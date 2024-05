Javier Milei habla sobre "los peligros" del socialismo 2:41

(CNN Español) -- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sanchez, expresó este lunes la posición de su Gobierno frente al polémico discurso del presidente de Argentina, Javier Milei, y aseguró a los españoles que defenderá las instituciones del país “de insultos y de difamaciones”.

Durante su participación en el foro económico CREO que se realiza en Madrid, Sanchez dijo que pidió a Milei una rectificación pública tras sus declaraciones en un evento organizado el pasado fin de semana por la formación de ultraderecha Vox en España.

En un encendido discurso contra el socialismo, Milei se refirió al reciente episodio protagonizado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien a finales de abril se tomó una pausa de cinco días para decidir su continuidad al frente del Ejecutivo español después de que un juzgado de Madrid decidiera abrir una investigación a su esposa, Begoña Gómez, por delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Milei dijo, sin nombrar a los protagonistas: "Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser […] qué calaña de gente atornillada al poder, y qué niveles de abuso puede llegar a generar…digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos se ensucia y se toma cinco días para pensarlo".

“Quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra”, dijo Sánchez.

El presidente del Gobierno de España además lamentó que Milei “no ha estado a la altura con sus declaraciones” y agregó que el respeto es “irrenunciable”. “Mas allá de la ideología, está la educación y el patriotismo”, condenó Sánchez.

Sánchez también aprovechó su discurso para enfatizar que esta disputa diplomática no representa la relación entre ambas sociedades. “España y Argentina somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan”, afirmó.

En declaraciones a LN+, el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, había señalado que “el presidente no va a pedir disculpas, porque no tiene de que disculparse”. “De hecho, no nombró ni a Pedro Sánchez, ni nombró en el discurso que generó hoy tanto revuelo, no nombró absolutamente a nadie del Gobierno español”, afirmó Adorni.