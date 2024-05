El artista estadounidense Kehinde Wiley, reconocido por pintar el retrato oficial de Obama, niega acusaciones de agresión sexual

El artista y comisario británico-ghanés Joseph Awuah-Darko ha denunciado que Kehinde Wiley (en la foto) le agredió sexualmente en dos ocasiones en 2021. (Crédito: Roy Rochlin/Getty Images)

(CNN) -- Kehinde Wiley, el artista estadounidense más conocido por pintar el retrato oficial del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, ha negado las acusaciones de agresión sexual.

En un post de Instagram compartido este domingo, el artista y comisario británico-ghanés Joseph Awuah-Darko alegó que Wiley le agredió sexualmente dos veces en 2021. Awuah-Darko dijo que el primer incidente ocurrió el 9 de junio de 2021, en una cena celebrada en la Residencia de Artistas Noldor en Ghana, para celebrar el trabajo de Wiley. Awuah-Darko es el fundador y presidente del programa con sede en Accra.

En el post, afirmaba que Wiley le había "metido mano de forma inapropiada", delante de otro invitado, y que la acción había sido "inoportuna y no provocada". Luego describió un segundo incidente ese mismo día como "mucho más grave y violento", sin dar más detalles. (En una entrevista posterior con el New York Times, afirmó que "un encuentro sexual comenzó de forma consentida, pero que luego se trasladó a un dormitorio, donde... el Sr. Wiley le forzó después de que el Sr. Awuah-Darko dijera que no quería ir más allá").

Las agresiones "casi me destruyeron", escribió Awuah-Darko en el post, añadiendo que esperaba que otras personas se sintieran con fuerzas para denunciar.

Poco después de la publicación del post, Wiley negó las acusaciones, escribiendo en su propio Instagram que: "Alguien con quien tuve una relación breve y consentida hace casi tres años está haciendo ahora una acusación falsa sobre nuestro tiempo juntos. Estas afirmaciones no son ciertas y son una afrenta para todas las víctimas de abuso sexual".

publicidad

"No tengo ni idea de por qué ha decidido atacarme de esta manera —especialmente cuando hay una letanía de pruebas que demuestran que sus afirmaciones son falsas—, pero espero que obtenga la ayuda que necesita para lo que sea que esté pasando", continuó Wiley. "Le pido amablemente privacidad mientras trabajo para limpiar mi nombre".

Los representantes de Wiley proporcionaron a CNN una copia de una carta de cese y desistimiento que dicen que se envió a Awuah-Darko exigiendo que retire inmediatamente lo que describen como "categóricamente falso y difamatorio" lo que se publicó en Instagram. La carta califica las afirmaciones de Awuah-Darko de "malintencionadas" y con la intención de "arruinar la reputación (de Wiley) para... obtener beneficios económicos y llamar la atención".

CNN también vio copias de mensajes entre Awuah-Darko y Wiley que los representantes de Wiley afirman que se enviaron en los meses posteriores a la supuesta agresión. En algunos, Awuah-Darko parece estar organizando la asistencia a una fiesta de cumpleaños de Wiley en Nigeria; en otro le pregunta si puede visitarle en su casa del norte del estado de Nueva York. (Al parecer, Wiley no respondió a este mensaje).

Awuah-Darko y su representante legal no respondieron inmediatamente a las solicitudes de CNN para hacer más comentarios sobre sus acusaciones, así como la respuesta de Wiley, sin embargo, en su declaración del domingo en Instagram, dijo que "no se enfrentó inmediatamente a la realidad de mi abuso como tal", y que le tomó "varios meses para reconciliarse con lo que realmente había sucedido".

"Soy consciente de que no soy la víctima de agresión sexual perfecta", dijo Awuah-Darko al New York Times, "pero esto es lo que me pasó".

En un video anterior de Instagram publicado en marzo, Awuah-Darko había afirmado que fue "agredido sexualmente por alguien que me supera en privilegios, poder..." y que aspiraba a recaudar 200.000 dólares para gastos legales.

Awuah-Darko dijo este lunes que planeaba emprender acciones legales en un post en sus historias de Instagram. El representante legal de Awuah-Darko no respondió inmediatamente a las solicitudes de CNN para hacer más comentarios. En el post de Instagram de este domingo, escribió que denunciar la agresión en Ghana "habría sido problemático en el mejor de los casos, peligroso en el peor", dadas las actitudes más amplias del país hacia las personas LGBTQ. En febrero, el parlamento de Ghana aprobó un polémico proyecto de ley que criminaliza las relaciones LGBTQ y a quienes apoyan los derechos LGBTQ.

Wiley saltó a la fama internacional en 2017, cuando fue elegido para pintar el retrato oficial de Obama para la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian. El resultado fue una vibrante representación del 44º presidente sobre un fondo de follaje verde y flores simbólicas.

Antes de eso, el pintor, formado en la Universidad de Yale, ya se había labrado una carrera en el mundo del retrato y la escultura, representando a personas de raza negra posando al estilo de los antiguos maestros con un efecto audaz y ornamentado.