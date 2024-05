Última hora del reconocimiento del Estado palestino y la guerra entre Israel y Hamas: situación en Gaza en vivo, reacciones y más

España, Noruega e Irlanda reconocerán un Estado palestino a partir del 28 de mayo

El líder político de Hamás asiste a las ceremonias fúnebres del presidente iraní, Ebrahim Raisi

España, Noruega e Irlanda anunciaron planes para reconocer formalmente un Estado palestino, en una medida que probablemente reforzará la causa palestina global pero tensará las relaciones con Israel.

El Estado palestino ha sido reconocido por más de 130 de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, según la Organización de Liberación de Palestina.

"Hoy, Irlanda, Noruega y España anuncian que reconocemos el Estado de Palestina. Cada uno de nosotros adoptará ahora las medidas nacionales necesarias para dar efecto a esa decisión", dijo el primer ministro irlandés, Simon Harris, en una conferencia de prensa en Dublín.

El reconocimiento entrará en vigor en los tres países el 28 de mayo, según afirmó el Ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Micheál Martin.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, dijo que la guerra en Gaza ha "dejado claro que se debe predecir que se logrará la paz y la estabilidad al resolver la cuestión palestina".

"En medio de una guerra, con decenas de miles de muertos y heridos, debemos mantener viva la única alternativa que ofrece una solución política tanto para israelíes como para palestinos: dos Estados, que vivan uno al lado del otro, en paz y seguridad", afirmó Støre.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo: "Reconoceremos el Estado de Palestina por la paz, la coherencia y la justicia".

"Este reconocimiento no es contra el pueblo de Israel y ciertamente no es contra los judíos. No está a favor de Hamás. Está a favor de la coexistencia".