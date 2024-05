Así ven los adolescentes el impacto de las redes sociales en su salud mental

Informe de EE.UU. alerta de los peligros de las redes sociales en jóvenes 2:40

(CNN) -- Un nuevo informe detalla el papel que desempeñan las redes sociales en la vida de los jóvenes, y cómo gestionan los diversos pros y contras, incluso en el contexto de ser una persona de color o LGBTQ+, o tener depresión.

Según el informe publicado el martes por Common Sense Media y Hopelab, un laboratorio de innovación social e inversor de impacto cuyo objetivo es apoyar el bienestar de los jóvenes, entre esos beneficios e inconvenientes se incluye la valoración de las plataformas en línea para la conexión social, la autoexpresión y la información, al tiempo que se sienten afectados por los efectos de las redes sociales en su capacidad de atención, confianza y satisfacción.

"La mayoría de las conversaciones y titulares en torno a las redes sociales y la salud mental de los jóvenes se centran únicamente en los daños, presentando a los jóvenes como consumidores pasivos. Esta investigación muestra que es mucho más complejo", dijo Amy Green, jefe de investigación de Hopelab, en un comunicado de prensa. "Si de verdad queremos mejorar el bienestar de los jóvenes, tenemos que escuchar sus experiencias y asegurarnos de que no eliminamos inadvertidamente el acceso a beneficios positivos cruciales".

Según los autores, la investigación también se ha visto impulsada por la crisis nacional de salud mental juvenil, marcada por el aumento de las tasas de trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión, los pensamientos e intentos de suicidio y los medicamentos antidepresivos recetados a los jóvenes. En las conversaciones sobre estos fenómenos, las redes sociales han estado siempre en el centro, aunque los problemas de salud mental pueden tener múltiples factores coadyuvantes.

Realizada por el NORC —antes llamado Centro Nacional de Investigación de la Opinión— de la Universidad de Chicago, la investigación incluye a 1.274 adolescentes (de 14 a 17 años) y adultos jóvenes (de 18 a 22 años) reclutados en línea entre octubre y noviembre de 2023. Según un comunicado de prensa, los jóvenes "proporcionaron orientación y opiniones sobre el contenido de la encuesta" y participaron en grupos de discusión y entrevistas para ayudar al equipo de investigación a priorizar e interpretar los resultados. El informe es el tercero de una serie que analiza la influencia de las redes sociales en el bienestar de los jóvenes.

Los investigadores descubrieron que la tasa de síntomas depresivos entre los jóvenes se ha reducido en un 10% desde los máximos de la pandemia, pero sigue siendo alta y comparable a los elevados niveles de 2018. Casi la mitad de los jóvenes informaron haber experimentado algún grado de depresión, y casi un tercio (28%) dijeron que tenían síntomas de moderados a graves.

Además, alrededor de la mitad de los jóvenes LGBTQ+ informaron síntomas moderados a graves de depresión, en comparación con casi una cuarta parte de sus pares no LGBTQ+.

Las personas con depresión eran más susceptibles a la comparación social y a la presión para mostrar su mejor yo en las redes sociales. Pero también eran más propensos a encontrar recursos para apoyar su bienestar y curar sus feeds con este fin, seleccionando el botón "no me interesa" en el contenido que no les gusta, marcando el contenido inapropiado u ofensivo, o bloqueando a alguien cuyo contenido les molestaba. Estos jóvenes también curaron positivamente sus feeds dando "me gusta" y dedicando más tiempo a los contenidos que sí les gustaban, ya que muchos algoritmos de las redes sociales funcionan dándote más contenido en función de tu nivel de compromiso con determinados temas.

Esto es especialmente importante para los jóvenes LGBTQ+ que, junto con los jóvenes negros y latinos, están más expuestos al acoso y al estrés en Internet.

"En los grupos de discusión, los jóvenes negros nos dijeron que sus experiencias con el acoso en persona disminuían su tolerancia hacia comportamientos similares en las redes sociales, y significaba que estaban más dispuestos a renunciar a los beneficios para protegerse de los comentarios de odio", dijo la investigadora principal Amanda Lenhart, jefa de investigación de Common Sense Media, por correo electrónico.

Los resultados confirman lo que muchos investigadores han observado científica y anecdóticamente, dijo el Dr. Mitch Prinstein, director científico de la Asociación Americana de Psicología, por correo electrónico. Prinstein no participó en el estudio.

Redes sociales y salud mental

Muchos participantes también revelaron los aspectos positivos que obtienen de los medios sociales, citando las plataformas en línea como un lugar para buscar apoyo y asesoramiento; descomprimir; conectar con seres queridos y otras personas que comparten sus experiencias, intereses o identidades; mantenerse informados; y mantenerse al día con personas influyentes o creadores de contenido favoritos.

"Otro hallazgo interesante es la importancia de las redes sociales como espacio de conexión, creatividad y oportunidades profesionales para los jóvenes negros", dijo Lenhart.

El Dr. Douglas Gentile, distinguido catedrático de psicología de la Universidad Estatal de Iowa, animó a ser "cuidadosos a la hora de interpretar datos (autoinformados) como estos", dijo por correo electrónico.

"Sorprende que tan mal la gente se define a la hora de saber realmente cuáles son los efectos del uso de los medios en ellos mismos", añadió Gentile, que no participó en la investigación. "No quiero decir que nadie mienta. Solo que únicamente vemos pequeñas partes de cómo nos influyen los medios".

Casi una cuarta parte de los participantes informó usar las redes sociales casi constantemente durante todo el día, un 7% más que la tasa encontraron en su informe de 2018, según los autores. Muchos jóvenes informaron una incapacidad para controlar su uso, las redes sociales distraen de otras actividades y recurren inconscientemente a las redes sociales cuando están aburridos. Para contrarrestar estos comportamientos, además de personalizar sus feeds, muchos también han tomado descansos para evitar la tentación o han eliminado sus cuentas permanentemente.

Según Lenhart, mientras se utilizan las redes sociales, o después de hacerlo, hay que hacer una comprobación emocional. "Pregúntate: '¿Cómo me siento ahora mismo? ¿He visto algo que me ha hecho sentir triste?".

Tomarse un descanso temporal o permanente del contenido que causa más angustia podría ser útil, añadió Lenhart, especialmente si ya luchas contra la depresión.

Si eres padre, madre o tutor y te preguntas cuál es la mejor manera de controlar el uso que hace tu hijo adolescente de las redes sociales, una de las cosas más importantes que puedes hacer es "mantener abiertos los canales de comunicación", dijo Lenhart.

La participación de los padres es importante, ya que los adultos jóvenes han expresado su pesar por el hecho de que sus padres les permitieran utilizar las redes sociales siendo tan jóvenes, deseando poder volver atrás y decirles que no cedieran a sus demandas, dijo Prinstein.

Pregunta a los adolescentes lo que les gusta de estas plataformas y qué tipos de conexiones o actividades apoyan su salud mental, dijo Lenhart. Hazles saber que estás ahí para ayudarlos a encontrar una solución si las redes sociales les molestan o interfieren con otras responsabilidades.

Respeta "que cada joven es un experto en su propia experiencia vivida", dijo Lenhart. "Los jóvenes son valiosos maestros por derecho propio".

Cómo obtener ayuda para alguien que podría suicidarse

Llama al 1-800-273-8255 o envía un mensaje de texto con la palabra "talk" al 741741 o al 988 en Estados Unidos para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide. Puedes encontrar más información aquí.