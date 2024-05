Abinader consigue la reelección en República Dominicana. España llama a consultas a su embajadora en Buenos Aires por declaraciones de Milei en Madrid. María Corina Machado no cree que las elecciones en Venezuela vayan a ser justas. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Muere el presidente de Irán en siniestro de helicóptero

No se encontraron supervivientes en el lugar del accidente del helicóptero que transportaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y al ministro de Asuntos Exteriores, informaron la agencia de noticias estatal iraní IRINN y la agencia de noticias semioficial Mehr News.

2. Abinader gana la elección en República Dominicana

El presidente de República Dominicana y candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, fue el candidato más votado este domingo en primera vuelta, con casi el 60 % de los votos, superando con amplia ventaja a sus rivales, quienes reconocieron la victoria del mandatario.

3. España llama a consultas a embajadora en Argentina

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha llamado este domingo a consultas a la embajadora del país en Buenos Aires tras las polémicas declaraciones dadas por el presidente de Argentina, Javier Milei, calificadas como "gravísimas", durante su participación en el evento Viva24, organizado por la formación de ultraderecha Vox en el Palacio Vistalegre.

4. María Corina Machado: "No es una elección libre ni justa"

La opositora no cree que las elecciones presidenciales de Venezuela vayan a ser limpias, pero dice que nunca antes había visto un anhelo de cambio tan fuerte. "No podemos decir que es una elección ni libre ni justa, porque los venezolanos no pueden votar por el candidato que escogieron en las primarias", dijo Machado en entrevista con Andrés Oppenheimer para CNN en Español.

publicidad

María Corina Machado: No es una elección ni libre ni justa 1:16

5. ANÁLISIS | ¿Quién ganó y quien perdió el tercer debate presidencial de México entre Sheinbaum, Gálvez y Máynez?

Un debate apretado y sin un claro ganador. Así transcurrió el tercer y último encuentro entre los candidatos a la presidencia de México, pues aunque todos atacaron no se abundó en los temas importantes, según analistas consultados por CNN.

A la hora del café

"Factor M", el reality para la música de campaña de Maduro

Nicolás Maduro, aspirante a su segunda reelección en Venezuela, lanzó a través de la televisora pública TVES el reality show "Factor M", un programa en el cual buscan elegir la música que lo acompañará en su campaña.

Blue Origin llevará a 6 turistas al espacio tras una pausa de dos años

El cohete turístico de Blue Origin está listo para lanzar pasajeros a bordo al espacio por primera vez en casi dos años, poniendo fin a una pausa provocada por un vuelo de prueba no tripulado fallido.

Manchester City gana su cuarto título de Premier League consecutivo

Al llegar al final del campeonato con dos puntos de ventaja, el City sabía que sólo una victoria le garantizaría retener el título por delante del Arsenal, mientras que los Gunners necesitaban ganar y esperar que el equipo de Pep Guardiola empatara o perdiera.

Arsenal no pudo evitar el título del Manchester City en la Liga Premier 1:32

Una estadounidense viajó a París hace más de 20 años y acabó quedándose para siempre

Mientras crecía en California, Melissa Regan se imaginaba mudarse a Nueva York. Pero después de inscribirse para un semestre en Viena, Austria, y terminar “accidentalmente” estudiando en Francia en 1999, se encontró viviendo permanentemente en otra gran ciudad: París.

Así es la experiencia de comer en "El Califa de León", la taquería con estrella Michelin

El dueño de "El Califa de León", en la Ciudad de México, nos lleva a descifrar los secretos de su negocio que consiguió una estrella en la primera Guía Michelin México. Tras recibir el reconocimiento, decenas de comensales hacen fila para probar la especialidad de la casa, la gaonera.

La cifra del día

US$ 1 millón

La servilleta con el primer contrato de Messi alcanza casi US$ 1 millón en subasta de Bonhams en Londres.

La cita del día

"Mi comportamiento en ese video es inexcusable. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en el video"

Sean "Diddy" Combs se disculpó este domingo por agredir físicamente a su entonces novia Cassie Ventura, dos días después de que CNN publicara en exclusiva un video de vigilancia de un hotel de 2016 en el que Combs aparece agarrándola, empujándola, arrastrándola y dándole patadas.

Y para terminar...

Así es nadar con "las estrellas": explora la belleza del plancton y lo oscuro del mar