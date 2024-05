Cinco cosas que probablemente no sabías sobre el mayor robo de arte de la historia

(CNN) -- La mayoría de las galerías de arte y museos son famosos por el arte que contienen. La Galería Nacional de Londres tiene "Los Girasoles" de Van Gogh; "La noche estrellada", por su parte, está expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en buena compañía junto a los relojes derretidos de Salvador Dalí, las latas de sopa de Andy Warhol y el autorretrato de Frida Kahlo.

El Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, sin embargo, es actualmente más famoso por las obras de arte que no están allí, o al menos, las que ya no están.

El 18 de marzo de 1990, el museo fue víctima del mayor robo de arte de la historia. Trece obras de arte con un valor estimado de más de US$ 500 millones, incluidos tres Rembrandt y un Vermeer, fueron robadas en medio de la noche, mientras los dos guardias de seguridad estaban sentados en el sótano atados con cinta adhesiva.

Un nuevo episodio de "How It Really Happened" de CNN que se transmite el domingo 19 de mayo a las 9 p.m., hora del Este, presenta una entrevista con uno de esos guardias: Rick Abath, quien concedió su única entrevista televisiva a CNN en 2013 y murió en febrero de 2024, a la edad de 57 años.

El robo es un tesoro de hechos sorprendentes y giros inesperados en la trama. Aquí hay cinco cosas que hacen que el Museo Isabella Stewart Gardner y su famoso robo sean tan interesantes.

publicidad

La mujer detrás del edificio

Isabella Stewart Gardner, fundadora y homónima del museo, es un personaje fascinante. Gardner, hija y eventual viuda de dos empresarios exitosos, fue una filántropa y coleccionista de arte que construyó el museo para albergar su tesoro.

"Cuando abrió el museo en 1903, ordenó que fuera gratuito para ganarse el aprecio y la asistencia de todo Boston", contó a CNN Stephan Kurkjian, autor de "Master Thieves: The Boston Gangsters Who Pulled Off the World's Greatest Art Heist". "Su museo, en ese momento, contenía la colección de arte más grande de un particular en Estados Unidos".

Gardner también tenía vínculos con la incipiente campaña por los derechos políticos de las mujeres. El museo exhibe fotografías y cartas de su amiga Julia Ward Howe, organizadora de dos sociedades sufragistas estadounidenses, y una copia de Ethel Smyth, compositora y amiga cercana de la líder sufragista inglesa Emmeline Pankhurst.

Gardner conoció a Smyth a través de su amigo común, el pintor John Singer Sargent, autor de un llamativo retrato de Gardner en el que luce un amplio escote.

Gardner parecía disfrutar coqueteando con el escándalo y los cotilleos: en una ocasión llegó a una actuación de la Orquesta Sinfónica de Boston con una banda de sombrero con el nombre de su equipo de béisbol favorito, los Red Sox, y una ilustración de una edición de enero de 1897 del Boston Globe la mostraba aparentemente sacando a pasear a uno de los leones del zoo de Boston.

Irónicamente, cuando la Mona Lisa fue robada en 1911, Gardner dijo a los guardias del museo que, si veían a alguien intentando robarla, disparasen a matar.

El arte no robado

Se estima que el botín de los ladrones fue de más de US$ 500 millones. Sin embargo, dejaron la obra más caro del edificio: "El rapto de Europa" de Tiziano, que Gardner había comprado en una galería de arte de Londres en 1896, a lo que ya entonces fue un precio récord para una pintura de un antiguo maestro.

¿Por qué cometer el mayor atraco de arte de la historia y marcharse sin la pieza más cara del museo? Bueno, el tamaño puede haber influido. La obra de arte más grande tomada fue "Cristo en la tormenta en el mar de Galilea" de Rembrandt, famosa por ser el único paisaje marino de Rembrandt y mide aproximadamente 1,5 por 1,2 metros. "El rapto de Europa", en cambio, mide casi 1,8 por 2,1 metros.

El factor Napoleón

Hacia el año 2005, la investigación sobre las obras de arte robadas se desvió hacia la isla francesa de Córcega, en el mar Mediterráneo. Dos franceses con supuestos vínculos con la mafia corsa intentaban vender dos cuadros: un Rembrandt y un Vermeer. El exagente especial del FBI Bob Wittman estuvo involucrado en una operación encubierta para intentar comprarlos, pero finalmente fracasó cuando los hombres fueron arrestados por vender arte tomado del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Niza.

¿Por qué los "mafiosos corsos", como los describió el corresponsal de CNN Randi Kaye en el programa, estarían interesados en robar un museo de arte de Boston? La respuesta podría estar en el remate del Águila de Bronce, el adorno de 25 centímetros robado de la parte superior de una bandera napoleónica durante el atraco.

"Fue una elección un tanto extraña para los ladrones llevarse (el Finial)", dijo Kaye, "pero resulta que Córcega es esencialmente la patria de Napoleón". El emperador francés nació en la isla en 1769, y ahora hay un museo nacional en su antigua casa familiar.

"Es una idea convincente", dijo en el programa Kelly Horan, editor adjunto del Boston Globe, "que una banda de gánsteres corsos haya intentado recuperar su bandera y llevara a cabo el resto del atraco en el proceso".

Un sospechoso del rock'n'roll

El 18 de marzo de 1990 no era la primera vez que robaban un Rembrandt de un museo de Boston. En 1975, Myles Connor, criminal de carrera y ladrón de arte, entró en el Museo de Bellas Artes de Boston y salió con un Rembrandt metido en el bolsillo de su enorme abrigo. Aunque fue el primer sospechoso del FBI en el caso Gardner, plos muros de la prisión federal, donde estuvo encarcelado por cargos de drogas, le dieron una coartada bastante sólida.

Cuando no estaba robando obras de arte famosas de sus exhibiciones, Connor era músico. Fue a través de sus conciertos que conoció a Al Dotoli, quien trabajó con estrellas como Frank Sinatra y Liza Minelli.

En 1976, Connor fue encarcelado por otro robo de arte cometido en Maine. Con la esperanza de utilizar su Rembrandt robado para obtener una sentencia menor, necesitaba que Dotoli, que estaba de gira con Dionne Warwick, entregara la pintura a las autoridades en su nombre.

¿Un ladrón invisible?

Una de las obras de arte robadas, "Chez Tortoni", de Édouard Manet, fue sustraída de la Sala Azul del museo en el primer piso. El cuadro se destaca por dos motivos, el primero de ellos, su marco. Los ladrones dejaron casi todos los marcos y cortaron las obras del frente.

"Incluso dejar restos de las pinturas fue una crueldad", dijo Horan. "En mi opinión, es como degollar a alguien".

Sin embargo, el marco de "Chez Tortoni" era inusual por el lugar donde fue dejado: no en la habitación de donde fue robado, sino en la silla de la oficina de seguridad de abajo. Aún más notable es que no se activó ni un solo detector de movimiento en la Sala Azul. Mientras investigaban la posibilidad de ladrones fantasmas, los investigadores se preguntaron si esto indicaba que el crimen había sido un trabajo interno.

"En el FBI descubrimos que alrededor del 89% de los atracos a instituciones de museos son trabajos internos", dijo Wittman. "Así es como se roban estas cosas".

"Gardner Art Heist: Stealing Beauty", de How It Really Happened se estrena en CNN el domingo 19 de mayo a las 9 p.m., hora del Este/Pacífico.