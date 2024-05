Ataque en el campamento de Rafah no cruzó la línea roja de Biden sobre el apoyo de EE.UU. a Israel, dice la Casa Blanca

Un video perturbador muestra la magnitud de la devastación en Rafah 2:42

(CNN) -- El presidente Joe Biden no alterará su política hacia Israel luego de un ataque que causó la muerte de más de 45 personas, dijo el martes la Casa Blanca, sugiriendo que el incidente aún no había cruzado una línea roja que obligaría a cambios en el apoyo estadounidense.

En cambio, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos buscaría respuestas de Israel tras la investigación del país sobre el incidente, que describió como “desgarrador”.

“Como resultado de este ataque del domingo, no tengo cambios de política de los que hablar. Simplemente sucedió”, dijo Kirby a los periodistas en la Casa Blanca. “Los israelíes van a investigarlo. Nos interesaremos mucho en lo que encuentren en esa investigación. Y veremos adónde va a partir de ahí”.

Fue el indicio más claro hasta el momento de que Biden aún no ha llegado al punto en el que consideraría suspender los envíos de armas u otra asistencia a Israel, a pesar de haber dicho en una entrevista con CNN a principios de este mes que no permitiría que ciertas armas estadounidenses se utilizaran en una gran ofensiva en Rafah.

Si bien Kirby pidió a Israel que tomara precauciones para proteger las vidas de los civiles y advirtió que existía el peligro de que Israel se aislara más de sus aliados tradicionales, afirmó que aún no había indicios de que hubiera emprendido una campaña militar que llevaría a Biden a retener la ayuda o armas.

El martes se vieron tanques israelíes en el centro de Rafah por primera vez en los siete meses de guerra de Israel contra Hamas, lo que señala una nueva fase de su ofensiva mientras Israel presiona a pesar de la creciente presión internacional.

Durante el fin de semana, Israel lanzó un ataque aéreo contra un campo de desplazados en la ciudad del sur de Gaza, matando a decenas y provocando indignación mundial. El ataque también acabó con la vida de dos líderes de Hamas, según Israel.

Las imágenes obtenidas por CNN mostraron el campamento en llamas, con decenas de hombres, mujeres y niños tratando frenéticamente de encontrar refugio tras el ataque nocturno. Los rescatistas sacaban de entre los escombros cuerpos quemados, incluidos niños.

“La palabra trágico ni siquiera se acerca a describirlo”, dijo el martes la vicepresidenta Kamala Harris sobre el incidente, negándose a responder cuando se le preguntó si se cruzó una línea roja.

Pese a eso, Kirby dijo que las acciones de Israel en la ciudad del sur de Gaza hasta ahora no han representado una operación terrestre mayor, definiendo tal escenario como el de miles de soldados ingresando al lugar.

“Si eso ocurriera, entonces podría obligarlo a tomar decisiones diferentes en términos de apoyo. No hemos visto que eso suceda en este momento”, dijo Kirby.

Biden no ha comentado públicamente sobre ninguno de los acontecimientos, pero se le ha mantenido informado sobre las acciones dentro de Israel durante el fin de semana, dijo Kirby.

La respuesta de Estados Unidos revela un marcado contraste con la de los líderes de Europa y otros lugares, que condenaron enérgicamente las acciones de Israel y pidieron el fin de la violencia en Gaza.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que estaba "indignado" por los ataques y pidió que se detuvieran las operaciones en Rafah.

"No hay zonas seguras en Rafah para los civiles palestinos", afirmó el lunes. "Pido el pleno respeto del derecho internacional y un cese del fuego inmediato".

En una conferencia de prensa el martes, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que Israel estudia la posibilidad de que el ataque del domingo haya activado involuntariamente posibles armas almacenadas en un complejo cercano y posteriormente un gran incendio que diezmó el campamento de desplazados.

Kirby sugirió que Estados Unidos consideraría la evaluación de Israel del incidente mientras busca un camino a seguir.

“No estamos en el terreno. No manejamos el avión. No elegimos los objetivos. No proporcionamos la inteligencia que lleva a cada objetivo que la sociedad israelí debe impactar. Es su operación”, dijo. "Sus soldados involucrados, sus capacidades, sus pilotos, tienen la obligación de investigar esto ellos mismos y lo harán, y echaremos un vistazo y veremos qué dice".

Estados Unidos “observará de cerca” los resultados de la investigación israelí sobre el ataque mortal y el posterior incendio en Rafah “de cerca”, dijo el martes el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, y afirmó que los resultados deberían “presentarse abierta y transparentemente a nosotros y a el mundo."

"Tan pronto como Estados Unidos vio informes de este incidente, nos comunicamos con el Gobierno de Israel para expresar nuestra profunda preocupación por lo sucedido, pedirle más información e instarle a emprender una investigación completa", dijo.