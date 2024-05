La Asamblea Nacional de Venezuela votará este martes una nueva ley para regular a las ONG, dice Diosdado Cabello

La Asamblea Nacional de Venezuela. Foto de archivo.

(CNN Español) -- La Asamblea Nacional de Venezuela someterá a segunda discusión y votará este martes una propuesta de ley que plantea regular a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en el país, informó este lunes el diputado y primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Este proyecto, llamado Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, fue aprobado en primera discusión en enero de 2023. Desde entonces, la propuesta ha generado preocupación entre oenegés locales —como Provea y Control Ciudadano—, que consideran que con este ordenamiento el oficialismo busca limitar su operación y “silenciarlas”.

Mientras tanto, desde el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y el PSUV argumentan que su objetivo es actuar contra instancias que, aseguran, están al servicio de otros países como Estados Unidos.

“(Son) supuestas organizaciones no gubernamentales, supuestas… organizaciones no gubernamentales, que no dependen del Gobierno de Venezuela pero dependen del Gobierno de Estados Unidos”, dijo Cabello este lunes en una conferencia de prensa del PSUV.

“En conclusión, no son no gubernamentales, pero nosotros esperamos aprobar esa ley mañana, que tiene mucho que ver con esto del financiamiento, de cómo les llega el dinero. Todos van a tener que registrarse allí, todos van a tener que explicar de dónde vienen los fondos, todos van a tener que decir cómo gastan los fondos”, añadió.

Cabello presentó el proyecto de ley en enero de 2023. En ese entonces, dijo que había 62 oenegés operando en Venezuela y que muchas de ellas eran “apéndices del imperialismo” que quieren “desestabilizar al país”.

Durante la segunda discusión, la Asamblea Nacional revisará la ley artículo por artículo. Si la norma es aprobada, será enviada al presidente Maduro para que la firme y entre en vigor una vez que se publique en la Gaceta Oficial.

La Asamblea Nacional tocará el tema a poco más de dos meses de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro buscará su segunda reelección y tercer período de gobierno. La oposición mayoritaria avala la candidatura del exdiplomático Edmundo González Urrutia.

La aprobación de esta ley es parte de un viejo anhelo del chavismo por controlar la labor de estas oenegés, que en no pocas ocasiones desafían la narrativa oficial. Parte de los fondos de la cooperación internacional financian también la menguada prensa libre que queda en el país, concentrada principalmente en internet. Ya en 2006 se había aprobado en primera discusión un proyecto sobre cooperación internacional, pero en aquella oportunidad la propuesta no avanzó al debate definitivo.

Con información de Osmary Hernández y Alfredo Meza