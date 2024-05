Conclusiones de los alegatos finales en el juicio de Donald Trump por pago de dinero por silencio

Los argumentos finales en el juicio contra Trump 6:7

(CNN) -- Los fiscales dijeron a los miembros del jurado este martes que vieron una "montaña de pruebas" para demostrar que Donald Trump falsificó registros empresariales con el fin de encubrir una historia perjudicial sobre un supuesto amorío al final de las elecciones de 2016.

Los abogados de Trump dijeron al jurado que el caso criminal de la fiscalía contra el expresidente depende totalmente del testimonio de Michael Cohen, el "mayor de los mentirosos" que está detrás de Trump.

Una narrativa que, según el jurado, podría decidir en última instancia el destino legal de Trump.

La defensa y la fiscalía dieron sus alegatos finales en el juicio de Trump por el pago de dinero por silencio en Nueva York, en el que pasaron muchas horas hasta la noche de este martes ofreciendo al jurado historias diametralmente opuestas sobre el pago realizado a Stormy Daniels en octubre de 2016 y el posterior reembolso a Cohen al año siguiente.

Este miércoles, el juez Juan Merchan dará al jurado sus instrucciones por la mañana, y luego los miembros del jurado comenzarán las deliberaciones, con el juicio histórico y sin precedentes –y un momento crucial en las elecciones presidenciales de 2024– pendiendo de un hilo.

Estas son las conclusiones del día 21 del juicio de Trump:

La defensa argumenta que los jurados no pueden condenar basándose en las palabras de Michael Cohen

El abogado defensor Todd Blanche fue el primero en intervenir, y pasó gran parte de su alegato final de dos horas atacando la credibilidad de Cohen, el exoperador de Trump.

Acusó a Cohen de mentir directamente al jurado, además de las mentiras por las que fue condenado. Cohen mintió tanto, afirmó Blanche, que debería ser considerado el Tom Brady de la mentira: el "Mayor Mentiroso de Todos los Tiempos".

Blanche se centró en las afirmaciones de Cohen sobre su llamada telefónica con Trump el 24 de octubre de 2016. Cohen testificó que el guardaespaldas de Trump, Keith Schiller, puso a Trump al teléfono para que Cohen le dijera que seguía adelante con el pago a Daniels.

Durante el contrainterrogatorio, Blanche confrontó a Cohen con los mensajes de texto que envió a Schiller más o menos al mismo tiempo que la llamada pidiendo ayuda sobre un adolescente bromista.

"Todos sabemos que llamó a Keith Schiller para hablar del hecho de que un adolescente de 14 años le había estado acosando durante varios días y se olvidó de bloquear su número, y el señor Cohen quería arreglar eso", dijo Blanche este martes.

Blanche dijo al jurado que está claro que estaban hablando del adolescente bromista porque Cohen colgó y envió un mensaje de texto a Schiller sobre la situación y luego siguió a la mañana siguiente.

Empiezan los alegatos finales en el juicio contra Trump

"Eso es perjurio", dijo Blanche, levantando la voz mientras enfatizaba lentamente cada sílaba de la última palabra.

Blanche también dijo que los fiscales no ofrecieron ninguna prueba que conectara a Trump con el pago a Daniels fuera del testimonio de Cohen.

"No hay manera de que puedas encontrar que el presidente Trump sabía de este pago en el momento en que se hizo sin creer las palabras de Michael Cohen, punto. Y no pueden –no pueden– creer sus palabras", dijo Blanche al jurado.

Al final de su alegato final, Blanche volvió de nuevo a Cohen.

"No se puede confiar en sus palabras", dijo Blanche. "Vino aquí, levantó su mano derecha y mintió a cada uno de ustedes repetidamente. No se puede enviar a alguien a prisión, no se puede condenar a alguien basándose en las palabras de Michael Cohen".

Los fiscales objetaron el comentario de Blanche sobre la prisión –y Merchan lo amonestó por decirlo, porque a los jurados no se les permite considerar las penas, eso depende del juez–, pero Blanche dio su punto de vista de todos modos.

La fiscalía defiende a Cohen pero argumenta que hay más en el caso

Joshua Steinglass, el representante de la fiscalía, rechazó el ataque de Blanche cuando llegó su turno de exponer ante el jurado por la tarde, al argumentar que había mucha corroboración del testimonio de Cohen, tanto de documentos como del testimonio de otros, en particular del expresidente de AMI David Pecker.

"No elegimos a Michael Cohen para que fuera nuestro testigo. No lo recogimos en la tienda de testigos. El acusado eligió a Michael Cohen como su operador porque estaba dispuesto a mentir y engañar en su nombre", dijo Steinglass sobre Cohen.

Steinglass trató de rebatir la afirmación de Blanche sobre la llamada del 24 de octubre de 2016 con un poco de juego de rol. El fiscal se puso el pulgar y el índice a un lado de la cabeza y representó una llamada teórica que Cohen podría haber hecho en la que hablaba tanto con Schiller como con Trump.

"Hola, Keith, ¿qué tal? Parece que este bromista podría ser un niño de 14 años", comenzó Steinglass la falsa conversación, fingiendo pasar a pedirle a Schiller que le pasara el teléfono a Trump y luego representando una rápida actualización sobre Daniels y el pago.

Cuando terminó la conversación simulada, Steinglass dijo: "49 segundos". La llamada entre Schiller y Cohen duró 1 minuto y 36 segundos, según los registros de llamadas.

"Estos tipos se conocen bien. Hablan en lenguaje codificado y hablan rápido", dijo Steinglass sobre Cohen y Trump.

Steinglass también se centró en el testimonio de Pecker para ayudar a reforzar la credibilidad de Cohen, como mostrar que la historia de Cohen fue corroborada por la descripción de Pecker de una llamada telefónica con Trump sobre la historia de Karen McDougal en junio de 2016.

"Trump está nombrando a Cohen como sustituto justo delante de Pecker para que Pecker sepa que cualquier visto bueno de Cohen es un visto bueno de Trump. Esta llamada hace que sea imposible para la defensa afirmar que Cohen estaba actuando por su cuenta aquí", dijo Steinglass, calificándola de “poderosa evidencia de la participación del acusado totalmente aparte de Cohen".

La fiscalía guía a los jurados por todo el caso

Steinglass pasó 4 horas y 41 minutos guiando a los miembros del jurado por todos los documentos y testimonios que habían escuchado durante las seis semanas del juicio, comenzando con la reunión de la Torre Trump de 2015 hasta la presión de Trump sobre Cohen en 2018 antes de que Cohen comenzara a cooperar con los investigadores federales y se declarara culpable.

"El nombre del juego era la ocultación, y todos los caminos conducen ineludiblemente al hombre que más se benefició, el acusado, el expresidente Donald J. Trump", dijo.

Steinglass argumentó que Pecker, Trump y Cohen entraron en una conspiración en 2015 cuando Pecker aceptó ser los "ojos y oídos" de la campaña, al afirmar que el acuerdo iba mucho más allá de los límites normales de una relación de prensa.

Cuando la historia de "Access Hollywood" salió a la luz en octubre de 2016, Steinglass dijo que Trump y la campaña entraron en modo pánico. En el momento en que la campaña de Trump estaba lidiando con las consecuencias de la cinta "Access Hollywood", dijo, Trump estaba "negociando para amordazar a una estrella del porno que estaba dispuesta a hacer públicas sus acusaciones de sexo extramatrimonial".

"Stormy Daniels era un vivo recordatorio de que el acusado no era solo palabras. Ella habría socavado totalmente su estrategia para dar vueltas a la cinta 'Access Hollywood'", dijo Steinglass.

Steinglass señaló que cuando Cohen pagó al abogado de Daniels la transferencia de US$ 130.000 a través de una LLC, no debería sorprender a los jurados que Trump no estuviera relacionado con los documentos.

"Ahora bien, es cierto que el señor Trump no firmó estos documentos él mismo. Esa es la cuestión", dijo Steinglass.

Steinglass volvió a guiar a los jurados a través de los cálculos escritos a mano por el ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, para reembolsar a Cohen, en los que Weisselberg escribió en el extracto bancario de Cohen que el reembolso sería "bruto" para tener en cuenta los impuestos.

"No tenemos que probar que el acusado hizo y creó las entradas falsas él mismo", dijo Steinglass. Trump es culpable de registros comerciales falsos cuando hace o provoca una entrada falsa en sus registros comerciales, argumentó Steinglass.

Steinglass calificó las notas manuscritas de Weisselberg y de Jeff McConney, excontralor de la Organización Trump, como "las armas humeantes".

"Emiten completamente fuera del agua la afirmación de la defensa de que los pagos" fueron por "servicios legales prestados", dijo. "Casi me deja sin palabras que intenten esgrimir este argumento".

La defensa intenta plantear al jurado la "duda razonable"

A lo largo de su presentación, Blanche continuó planteando al jurado el concepto de duda razonable, incluso recalcando la conclusión de su alegato final con "10 razones" por las que los jurados deberían tener dudas razonables sobre el caso.

"Cada una de estas razones hace que un veredicto de inocencia sea un camino muy fácil y muy rápido", dijo Blanche.

Entre sus argumentos: que las facturas y comprobantes creados para pagar a Cohen eran exactos porque Cohen trabajaba como abogado de Trump, que Trump no tenía intención de defraudar y que no hay pruebas de que Trump supiera que se enviaron las facturas.

Blanche también argumentó que no hubo intento de ocultar o cometer otro delito –una de las condiciones necesarias para una condena por delito grave– y que no hubo "absolutamente" ningún acuerdo para influir en las elecciones de 2016.

Blanche argumentó que AMI habría publicado la historia del exportero de la Torre Trump Dino Sajudin sobre un supuesto hijo si hubiera sido cierta, que McDougal no quería que se publicara su historia y que la de Daniels ya se hizo pública en 2011, mucho antes de las elecciones.

Blanche concluyó donde empezó, argumentando que Cohen era la "encarnación humana de la duda razonable".

"Les mintió repetidamente. Mintió muchas, muchas veces incluso antes de que lo conocieras", dijo Blanche. "Es parcial y está motivado para contarte una historia que no es cierta".

A continuación: el caso estará en manos del jurado

Una vez concluidos los alegatos finales, se espera que el jurado, compuesto por siete hombres y cinco mujeres, comience a deliberar este miércoles.

Merchan tiene previsto instruir al jurado este miércoles a las 10 de la mañana ET, dándoles instrucciones sobre la ley.

Se espera que los miembros suplentes del jurado estén en el tribunal separados del panel principal que considerará los 34 cargos contra Trump.

Trump y los abogados de ambas partes deben permanecer cerca de la sala por si el jurado envía una nota durante las deliberaciones.

Los reporteros también permanecerán en la sala principal y en la sala de desbordamiento para ver el veredicto.

Después de seis semanas de juicio, éste será el primer miércoles en el que el jurado trabajará, ya que el calendario habitual de juicios dejó los miércoles en blanco para otros asuntos del sumario de Merchan.