez, a quien postulan los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Durante su discurso, Gálvez dijo que busca ganar la Presidencia para dar a México un mejor rumbo en comparación con el que considera que le ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el contrario, el mandatario afirma que su administración ha dado buenos resultados y ha superado problemas heredados por los gobiernos del PRI y del PAN.

"Vamos a ganar para dar, no para recibir; para compartir, no para arrebatar; para servir, no para servirnos; vamos a ganar para escuchar, no para insultar", señaló Gálvez este domingo.

La candidata opositora —quien ha sido funcionaria federal, delegada de Miguel Hidalgo y senadora— busca alcanzar a Sheinbaum en las preferencias electorales. La aspirante oficialista —quien ha sido funcionaria local, delegada de Tlalpan y jefa de Gobierno de la Ciudad de México— se mantiene hasta ahora como puntera en las encuestas.

Álvarez Máynez se ubica en el tercer lugar de la intención de voto de cara a las elecciones del domingo 2 de junio, en las que además de la Presidencia se elegirán diputados federales, senadores, nueve gubernaturas y otros puestos locales. En total, estarán en disputa alrededor de 20.000 cargos de elección popular.