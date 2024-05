La talla de Chuck Perkins de 1980 emprendió un largo viaje para encontrar el camino a casa. Crédito: Cortesía de Celia Bashaw.

(CNN) -- Cuando su madre murió hace dos años, Celia Bashaw empezó a soñar con el arte, y no con cualquier arte.

Sus pensamientos estaban fijos en una reliquia que su tío abuelo, Chuck Perkins, había tallado. A su madre y a su abuela les había encantado. Pero Bashaw no pudo encontrarlo.

Sabía que lo habían recogido después de la muerte de su abuela, cuando la familia revisaba sus pertenencias, hace 15 años. Y sabía que su tío abuelo, que vivía en Vermont, lo había regalado allí, con la esperanza de que los nuevos propietarios lo conservaran.

Al final resultó que lo vendieron.

Entonces decidió hacer una publicación en Facebook en un grupo para habitantes de Vermont, con la esperanza de poder localizar a los compradores y recuperar la pieza.

“(Mi mamá) tenía un baúl lleno de fotos. Un montón de fotografías de todos los miembros de la familia y de todas las cosas que eran realmente especiales para ella”, le dijo Bashaw a CNN. “Había fotos muy buenas y destacadas de la reliquia familiar que estaba buscando. Antes no había tenido buenas fotos de eso. Solo tenía una descripción”.

Bashaw adjuntó tres fotografías del grabado, que mostraba a un leopardo descansando en un árbol. La publicación fue compartida unas 600 veces, según WCAX, afiliada de CNN.

Algunos usuarios notaron que el artículo parecía diferente al que Bashaw había publicado originalmente. Bashaw respondió que, aunque había sufrido cierto desgaste, pudo confirmar que era el mismo trabajo gracias a la firma quemada en madera de su tío abuelo en la parte posterior.

“Es realmente un grabado único, así que cuando este hombre me envió una foto, pensé: 'No hay forma de que alguien haya hecho algo tan idéntico al tallado de mi tío'”, dijo Bashaw. "Tiene que ser el indicado, como si no hubiera manera de dejarlo pasar".

Luego, en Rutland, Vermont, Chris McKirryher y su socio, Phil Matte, vieron la publicación en Facebook y se dieron cuenta de que tenían la solución a la búsqueda de Bashaw.

En una venta de garaje en Pittsford, Vermont, la pareja había comprado el tallado.

Organizaron una reunión y Bashaw hizo el viaje de dos horas y media desde Plattsburgh, Nueva York, hasta Vermont. Ella le dijo a CNN que McKirryher y Matte eran “tan queridos” y que ella “los amó de inmediato”. A pesar de estar nerviosa por conocer extraños en Internet, Bashaw descubrió que el dúo eran "personas amables y maravillosas".

"Con todas las malas noticias y todo lo que pasa, es bueno ver algo realmente bueno", dijo Matte a WCAX, quien acordó vendérselo nuevamente a Bashaw.

En una publicación actualizada en el grupo de Facebook, Bashaw compartió su entusiasmo por reunirse con la obra de arte de su tío abuelo y agradeció a sus amigos, familiares y comunidad por compartir y ayudarla a encontrar la pieza. "Estoy muy feliz, soy muy afortunada", escribió ella.

Ahora, Bashaw siente que una parte de su madre y su abuela regresaron a casa.

“Es realmente lindo porque no tengo muchas cosas de mi madre o mi abuela y, de hecho, ha sido extremadamente difícil para mí incluso encontrar una foto de mi abuela y yo juntas. Éramos muy cercanas y eso me entristece mucho”, dijo.

“Tener una obra de arte que era tan importante para ellos y que finalmente está de regreso y a mi alcance (...) Ojalá pudiera contárselo a mi mamá porque ella simplemente gritaba, tal como lo hice yo (...) Espero que pueda verla ahora que la tengo de vuelta porque ella también lo estaba buscando”, añadió.

Bashaw, que también es artista, planea volver a colocar el tallado en la casa de su abuelo en lugar de en la suya.

“Él todavía tiene la pared donde hay casi un contorno de marco de donde solía estar, así que tan pronto como lo puse allí, se suponía que debía estar allí. Así que creo que también le brindará algo de consuelo a mi abuelo”, ella dijo.