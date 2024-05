Este boceto del tribunal muestra al abogado Todd Blanche continuando su interrogatorio a Michael Cohen el lunes. Crédito: Christine Cornell

(CNN) -- La fiscalía concluyó su caso contra Donald J. Trump este lunes en el juicio del expresidente por el pago de dinero por silencio, que se dirige hacia una conclusión tan pronto como la próxima semana.



El testimonio de Michael Cohen finalmente terminó este lunes después de cuatro días, y un total de 17 horas, en el estrado como el testigo final en el caso de la Fiscalía que alega que Trump falsificó registros comerciales cuando reembolsó a Cohen por el pago de dinero por silencio hecho a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels en los últimos días de la campaña de 2016.

No pasó mucho tiempo después de que la defensa comenzara la presentación de sus testigos el lunes para que las cosas se calentaran. El juez Juan Merchan amonestó a un testigo de la defensa, Robert Costello, después de que se quejara audiblemente cuando el juez sostuvo objeciones a las preguntas que se le estaban haciendo.

Merchan incluso desalojó brevemente la sala de prensa tras reprender a Costello.

Fue un momento inesperadamente polémico para un juicio que se acerca rápidamente a su fin. Mientras que todo apunta a que la defensa concluirá su caso el martes, Merchan dijo que planea que los alegatos finales sucedan el próximo martes, 28 de mayo, ante la preocupación de que el jurado tenga un fin de semana de cuatro días cuando podría estar deliberando (el tribunal estará inactivo el viernes debido al viaje de un miembro del jurado, y el lunes es el Día de los Caídos).

Independientemente de la pausa, el juicio de Trump sobre el pago de dinero por silencio está cerca de su final y aproximadamente a una semana de estar en manos del jurado. Aquí están las conclusiones del día 19:

La Fiscalía descansa

La Fiscalía del distrito de Manhattan dio por concluida la presentación de su caso el lunes por la tarde después de llamar a 20 testigos en el transcurso de 15 días, entre ellos Cohen, Daniels, la exasesora de Trump Hope Hicks y el exeditor de National Enquirer David Pecker.

El juicio comenzó el 15 de abril con la selección del jurado, y el primer testigo de la acusación, Pecker, fue llamado una semana después, el 22 de abril.

Cohen fue el testigo clave, pasando más de 17 horas en el estrado durante cuatro días antes de terminar el lunes. Testificó en detalle, acusando a su exjefe de darle instrucciones para pagar al abogado de Daniels en octubre de 2016 y de aprobar el plan de reembolso en el centro del caso criminal.

En el contrainterrogatorio, el abogado de Trump, Todd Blanche, trató de socavar la credibilidad de Cohen, alegando que inventó conversaciones en las que dijo que Trump le ordenó pagar a Daniels.

El testimonio del exabogado de Trump puede ser clave para determinar la decisión final del jurado sobre el caso. Pero en el transcurso de aproximadamente un mes, los fiscales también introdujeron una gran cantidad de pruebas para tratar de corroborar sus acusaciones de que Trump ordenó el pago de Cohen, tanto a través de testigos expertos como de documentos.

Un testigo de la defensa enfurece al juez, quien desaloja la sala

Los abogados de Trump llamaron a Costello como una forma de tratar de rebatir el testimonio de Cohen sobre la presión que estaba recibiendo en 2018 cuando el FBI registró su casa y su oficina.

Costello asesoró a Cohen en las semanas posteriores al allanamiento, aunque Cohen no firmó un acuerdo de retención y no pagó a Costello, quien pregonó en comunicaciones por correo electrónico sus estrechas conexiones con Rudy Giuliani. El exalcalde de Nueva York también se unió al equipo legal de Trump en 2018.

Costello describió su reunión inicial de 2018 con Cohen, en la que dijo que Cohen le dijo: "Te juro por Dios, Bob, que no tengo nada sobre Donald Trump".

Pero una vez en el estrado, Costello rápidamente se puso en el lado equivocado del juez, hablando al tiempo que Merchan, mientras el juez sostenía objeciones en respuesta a las preguntas del abogado de Trump, Emil Bove.

Entonces Costello comenzó a protestar audiblemente por las objeciones sostenidas. "Ridículo", se le oyó decir mientras los abogados se acercaban al juez tras una objeción. Más tarde soltó un "cielos" audible tras la decisión del juez.

Tras otra objeción sostenida, Costello dejó escapar un suspiro audible y puso los ojos en blanco, mirando de reojo al juez.

El juez pidió entonces al jurado que abandonara la sala. Una vez que los miembros del jurado salieron, Merchan dijo: "Quiero discutir el decoro apropiado en mi sala". "Cuando hay un testigo en el estrado, si no te gusta mi decisión, no dices 'cielos'", dijo Merchan a Costello. "No me miras de reojo ni pones los ojos en blanco", dijo Merchan, mostrando su enfado.

Cuando Costello dirigió una larga mirada al juez, Merchan preguntó: "¿Me estás mirando fijamente?".

El juez desalojó entonces la sala de la prensa, que permaneció retenida en los pasillos durante varios minutos.

Al cabo de varios minutos, la prensa volvió a entrar y las preguntas de Bove continuaron sin incidentes, aunque el juez instó a Costello, tras varias objeciones, a que se limitara a responder a la pregunta que se le había formulado y no se extendiera más.

Costello volverá al estrado cuando se reanude el juicio el martes a las 9:30 horas, bajo el interrogatorio de la fiscal Susan Hoffinger.

Se perfila el final del juicio

La defensa de Trump comenzó la presentación de su caso este lunes por la tarde, y parece probable que los abogados del expresidente den por concluido su alegato el martes.

La defensa primero llamó a un asistente legal para introducir registros de llamadas entre Cohen y Costello, antes de que Costello subiera al estrado. Se espera que termine su testimonio a media mañana del martes, y los abogados de Trump dijeron que, por ahora, no planean llamar a ningún otro testigo después de él.

Eso significaría que Trump no planea testificar en su propia defensa, aunque el juez señaló que los planes del equipo de Trump siempre podrían cambiar.

El equipo de Trump también había planeado llamar a un experto en finanzas de campaña, pero Merchan limitó el testimonio del experto, lo que aparentemente hizo que los abogados de Trump cambiaran de opinión.

Merchan podría haber presionado para tener argumentos de cierre esta semana y entregar el caso al jurado, pero eso dejó abierta una posibilidad de que el jurado comenzara las deliberaciones solo para tener un fin de semana de cuatro días para el Día de los Caídos (uno de los miembros del jurado tiene un vuelo el viernes por lo que Merchan, ya ha dicho que el tribunal no estará disponible ese día).

En cambio, Merchan dijo que espera tener el cierre el próximo martes. Una vez que la defensa concluya su caso, celebrará una conferencia con las dos partes para discutir las instrucciones que el juez dará al jurado antes de las deliberaciones.

Como resultado, el juicio podría suspenderse durante una semana, aunque Merchan todavía no ha informado qué ocurrirá el jueves.