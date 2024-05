¡Alerta climática! El 'glaciar del fin del mundo' está casi al límite 0:54

(CNN) -- El agua del océano está empujando metros por debajo del "glaciar del fin del mundo" de la Antártida, haciéndolo más vulnerable al derretimiento de lo que se pensaba anteriormente, según una nueva investigación que utilizó datos de radar desde el espacio para realizar una radiografía del crucial glaciar.

A medida que el agua salada y relativamente cálida del océano se encuentra con el hielo, genera un "derretimiento vigoroso" debajo del glaciar y podría significar que se están subestimando las proyecciones del aumento global del nivel del mar, según el estudio publicado este lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El glaciar Thwaites en Antártida occidental, apodado “glaciar del fin del mundo” porque su colapso podría causar un aumento catastrófico del nivel del mar, es el glaciar más ancho del mundo, aproximadamente del tamaño de Florida. También es el glaciar más vulnerable e inestable de la Antártida, en gran parte porque la tierra sobre la que se asienta se inclina hacia abajo, lo que permite que las aguas del océano devoren su hielo.

Thwaites, que ya contribuye con el 4% del aumento global del nivel del mar, tiene suficiente hielo para elevar el nivel del mar en más de 0,6 metros (2 pies). Pero, debido a que también actúa como una presa natural para el hielo circundante en la Antártida occidental, los científicos estimaron que su colapso total podría provocar en última instancia un aumento de alrededor de 3 metros (10 pies) en el nivel del mar, una catástrofe para las comunidades costeras del mundo.

Muchos estudios han señalado las inmensas vulnerabilidades de Thwaites. El calentamiento global, impulsado por la quema de combustibles fósiles por parte de los humanos, lo ha dejado colgando “de las uñas”, según un estudio de 2022.

Esta última investigación añade un factor nuevo y alarmante a las proyecciones de su destino.

Un equipo de glaciólogos, dirigido por científicos de la Universidad de California en Irvine, utilizó datos de radar satelital de alta resolución, recopilados entre marzo y junio del año pasado, para crear una radiografía del glaciar. Esto les permitió construir una imagen de los cambios en la “línea de tierra” de Thwaites, el punto en el que el glaciar se eleva desde el lecho marino y se convierte en una plataforma de hielo flotante. Las líneas de puesta a tierra son vitales para la estabilidad de las capas de hielo y un punto clave de vulnerabilidad para Thwaites, pero han sido difíciles de estudiar.

"En el pasado, solo teníamos datos esporádicos para observar esto", dijo Eric Rignot, profesor de ciencia del sistema terrestre en la Universidad de California en Irvine y coautor del estudio. "En este nuevo conjunto de datos, que es diario y abarca varios meses, tenemos observaciones sólidas de lo que está sucediendo".

Vista del movimiento de las mareas en el glaciar Thwaites, en la Antártida occidental, registrada por la misión del satélite comercial ICEYE de Finlandia, basada en imágenes adquiridas los días 11, 12 y 13 de mayo de 2023. (Crédito: Eric Rignot/UC Irvine.)

Observaron que el agua de mar empujaba debajo del glaciar a lo largo de muchos kilómetros y luego salía nuevamente, siguiendo el ritmo diario de las mareas. Cuando el agua fluye hacia adentro, es suficiente para "levantar" la superficie del glaciar unos centímetros, dijo Rignot a CNN.

Sugirió que el término "zona de puesta a tierra" puede ser más adecuado que línea de puesta a tierra, ya que puede moverse casi 6,5 kilómetros (4 millas) en un ciclo de marea de 12 horas, según su investigación.

La velocidad del agua de mar, que se mueve distancias considerables en un corto período de tiempo, aumenta el derretimiento de los glaciares porque tan pronto como el hielo se derrite, el agua dulce es arrastrada y reemplazada por agua de mar más cálida, dijo Rignot.

"Este proceso de enorme y generalizada intrusión de agua de mar aumentará las proyecciones de aumento del nivel del mar desde la Antártida", añadió.

Ted Scambos, glaciólogo de la Universidad de Colorado Boulder, quien no participó en el estudio, calificó la investigación de "fascinante e importante".

"Este hallazgo proporciona un proceso que, hasta el momento, no se tenía en cuenta en los modelos", dijo a CNN. Y aunque estos resultados sólo se aplican a ciertas áreas del glaciar, dijo, "esto podría acelerar el ritmo de pérdida de hielo en nuestros pronósticos".

Una incertidumbre que queda por resolver es si la avalancha de agua de mar debajo de Thwaites es un fenómeno nuevo o si ha sido significativo pero desconocido durante mucho tiempo, dijo James Smith, geólogo marino del British Antártico Survey, que no participó en el estudio.

"De cualquier manera, es claramente un proceso importante que debe incorporarse a los modelos de capas de hielo", dijo a CNN.

Noel Gourmelen, profesor de observación de la Tierra en la Universidad de Edimburgo, dijo que el uso de datos de radar para este estudio fue interesante. "Irónicamente, al ir al espacio y utilizar nuestras crecientes capacidades satelitales, aprendemos mucho más sobre este entorno", dijo a CNN.

Todavía hay muchas incógnitas sobre lo que significan los hallazgos del estudio para el futuro de Thwaites, dijo Gourmelen, quien no participó en la investigación. Tampoco está claro qué tan extendido está este proceso en la Antártida, dijo a CNN, “aunque es muy probable que esto también esté sucediendo en otros lugares”.

Un cambio de régimen

La Antártida, un continente aislado y complejo, parece cada vez más vulnerable a la crisis climática.

Al analizar datos satelitales y utilizar modelos climáticos, descubrieron que este mínimo histórico habría sido “extremadamente improbable que ocurriera sin la influencia del cambio climático”.

En un estudio separado, también publicado este lunes, investigadores del British Antártida Survey analizaron las razones de los bajos niveles récord de hielo marino que rodearon la Antártida el año pasado.

El derretimiento del hielo marino no afecta directamente el aumento del nivel del mar porque ya está flotando, pero deja las capas de hielo costeras y los glaciares expuestos a las olas y las cálidas aguas del océano, haciéndolos mucho más vulnerables al derretimiento y la ruptura.

Los investigadores también utilizaron modelos climáticos para predecir la velocidad potencial de recuperación de una pérdida tan extrema de hielo marino y descubrieron que incluso después de dos décadas, no todo el hielo volverá.

"Los impactos de que el hielo marino de la Antártida se mantenga bajo durante más de veinte años serían profundos, incluso en el clima local y global", dijo en un comunicado Louise Sime, coautora del estudio BAS.

Los hallazgos se suman a la evidencia de los últimos años de que la región enfrenta un “cambio de régimen duradero”, escribieron los autores.