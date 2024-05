Benjamín Netanyahu y Benny Gantz.

(CNN) -- Las divisiones y desacuerdos dentro del gabinete israelí sobre la conducción y las prioridades de la guerra contra Hamas han estado latentes desde el inicio de la crisis.

Ahora se han desbordado, revelando un nuevo nivel de virulencia pública —así como un ultimátum de uno de los tres miembros del gabinete de guerra— mientras el conflicto de siete meses potencialmente entra en una nueva fase.

El sábado, Benny Gantz, líder del Partido de Unidad Nacional, quien se unió al gabinete de guerra después del ataque de Hamas en octubre, exigió antes del 8 de junio la adopción de un plan de seis puntos. Ese plan aseguraría el regreso de los rehenes israelíes, la desmovilización de Hamas y la desmilitarización deGaza.

También conduciría a la creación de un gobierno alternativo para Gaza, "una administración estadounidense-europea-árabe-palestina" que "sentaría las bases para un futuro Gobierno alternativo que no sea Hamas o [Mahmoud] Abbas", el presidente del Gobierno Autónomo Palestino.

El plan Gantz también garantizaría el regreso de los residentes desplazados por los ataques de Hezbollah, la milicia respaldada por Irán en el Líbano, y medidas para garantizar que los judíos ultraortodoxos puedan ser reclutados en el ejército como cualquier otro ciudadano. Ésa ha sido una línea roja para la derecha religiosa que es parte del gabinete israelí.

En un desapercibido ataque al primer ministro Benjamín Netanyahu, Gantz, a quien se considera ampliamente como uno de los principales candidatos para ser el próximo líder israelí, añadió que "las consideraciones personales y políticas han comenzado a penetrar en el lugar santísimo de la seguridad de Israel".

"Si eligen llevar a la nación al abismo, nos retiraremos del gobierno, nos volveremos hacia el pueblo y formaremos un gobierno que pueda lograr una victoria real", indicó el sábado.

"La unidad no puede ser una hoja de parra para ocultar el estancamiento en la gestión de la campaña", añadió Gantz.

En cuestión de horas, las acusaciones comenzaron a volar, dejando al descubierto las fisuras en la política israelí y las animosidades personales que prevalecen en el gobierno.

La oficina del primer ministro respondió. "Las condiciones impuestas por Benny Gantz son palabras acabadas cuyo significado es claro: el fin de la guerra y una derrota para Israel, el abandono de la mayoría de los rehenes, dejar intacto a Hamas y el establecimiento de un Estado palestino", afirmó el comunicado.

Un miembro de extrema derecha del gabinete, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, dijo que Gantz era "un pequeño líder y un gran embaucador que, desde el primer momento de unirse al gobierno, ha estado tratando principalmente de desmantelarlo".

Y añadió: "Quien ofreció a los ultraortodoxos acuerdos sobre una ley de reclutamiento a cambio de la disolución del gobierno y ahora repite eslóganes sobre la responsabilidad, es un hipócrita y un mentiroso".

Desde un punto de vista muy diferente, el líder de la oposición, Yair Lapid, dijo que Gantz debería actuar ahora.

"¡Basta de ruedas de prensa, basta de ultimátums vacíos, vete! Si no estuvieras en el gobierno, ya estaríamos en la era posterior a Netanyahu y Ben Gvir", dijo.

La andanada de Gantz no se produjo de forma aislada. La semana pasada, el tercer miembro del gabinete de guerra, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, habló de decisiones que, según él, deberían haberse tomado al comienzo de la guerra. También dijo: "No aceptaré el establecimiento de un régimen militar israelí en Gaza. Israel no debe establecer un gobierno civil en Gaza".

La ilusión de la unidad hecha añicos

En medio de este contexto de guerra intestina, las tropas israelíes continúan luchando en Gaza, sin estar seguras de cómo terminará su misión ni de ningún plan para el día después de que se silencien las armas.

El propio Gantz hizo referencia a esto el sábado, al decir que "mientras los soldados israelíes muestran una valentía suprema en el frente, algunas de las personas que los enviaron a la batalla se comportan con cobardía e irresponsabilidad".

Los comentaristas israelíes dijeron el domingo que la ilusión de unidad dentro del gabinete que se había fomentado en la fase inicial del conflicto se había hecho añicos.

El Jerusalem Post informó este domingo que los dichos fueron notables porque, por primera vez, "Gantz acusó públicamente al primer ministro de priorizar su supervivencia política sobre los intereses de la nación. Por primera vez fijó un plazo claro para abandonar el gobierno".

En un artículo en Haaretz, Anshel Pfeffer dijo que quienquiera que hubiera escrito el discurso de Gantz "no hizo más que reciclar las docenas de filtraciones sobre las divisiones dentro del gabinete de guerra durante los últimos meses".

Pfeffer, autor de la biografía no autorizada titulada "Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu", dice que la conclusión, al final de una semana de agitación política, es que "de los tres miembros del gabinete de guerra... dos ahora han acusado públicamente al tercer miembro, Netanyahu, de no tener una estrategia para una guerra que lleva siete meses y medio".

A pesar de todo esto, Pfeffer y otros analistas sostienen que el status quo puede persistir, porque para Netanyahu, la presencia de Gantz y Gallant en el gabinete de guerra de tres hombres brinda protección contra los miembros de derecha de un gabinete más grande.

Algunos de ellos quieren que Israel reconstruya los asentamientos en Gaza y que adopte una estrategia mucho más agresiva en el norte. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que quiere que el ejército israelí tome el control de Gaza después de que Hamas sea liquidado, también pidió este domingo que las fuerzas israelíes entren y establezcan una zona de seguridad en el sur del Líbano en caso de que continúen los ataques con cohetes de Hezbollah.

El sábado por la noche, Gantz le dijo a Netanyahu: "Esta noche te miro a los ojos y te digo: la elección está en tus manos".

Dijo que había llegado el momento de la verdad.

¿Es así? Durante las próximas tres semanas, es posible que el acuerdo mantenga intacto el gabinete de guerra. Y Gantz no forma parte del gobierno de coalición más amplio, lo que significa que su posible retirada del gabinete de guerra no desencadenaría automáticamente un colapso del gobierno de Netanyahu.

Sin embargo, dejaría al primer ministro más expuesto a las demandas de los miembros de extrema derecha de su gabinete.

Todo esto ocurre en un momento de protestas cotidianas en Israel, desde quienes piden elecciones inmediatas hasta quienes exigen que garantizar la liberación de los rehenes debe ser la prioridad absoluta, y quienes quieren que se ponga fin a la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza. Y ocurre en momentos en que el ejército israelí está luchando en el norte, centro y sur de Gaza y preparándose para lo que puede ser la fase más dura de la campaña hasta la fecha.