Jeremy Strong y Sebastian Stan en una escena de 'El aprendiz', que se estrenó el lunes en el Festival de Cannes. (Crédito: Apprentice Productions Ontario Inc.)

(CNN) -- "The Apprentice", una nueva película sobre los negocios inmobiliarios del expresidente Donald Trump en Nueva York en los años 80, se estrenó con una gran ovación en el Festival de Cannes y críticas por parte de su campaña.

La película sobre el posible candidato republicano para la presidencia de 2024 llega cinco meses antes de las elecciones presidenciales.

Protagonizada por Sebastian Stan como un joven Trump, la película es una "exploración del poder y la ambición en un mundo de corrupción y engaño", según la sinopsis oficial.

Jeremy Strong, protagonista de "Succession", interpreta a Roy Cohn, el abogado que Trump consideró su mentor al principio de su carrera.

"Es una historia de mentor-protegido que traza los orígenes de una dinastía americana. Llena de personajes más grandes que la vida, revela el coste moral y humano de una cultura definida por ganadores y perdedores", reza la sinopsis.

"The Apprentice", que, a pesar del título, no hace referencia a la serie de telerrealidad protagonizada por Trump, incluye una advertencia de que algunas partes de la historia son ligeramente ficticias. Está escrita por el biógrafo y periodista político Gabriel Sherman y dirigida por el cineasta iraní-danés Ali Abbasi.

"En tiempos de agitación, existe la tendencia a mirar hacia dentro, a enterrar la cabeza en la arena y mirar hacia adentro esperando lo mejor, esperando que la tormenta se aleje", dijo Abassi al público en el estreno de la película este lunes, según imágenes publicadas en Internet.

"Pero la tormenta no se va. De hecho, la tormenta está llegando. Los peores tiempos están por llegar", agregó Abassi.

El director continuó diciendo que eligió hacer una película "sobre el mundo" a través de una historia sobre Trump, porque "no hay una manera metafórica agradable de hacer frente a la creciente ola de fascismo".

"Solo existe la manera desordenada, solo existe la manera banal. Solo existe la manera de enfrentarse a esta ola en su propio terreno, a su propio nivel", ha dicho. "No va a ser bonito, pero creo que el problema del mundo es que la gente buena ha estado callada durante demasiado tiempo".

La película incluye una representación de la relación de Trump con su primera esposa, Ivana, y su divorcio, según The Hollywood Reporter. Una escena del expresidente sometiéndose a una liposucción provocó jadeos audibles entre el público, informó la publicación.

"Vamos a presentar una demanda para hacer frente a las afirmaciones descaradamente falsas de estos pretendidos cineastas. Esta basura es pura ficción que sensacionaliza mentiras que han sido desmentidas hace mucho tiempo", dijo Steven Cheung, un portavoz de la campaña de Trump, en un comunicado a CNN. "Esta 'película' es pura difamación maliciosa, no debería ver la luz del día, y ni siquiera merece un lugar en la sección directa a DVD de un contenedor de ofertas en una tienda de películas de descuento que pronto cerrará, pertenece a un contenedor de basura".

Maria Bakalova interpreta a la difunta Ivana Trump, fallecida en 2022. Martin Donovan, Catherine McNally y Charlie Carrick, entre otros, completan el reparto.

Todavía no se ha anunciado la fecha de estreno de la película. "The Apprentice" aún no tiene distribuidor en Estados Unidos, según IMDb.