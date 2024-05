El presidente y CEO de Microsoft, Satya Nadella, habla durante el evento Microsoft May 20 Briefing en Microsoft en Redmond, Washington, el 20 de mayo de 2024. Nadella presentó el lunes una nueva categoría de PC con herramientas de inteligencia artificial generativa integradas directamente en Windows, el sistema operativo líder mundial de la compañía. (Crédito: Jason Redmond/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Microsoft se metió de lleno el lunes en el desarrollo de inteligencia artificial (IA) directamente en su sistema operativo Windows, al anunciar nuevas computadoras con IA que podrían ayudar a aumentar las bajas ventas de PC.

Estos avances acercan a la empresa a su objetivo de "crear computadoras que nos entiendan a nosotros, en lugar de que nosotros tengamos que entender a las computadoras", dijo Satya Nadella, CEO de la compañía, en la conferencia anual de desarrolladores que se celebra en Seattle.

"Creo que estamos muy cerca de ese verdadero avance", añadió.

Las computadoras, que están repletas de procesadores que potencian herramientas avanzadas de IA, llegan en un momento en que las ventas de PC se han estancado durante años. La empresa espera que las nuevas máquinas impulsen las ventas y reaviven el entusiasmo, sobre todo porque se espera que la IA forme parte cada vez más de la vida cotidiana.

La nueva línea de PC Copilot+ de Microsoft, que incluye una nueva tableta Surface Pro y una laptop Surface, incluye herramientas de IA que no requieren conexión a internet: el procesamiento de la inteligencia artificial se realiza directamente en el dispositivo.

El nuevo hardware refuerza su actual asistente de IA, llamado Copilot, que funciona en varios productos, incluidos Bing y Microsoft 365. Puede ayudar con tareas como escribir, hacer un seguimiento de los correos electrónicos en Outlook o diseñar presentaciones en PowerPoint.

Una nueva función, llamada Recall, actúa como una "máquina del tiempo" personal, permitiendo a los usuarios encontrar rápidamente cosas de su ordenador, como documentos, imágenes y sitios web. Otra permite la traducción en tiempo real a más de 40 idiomas más de forma local en el dispositivo.

Microsoft no está sola en su ambición de computadoras con IA. Dell y Lenovo también presentaron hace poco ordenadores con IA bajo el paraguas de la IA Copilot+, una categoría emergente que, según los expertos, se convertirá en la próxima etapa de la informática. (Copilot+ es el nombre de la línea de hardware compatible con el software Copilot).

El mes que viene, se espera que Apple anuncie nuevas herramientas basadas en IA para el iPhone y el Mac en su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual.

"Con el tiempo, la inteligencia artificial se convertirá en una característica omnipresente, pero Microsoft y sus socios comenzaron con buen pie", declaró a CNN Geoff Blaber, director general de CCS Insight. "Tendrán que trabajar duro para garantizar que la IA se convierta en mucho más que un descriptor sin sentido con un número creciente de funciones".

Los avances de Microsoft también llegan en un momento en el que el mercado de PC está maduro para la innovación.

"Se trata de un catalizador muy necesario", añadió Blaber.

Aunque la línea Surface es relativamente pequeña dentro del mercado general de PC, sirve como marca aspiracional y pionera en términos de innovación, según Jitesh Ubrani, director de investigación de la firma de estudios de mercado IDC. Pero el movimiento de Microsoft es más un reflejo de un cambio mayor que se está produciendo en la industria hacia la IA.

En junio, Apple introducirá probablemente la IA generativa –inteligencia artificial capaz de crear nuevos productos, desde imágenes a texto– en sus plataformas iOS y Mac. Los informes indican que la empresa podría presentar un chatbot con IA que funcione con la tecnología ChatGPT de OpenAI, la misma tecnología en la que se basa la nueva línea CoPilot+ de Microsoft.

Sin embargo, Microsoft ya se colocó como líder inicial en este ámbito con ChatGPT integrado en productos clave. Y parece que esos esfuerzos están dando sus frutos.

El mes pasado, Microsoft declaró ganancias trimestrales de US$ 21.900 millones, frente a los US$ 18.300 millones de hace un año. Los ingresos aumentaron un 17% interanual, hasta US$ 61.900 millones. El negocio en la nube Azure de Microsoft también experimentó un fuerte crecimiento –los ingresos aumentaron un 31%– impulsado por los vientos favorables de la IA.

La empresa sigue apostando por la inteligencia artificial de otras maneras. A principios de este mes, Microsoft dijo que invertiría US$ 3.300 millones en la construcción de un centro de datos en Wisconsin para capacitar a los empleados y fabricantes sobre la mejor manera de utilizar la inteligencia artificial. El nuevo centro tiene como objetivo crear 2.300 puestos de trabajo en la construcción y 2.000 puestos de trabajo permanentes con el tiempo, según Microsoft. También tiene previsto utilizar el centro para capacitar a unos 100.000 trabajadores en todo el estado.

Microsoft tiene previsto anunciar más actualizaciones relacionadas con la IA en su conferencia Build a partir del mediodía ET de este martes.