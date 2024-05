La cancillería española convoca al embajador de Argentina por las polémicas palabras de Milei

Javier Milei habla sobre "los peligros" del socialismo 2:41

(CNN Español) -- El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, indicó este lunes por la mañana en una entrevista concedida a Televisión Española que ha convocado al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle “personalmente” disculpas públicas y trasladarle “el rechazo profundo a lo que sucedió ayer y lo que Javier Milei indicó respecto a nuestras instituciones”.

Un anuncio que se suma a la llamada a consultas de la embajadora de España en Buenos Aires, que regresará a España por un tiempo indeterminado, después de que Milei llamara “corrupta” a la mujer del presidente del Gobierno español en un evento organizado en Madrid por la formación de ultraderecha Vox y en alusión a la investigación que un juzgado de instrucción de Madrid abrió por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Sánchez dijo en su momento que los señalamientos, que surgieron de una denuncia de una organización de ultraderecha basada en reportes de medios digitales, tenían una "marcada orientación derechista y ultraderechista". De hecho, la Fiscalía de Madrid solicitó archivar la investigación y una fuente del Servicio de fiscales dijo a CNN que no había indicios de delito alguno en el contenido de la denuncia.

En esta entrevista, Albares consideró que Milei había insultado a las instituciones españolas, algo que consideró especialmente grave “sobre todo cuando se le ha recibido de buena fe y total hospitalidad, a pesar de que Javier Milei no había solicitado en su primera visita a España reunirse con ninguna institución española, lo cual es un hecho insólito”.

Preguntado sobre posibles consecuencias si no llegan esas disculpas, Albares eludió plantear un escenario concreto y afirmó que tomarán “todas las medidas oportunas”.

Argentina descarta ofrecer disculpas

En declaraciones a LN+, el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, señaló que “el presidente no va a pedir disculpas, porque no tiene de que disculparse”. “De hecho, no nombró ni a Pedro Sánchez, ni nombró en el discurso que generó hoy tanto revuelo, no nombró absolutamente a nadie del Gobierno español”, afirmó Adorni.

“No hizo mención a Begoña Gómez –la esposa de Pedro Sánchez–, tomaron el caso como propio y, efectivamente, relacionaron lo que estaba diciendo el presidente Milei con lo que ocurrió con la esposa de Sánchez”, añadió.

Un oportunidad en la que recordó el anterior episodio de tensión diplomática generada por unos comentarios compartidos por el ministro de Transportes de España, Oscar Puente, que acusó a Milei de “ingerir sustancias”. “Más allá de lo que haya dicho el presidente Milei, está dentro del marco, sí, en tal caso de cuestiones personales que nada tiene que ver con cuestiones institucionales […] y que entendemos que no puede interferir la relación entre ambos países”, dijo Adorni.