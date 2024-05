Un cohete Blue Origin New Shepard se lanza desde el oeste de Texas el 31 de marzo de 2022. La misión NS-20 marcó el cuarto vuelo espacial tripulado de la compañía fundada por Jeff Bezos. Patrick T. (Crédito: Fallon/AFP/Getty Images)

(CNN) -- El cohete turístico de Blue Origin está listo para lanzar pasajeros a bordo del espacio por primera vez en casi dos años, poniendo fin a una pausa provocada por un vuelo de prueba no tripulado fallido.

El cohete y la cápsula New Shepard despegarán durante una ventana que se abre a las 8:30 am CT (9:30 am ET) desde las instalaciones de Blue Origin en un rancho privado en el oeste de Texas. Una transmisión en vivo de la misión, llamada NS-25, comenzará aproximadamente a las 7:50 am CT (8:50 am ET) en el sitio web de la compañía fundada por Jeff Bezos.

NS-25, el séptimo vuelo tripulado de Blue Origin hasta la fecha, llevará a seis clientes a bordo de la cápsula: el capitalista de riesgo Mason Angel; Sylvain Chiron, fundador de la cervecería artesanal francesa Brasserie Mont-Blanc; el ingeniero de software y empresario Kenneth L. Hess; la contadora jubilada Carol Schaller; el aviador Gopi Thotakura; y Ed Dwight, un capitán retirado de la Fuerza Aérea de EE. UU. seleccionado por el presidente John F. Kennedy en 1961 para ser el primer candidato a astronauta negro del país.

A pesar de completar su formación en la Escuela de Pilotos de Investigación Aeroespacial y recibir una recomendación de la Fuerza Aérea, Dwight finalmente no entró en el Cuerpo de Astronautas de la NASA. Luego se convirtió en empresario y escultor; Un nuevo documental de National Geographic sobre los astronautas negros, " La carrera espacial ", destaca la historia pionera de Dwight.

“No tenía ninguna intención de ser astronauta. Eso era lo último en mi lista de deseos”, dijo Dwight en el documental. “Pero una vez que me plantearon el desafío, todo cambió”.

publicidad

Dwight completará ese desafío y alcanzará el borde del espacio a la edad de 90 años, lo que lo convertirá en la persona de mayor edad en aventurarse a tales alturas, según un portavoz de Blue Origin.

Durante la misión, la tripulación se elevará a más de tres veces la velocidad del sonido, o más de 3218,688 kilómetros por hora. El cohete saltará la cápsula más allá de la línea Kármán, un área a 100 kilómetros (62 millas) sobre la superficie de la Tierra que es ampliamente reconocida como la altitud a la que comienza el espacio exterior, pero hay muchas áreas grises .

Y en el punto culminante del vuelo, los pasajeros experimentarán unos minutos de ingravidez y vistas impresionantes de la Tierra a través de las ventanas de la cabina.

El lanzamiento sigue al éxito de una misión científica no tripulada en diciembre: el primer vuelo del programa New Shepard desde el percance ocurrido más de un año antes.

El fracaso de New Shepard en 2022

Un cohete New Shepard y una nave espacial estaban programados para lanzar un lote de instrumentos científicos el 12 de septiembre de 2022. Pero un minuto de vuelo, el cohete soportó Max Q, un término aeroespacial que se refiere a un momento de máxima tensión en un vehículo. Ocurre cuando el cohete se encuentra a una altitud relativamente baja, donde la atmósfera todavía es bastante espesa, pero la nave espacial se mueve a altas velocidades, creando un momento de intensa presión sobre el vehículo.

En ese momento, el cohete pareció emitir una enorme explosión de llamas. La cápsula New Shepard, que viaja sobre el cohete, inició entonces su sistema de aborto del lanzamiento, encendiendo un pequeño motor para alejarse de forma segura del cohete averiado. Ese sistema funcionó según lo previsto, lanzando la cápsula en paracaídas hacia un aterrizaje seguro.

Blue Origin reveló más tarde que la causa de la falla fue un problema con la boquilla del motor, un gran cono que dirige el escape en llamas hacia la parte inferior del cohete. Las computadoras a bordo detectaron con precisión la falla y apagaron el motor, según la compañía.

No se reportaron heridos en tierra y Blue Origin dijo que las cargas útiles científicas y la cápsula podrían volar nuevamente.

Pero el cohete, que se quedó sin motor en funcionamiento, se estrelló contra el suelo y quedó destruido. Normalmente, después del lanzamiento del New Shepard, el cohete propulsor se guía a sí mismo de regreso a un aterrizaje vertical seguro para poder volar nuevamente.

Durante una entrevista en diciembre con el podcaster Lex Fridman, Bezos dijo que el sistema de escape que descartó la cápsula a un lugar seguro es la pieza de ingeniería más difícil de todo el cohete, pero "es la razón por la que me siento cómodo dejando que cualquiera vaya a New Shepard".

"El propulsor (del cohete) es tan seguro y confiable como podemos hacerlo", agregó Bezos. “La densidad de potencia es tan enorme que es imposible estar seguro de que nada saldrá mal. … Entonces, la única forma de mejorar la seguridad es tener un sistema de escape.

“En mi opinión, un vehículo turístico debe diseñarse... para que sea lo más seguro posible”, dijo. “No se puede hacer que sea perfectamente seguro. Es imposible."

Arreglo de cohetes y regreso al servicio

La Administración Federal de Aviación, que otorga licencias para el lanzamiento de cohetes comerciales y está encargada de garantizar la seguridad pública, supervisó una investigación sobre el fallo. La investigación reveló que la boquilla del motor falló porque experimentó temperaturas más altas de lo que la empresa había previsto.

Para solucionar el problema, Blue Origin dijo que implementó “cambios de diseño en la cámara de combustión” (el área del motor donde el combustible se mezcla explosivamente con el oxidante) y ajustó los “parámetros operativos” o los datos que la compañía utiliza para modelar vuelos seguros.

"Los cambios de diseño adicionales en la boquilla han mejorado el rendimiento estructural bajo cargas térmicas y dinámicas", dijo la compañía en un comunicado de marzo de 2023 .

La FAA concluyó formalmente la investigación del percance el 27 de septiembre de 2023, describiendo 21 “acciones correctivas” que Blue Origin debía implementar antes de regresar al vuelo. La agencia no reveló detalles sobre cuáles fueron esas acciones, y señaló que el informe “contiene datos de propiedad exclusiva e información de control de exportaciones de EE. UU. y no está disponible para su divulgación pública”.

Los cambios y el exitoso vuelo de New Shephard en diciembre impulsaron a la compañía a reiniciar sus viajes al espacio para quienes buscan emociones fuertes.

Antes del fallo de septiembre de 2022, los cohetes New Shepard habían realizado 22 misiones consecutivas con éxito, incluidas seis con pasajeros a bordo. Bezos voló a bordo del cohete en 2021. Otros turistas espaciales notables transportados anteriormente en el vehículo incluyen al actor de “Star Trek” William Shatner y al presentador de “Good Morning America” Michael Strahan .

Madeline Holcombe de CNN contribuyó a este informe.