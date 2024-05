Niños de Gaza, evacuados y mutilados por la guerra 4:40

(CNN) -- Un equipo internacional de 16 trabajadores de la salud atrapado en el Hospital Europeo de Gaza finalmente fue evacuado dos semanas después de que Israel tomara el paso fronterizo de Rafah entre Egipto y el enclave palestino, dejándolos atrapados en el lugar.

Entre ellos se encuentra Adam Hamawy, ciudadano estadounidense y excirujano de combate, conocido por haber salvado la vida de la senadora estadounidense Tammy Duckworth en Iraq hace 20 años.

En un mensaje en X, Duckworth afirmó sentirse "más que aliviada de que el Dr. Hamawy –y todo su equipo– hayan salido hoy sanos y salvos de Gaza y de que pronto pueda volver a ver a su familia".

Hamawy rechazó previamente una oferta de evacuación, negándose a dejar atrás a sus colegas no estadounidenses, a los que no se dio la opción de salir antes.

"Solo podían marcharse los ciudadanos estadounidenses. Había lugar para 20 personas, y son 20 ciudadanos estadounidenses. Nadie más podía irse. Así de sencillo", declaró Hamawy a CNN. "Para mí, como antiguo miembro del ejército estadounidense, es un concepto médico básico no dejar atrás a tus compañeros de equipo".

Al abandonar Gaza, Hamawy dijo a CNN: "Estamos contentos de haber salido y de habernos ido todos juntos. Nuestros corazones están con la gente que todavía tiene que aguantar y no puede irse".

"Esperamos que pronto se permita que la ayuda médica nos sustituya y que un alto el fuego permanente ponga fin a esta pesadilla".

La evacuación fue un esfuerzo multilateral en el que participaron Jordania y Estados Unidos. Entre los evacuados había ciudadanos australianos, egipcios, irlandeses y omaníes. Se les indicó que siguieran una ruta específica hasta el paso fronterizo de Kerem Shalom y fueron conducidos por militares jordanos hasta el puente Rey Hussein.

El 19 de mayo, Hamawy escribió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que detallaba la realidad sobre el terreno. "Nunca en mi carrera había presenciado el nivel de atrocidades y ataques contra mis colegas médicos como el que he presenciado en Gaza".

Instó a Biden y a la comunidad internacional a permitir el libre paso del personal médico a Gaza, y añadió: "Los niños de Palestina no están a salvo. Los civiles, los centros de población no están a salvo. Nosotros, como trabajadores humanitarios, no estamos a salvo. Ustedes tienen el poder de poner fin a la invasión de Rafah y Gaza ahora".

El grupo estaba trabajando con la Asociación Médica Estadounidense Palestina bajo el paraguas de la Organización Mundial de la Salud en el Hospital Europeo del norte de Rafah.

Aunque no se ordenó la evacuación del hospital, Hamawy "se despertaba a menudo por un ataque que [sacudía] todo el hospital".

En su carta a Biden añadió: "Oímos caer bombas a nuestro alrededor con mayor frecuencia, en medio de miles de civiles refugiados. Los flujos de pacientes, en su mayoría niños, aumentan más rápido de lo que podemos seguir con menos personal médico".

Más de 35.000 personas han muerto en los siete meses de ofensiva militar de Israel, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud palestino.

Según Hamawy, el Hospital Europeo es "el último hospital en pie que se mantiene como un centro médico funcional".

Muchos hospitales se han visto obligados a evacuar y "todos los anteriores han sido asaltados y destruidos".

Ningún equipo médico sustituyó a los profesionales de la salud que evacuaron este martes, lo que deja al hospital con aún menos trabajadores para atender a los pacientes con cada vez menos recursos.